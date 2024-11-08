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Сегодня, 08:40

Шишкарев: «Кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дисквалификации игроков молодежной сборной, которых уличили в игре на ставках.

— Три года назад был вопиющий инцидент, когда выяснилось, что на чемпионате Европы игроки молодежной сборной России делают ставки на свои матчи.

— Как вы узнали?

— Льву Воронину позвонил знакомый, который был в курсе. Это немец с русским паспортом. Под подозрение попали восемь игроков. Честно вам скажу, сначала хотел пожизненно всех дисквалифицировать. Но ребята покаялись, и меня убедили не рубить сплеча. Кого-то отстранили на два года, кого-то — на четыре.

История на этом не закончилась. Есть информация, что кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей. Как соберем неопровержимые доказательства, виновники будут наказаны.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

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