Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Россия. Новости

Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 13:25

Шишкарев обсудил с Медведевым вопрос создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ

Telegram Дзен

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев провел рабочую встречу с председателем правления футбольного клуба «Зенит» Александром Медведевым, сообщает официальный сайт ФГР.

Гандбольный клуб из Санкт-Петербурга до 2022 года назывался «Университет Лесгафта-Нева», а затем был переименован в «Зенит».

«За последнее время команда из Санкт-Петербурга под патронажем и поддержке «Газпрома» в буквальном смысле преобразилась. Теперь она наряду с футбольным и баскетбольным клубами носит название «Зенит». Уже сейчас перед ней стоят самые высокие задачи, которые подтверждены комплектованием игроками самого высокого уровня. В ходе нашей встречи мы обсудили целый ряд важных вопросов. Очевидно, что теперь у гандбола в Санкт-Петербурге отличные перспективы. Также мы затронули тему возможного создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ. На мой взгляд, было бы правильно создать специальную рабочую группу, которая бы на основе всестороннего анализа оценила бы эффективность реализации этой идеи применительно к гандболу. Мне она кажется интересной.

Также я проинформировал Александра Ивановича о завершении съемок фильма «Федя. Народный футболист», премьера которого состоится уже в конце октября. Со стороны наших коллег из Санкт-Петербурга мы получили подтверждение о содействии в продвижения этой уникальной картины о великом футболисте Федоре Черенкове», — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР.

«Обсудили с Сергеем Шишкаревым и футбол, и создание фильма о Федоре Черенкове, а также целый ряд гандбольных вопросов. Гандбольная команда второй год функционирует в системе „Зенита“ и нацелена на самые высокие места. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку по всем направлениям и считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги, которая бы непосредственно занималась организацией и проведением мужской и женской Суперлиги», — сказал Медведев.

Гандбол
Александр Медведев (руководитель)
Сергей Шишкарев
1
Читайте также
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Умер знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
Гладков назвал ситуацию на границе с Белгородской областью контролируемой
Спецназ Росгвардии с ФСБ обследовал бункер украинских боевиков на «Азовстали»
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пресс-службы гандбольных клубов подготовились к сезону