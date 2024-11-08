Шишкарев: «Трефилов как тренер круче Максимова»

Сегодня, 09:20
Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил достижения знаменитых тренеров — Евгения Трефилова и Владимира Максимова.
— Трефилов как тренер круче Максимова?
— Разумеется! На порядок! Это видно по результатам работы со сборными России. У Трефилова золото и серебро Олимпийских игр, четыре победы на чемпионатах мира, медали чемпионатов Европы. У Максимова список менее внушительный.