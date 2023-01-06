Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 18:04

Владислав Кулеш: «Считаю, что в целом против России сыграли плохо»

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Один из лидеров сборной Белоруссии Владислав Кулеш, ставший лучшим игроком команды во втором матче против России (25:28), отметил игру вратаря хозяев Виктора Киреева.

— Очень много не забили в первом тайме, в том числе один на один, — сказал Кулеш. — Вратарь сборной России Витя Киреев показал класс. Всю игру догоняли, так и не смогли догнать соперников. Считаю, что в целом сыграли плохо — много неудачных решений, поспешных бросков. Так что есть, что улучшать, будем работать на следующих сборах. Разберем ошибки и улучшим нашу игру.

Кулеш в обеих встречах стал лучшим бомбардиром белорусской сборной, забив в общей сложности 14 мячей.

Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
0
Читайте также
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сборная России по гандболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Александр Ермаков: «В матчах с Белоруссией получилось процентов 70 от задуманного»