Сергей Шишкарев: «Не припомню, чтобы чемпион России определялся в такой невероятной борьбе»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии плей-офф женского чемпионата России, назвав его украшением всего сезона.

В пятницу, 24 мая ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» (33:31) и выиграл серию со счетом 2-0.

«Пятничный матч между ЦСКА и «Ростов-Доном» стал украшением и финальной серии, и всего гандбольного сезона. Поймал себя на мысли, что за девять лет во главе федерации не припомню, чтобы победитель чемпионата определялся в такой невероятной борьбе в игре с двумя овертаймами. В третий раз за пять лет замечательная московская команда завоевала золотые медали, и это абсолютно заслуженный результат.

Мои поздравления тренерскому штабу и игрокам ЦСКА. Слова огромного уважения хотел бы сказать и в адрес команды соперников. Гандболистки «Ростов-Дона» также показали феноменальную игру, достойную самых лестных оценок. Еще раз убеждаюсь в том, что женская сборная России, выступай она сейчас на международной арене, претендовала бы на самые высокие места», — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР.

Женский ЦСКА стал чемпионом России в третий раз в истории и во второй раз подряд.