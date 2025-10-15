Сборная России по гандболу объявила состав на турнир в Белоруссии

Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на турнир в Белоруссии, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

В состав вошли 17 игроков:

Вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест», Беларусь), Вадим Кондратенко (СКИФ), Иван Шаров («Зенит»).

Левые крайние: Дмитрий Ионов (ЦСКА), Иван Осадчий (СКИФ).

Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Иван Ерканов (ЦСКА).

Линейные: Александр Ермаков, Виктор Фурцев (оба — «Чеховские медведи»), Андрей Тюрин («Пермские медведи»), Роман Царапкин (ЦСКА).

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Даниил Москаленко (ЦСКА).

Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Иван Шельменко («Чеховские медведи»).

Разыгрывающие: Александр Аркатов («Пермские медведи»), Савелий Шалабанов (СКИФ).

Сборная соберется в Новогорске 26 октября, а 30 октября отправится в Минск, где примет участие в товарищеском турнире с командами Белоруссии и Ирака.