Российский гандболист получил 3 месяца ареста за драку около ресторана в Бресте

Российский гандболист команды «Донские казаки — ЮФУ» (Таганрог) Александр Синицын получил 3 месяца ареста за избиение местного жителя в Бресте (Белоруссия).

Инцидент произошел 10 августа. Спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «грубо нарушая общественный порядок, потерпевшего, умышленно нанес ему один удар в лицо, от чего потерпевший упал на землю, после чего, продолжая свои хулиганские действия, умышленно нанес лежащему на земле потерпевшему многочисленные удары в лицо и туловище».

При этом приговор не вступил в силу и может быть обжалован.