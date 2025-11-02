Сборная России по гандболу уступила Белоруссии в Минске

Сборная России по гандболу потерпела поражение от первой команды Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Минске — 28:34. Ранее россияне победили сборную Ирана (37:20) и вторую команду Белоруссии (28:27). По итогам турнира сборная России заняла второе место. Российские и белорусские сборные и клубы решением Европейской федерации гандбола (EHF) и Международной федерации гандбола (IHF) отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Slim Tallers Есть же прекрасный тренер,на все руки мастер,Ротенберг.Он поднимет гандбол на новый уровень. Вы ему только правила расскажите. 02.11.2025