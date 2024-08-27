Шишкарев обсудил с Медведевым вопрос создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев провел рабочую встречу с председателем правления футбольного клуба «Зенит» Александром Медведевым, сообщает официальный сайт ФГР.

Гандбольный клуб из Санкт-Петербурга до 2022 года назывался «Университет Лесгафта-Нева», а затем был переименован в «Зенит».

«За последнее время команда из Санкт-Петербурга под патронажем и поддержке «Газпрома» в буквальном смысле преобразилась. Теперь она наряду с футбольным и баскетбольным клубами носит название «Зенит». Уже сейчас перед ней стоят самые высокие задачи, которые подтверждены комплектованием игроками самого высокого уровня. В ходе нашей встречи мы обсудили целый ряд важных вопросов. Очевидно, что теперь у гандбола в Санкт-Петербурге отличные перспективы. Также мы затронули тему возможного создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ. На мой взгляд, было бы правильно создать специальную рабочую группу, которая бы на основе всестороннего анализа оценила бы эффективность реализации этой идеи применительно к гандболу. Мне она кажется интересной.

Также я проинформировал Александра Ивановича о завершении съемок фильма «Федя. Народный футболист», премьера которого состоится уже в конце октября. Со стороны наших коллег из Санкт-Петербурга мы получили подтверждение о содействии в продвижения этой уникальной картины о великом футболисте Федоре Черенкове», — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР.

«Обсудили с Сергеем Шишкаревым и футбол, и создание фильма о Федоре Черенкове, а также целый ряд гандбольных вопросов. Гандбольная команда второй год функционирует в системе „Зенита“ и нацелена на самые высокие места. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку по всем направлениям и считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги, которая бы непосредственно занималась организацией и проведением мужской и женской Суперлиги», — сказал Медведев.