Президент ФГР Шишкарев предложил отстранить судей матча «Ростов-Дон» — «Лада» до конца сезона

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев остался недоволен работой судей Максима Герасимова и Дмитрия Слащева в матче женского чемпионата России между командами «Ростов-Дон» и «Лада» (33:32).

— Я практически никогда не комментирую судейство в чемпионате России, но на работу арбитров этой игры Максима Герасимова и Дмитрия Слащева сложно закрыть глаза. Во всяком случае за семь лет, что возглавляю ФГР, ни разу не сталкивался с такими неквалифицированными действиями судейской пары, об этом же говорят комментарии тренеров Екатерины Маренниковой и Эдуарда Кокшарова. Считаю, что судьи не могут допускать такое беспрецедентное количество ошибок, тем более что на площадке встречались соперники, претендующие на медали.

Со своей стороны ФГР проводит большую работу по совершенствованию арбитража во внутренних соревнованиях, организует специализированные семинары. Поэтому мы не можем не реагировать на такие вопиющие действия арбитров, и абсолютно не важно, с участием лидеров или аутсайдеров это происходит. На мой взгляд, было бы справедливо, если бы Герасимов и Слащев были отстранены от обслуживания игр всероссийских соревнований до конца сезона. Комиссия по организации и проведению соревнований вынесет объективную оценку их работе, а мы обязательно обсудим вопросы судейства на ближайшем заседании исполкома ФГР. Подумаем над тем, чтобы внести изменения в регламент и пересмотреть штрафные санкции для арбитров, совершающих большое количество ошибок и отличающихся откровенно неквалифицированной работой.

Также судейство раскритиковали главный тренер «Лады» Екатерина Маренникова и Эдуард Кокшаров, возглавляющий «Ростов-Дон».

«Ростов-Дон» занимает второе месте в турнирной таблице чемпионата (24 очка), «Лада» располагается на 3-й строчке (22 очка).