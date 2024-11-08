Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 09:00

Шишкарев — о Трефилове: «Быстро отучил его на девчат ругаться»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Трефилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знаменитом тренере Евгении Трефилове.

— Трефилова-то я быстро отучил на девчат ругаться. Но когда услышал, как наша известная гандболистка матерится на площадке, просто обалдел. Понял, что и с девушками надо воспитательную работу проводить.

Последний раз по этому поводу беседовал с еще одной титулованной спортсменкой, которая на федеральном канале с выпученными глазами кричала на весь зал: «***!» Аж уши закладывало. Говорю потом: «Ну как можно? Ты же олимпийская чемпионка, на тебя дети смотрят».

— А теперь расскажите, как отучали Трефилова.

— Мы познакомились после того, как меня избрали президентом ФГР. При первой же встрече сказал: «Васильич, я сделаю все, чтобы твоя команда выиграла Олимпиаду. Но при одном условии — не переходи грань. Ты можешь кричать на девчат, топать ногами. Только без мата и оскорблений. Нельзя никого унижать. Договорились?» — «Да».

Трефилов сдержал слово. Правда, на недавнем матче «Черноморочка» — «Кубань» опять сорвался. Мы как будто вернулись на девять лет назад. Что ж, придется оштрафовать. У него уже было одно предупреждение. Раз не прислушался, накажем рублем.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

Гандбол
Сборная России по гандболу
Евгений Трефилов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Сегодня
Вчера
Неделя