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Сегодня, 18:18

Российские гандболисты проиграли команде Белоруссии в матче «Игр дружбы»

Алина Савинова
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Сборная России по гандболу уступила Белоруссии в матче товарищеского турнира «Игры дружбы».

Игра прошла во Дворце спорта «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 28:26 в пользу белорусов.

Ранее в первом матче турнира юношеские команды России и Белоруссии среди игроков не старше 17 лет сыграли вничью (34:34). 7 января сборные каждой возрастной категории проведут повторные матчи.

В 2022 году Международная федерация гандбола отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Гандбол
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