Шишкарев: «Кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дисквалификации игроков молодежной сборной, которых уличили в игре на ставках.

— Три года назад был вопиющий инцидент, когда выяснилось, что на чемпионате Европы игроки молодежной сборной России делают ставки на свои матчи.

— Как вы узнали?

— Льву Воронину позвонил знакомый, который был в курсе. Это немец с русским паспортом. Под подозрение попали восемь игроков. Честно вам скажу, сначала хотел пожизненно всех дисквалифицировать. Но ребята покаялись, и меня убедили не рубить сплеча. Кого-то отстранили на два года, кого-то — на четыре.

История на этом не закончилась. Есть информация, что кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей. Как соберем неопровержимые доказательства, виновники будут наказаны.