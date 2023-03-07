Велимир Петкович: «Мы должны быть готовы к возвращению на мировую арену»

Главный тренер сборной России Велимир Петкович отметил силу сборной Белоруссии перед товарищескими матчами в Минске и сказал, что ФГР ежедневно работает, чтобы решить вопрос участия команды в отборе на Олимпийские игры.

— Я доволен, что у нас есть такой спарринг-партнер, — сказал Петкович. — Белоруссия на хорошем счету в гандболе, их сборная примерно равна нашей по уровню, и нас ждут хорошие матчи. Но мы готовимся не только к двум ближайшим матчам в Минске, но и к тому, что ждет нас в будущем. Сейчас никто не может сказать, как будут развиваться события в ближайшее время, я слышал разные новости относительно олимпийской квалификации. Но не хочу их обсуждать, это дело нашей федерации. Они серьезно и аккуратно работают над этим каждый день в контакте с функционерами ИГФ и ЕГФ. А наша задача — быть готовыми в любой момент, когда примут положительное решение.

Россия и Белоруссия сыграют 11 и 12 марта в минском Дворце спорта «Уручье».

Последним международным турниром для сборной России стал Евро-2022, прошедший год назад в Словакии и Венгрии.