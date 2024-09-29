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Причиной аварии автобуса с болельщиками ГК «Виктор» мог стать выезд грузовика на встречную полосу

Сотрудники МЧС.
Фото Global Look Press
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ГУ МВД России по Краснодарскому краю поделилось подробностями выяснения обстоятельств аварии с участием автобуса болельщиков гандбольного клуба «Виктор».

Ранее стало известно, что автобус загорелся после столкновения с грузовиком на трассе. Водитель грузовой машины погиб, водитель и часть пассажиров автобуса госпитализированы.

 
Автобус с&nbsp;болельщиками&nbsp;ГК &laquo;Виктор&raquo; сгорел после ДТП на&nbsp;Кубани. Страшное ДТП с участием фанатов гандбольного «Виктора» в Краснодарском крае. Погиб водитель грузовика

«Сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края» поступило в полицию в 19-45.

Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.

В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет. По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей», — говорится в заявлении МВД.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Гандбол
ГК Виктор

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