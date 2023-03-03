Дарья Дмитриева: «Летела в сборную в отличном настроении»

Одна из лидеров сборной России Дарья Дмитриева, ныне выступающая за словенский «Крим», поделилась впечатлениями от выступления на OLIMPBET Кубке дружбы, где она была капитаном второго состава национальной команды.

— Я летела на сбор в самом лучшем настроении, — сказала Дмитриева. — Очень соскучилась по девчонкам, мы давно не виделись. Было весело, классно. Формат такого турнира очень понравился — здорово, когда можно вот так разделиться на две команды и сыграть. В очной встрече было сложно, ведь у нас одни и те же комбинации. Приходится договариваться раньше, еще в защите, чтобы никто из другой команды не слышал. Мы друг друга знаем, как облупленных, приходилось что-то придумывать, пробовать. Комбинации, «воздушки», чтобы и болельщикам было интересно, и нам.

Напомним, что Дмитриева вернулась в сборную после долгого перерыва — она не выступала за нее после завершения Олимпийских игр в Токио.