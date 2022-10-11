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Сегодня, 09:48

Российский гандболист получил 3 месяца ареста за драку около ресторана в Бресте

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский гандболист команды «Донские казаки — ЮФУ» (Таганрог) Александр Синицын получил 3 месяца ареста за избиение местного жителя в Бресте (Белоруссия).

Инцидент произошел 10 августа. Спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «грубо нарушая общественный порядок, потерпевшего, умышленно нанес ему один удар в лицо, от чего потерпевший упал на землю, после чего, продолжая свои хулиганские действия, умышленно нанес лежащему на земле потерпевшему многочисленные удары в лицо и туловище».

При этом приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Источник: https://virtualbrest.ru/news108463.php
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