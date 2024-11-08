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Шишкарев: «Трефилов как тренер круче Максимова»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Трефилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил достижения знаменитых тренеров — Евгения Трефилова и Владимира Максимова.

— Трефилов как тренер круче Максимова?

— Разумеется! На порядок! Это видно по результатам работы со сборными России. У Трефилова золото и серебро Олимпийских игр, четыре победы на чемпионатах мира, медали чемпионатов Европы. У Максимова список менее внушительный.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

Гандбол
Сборная России по гандболу
Евгений Трефилов

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