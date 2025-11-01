Сборная России по гандболу победила вторую команду Белоруссии

Сборная России по гандболу одержала вторую победу на международном товарищеском турнире в Минске.

В субботу российские гандболисты обыграли вторую команду Белоруссии со счетом 28:27.

У сборной России отличились Александр Ермаков (6 голов), Иван Шельменко (5), Илья Белевцов, Андрей Волхонский, Даниил Москаленко (по 3 гола), Антон Аксюков, Иван Ерканов, Дмитрий Ионов, Савелий Шалабанов (по 2), Александр Аркатов, Иван Осадчий, Андрей Тюрин, Виктор Фурцев и Роман Царапкин.

В пятницу россияне победили Ирак (37:20) в стартовом матче. 2 ноября сборная России сыграет против первой команды Белоруссии на товарищеском турнире.