Причиной аварии автобуса с болельщиками ГК «Виктор» мог стать выезд грузовика на встречную полосу

ГУ МВД России по Краснодарскому краю поделилось подробностями выяснения обстоятельств аварии с участием автобуса болельщиков гандбольного клуба «Виктор».

Ранее стало известно, что автобус загорелся после столкновения с грузовиком на трассе. Водитель грузовой машины погиб, водитель и часть пассажиров автобуса госпитализированы.

«Сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края» поступило в полицию в 19-45.

Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.

В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет. По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей», — говорится в заявлении МВД.