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Сегодня, 12:14

Шишкарев стал председателем Высшего совета ФГР

Антон Бабошин
Корреспондент
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На проходящей в Москве внеочередной конференции Федерации гандбола России в устав организации были внесены изменения, связанные в том числе с изменением наименований органов управления.

С 1 февраля коллегиальным руководящим органом федерации будет являться Высший совет ФГР — полномочия исполкома организации в прежнем составе прекращены. Упразднена и должность президента федерации — высшим должностным лицом теперь будет являться председатель Высшего совета ФГР. На этот пост единогласно утвержден Сергей Шишкарев, возглавляющий ФГР с весны 2015 года.

Гандбол
Сергей Шишкарев
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