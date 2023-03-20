Шишкарев встретился с главой китайской ассоциации гандбола

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев побывал в Пекине, где в понедельник провел рабочую встречу с председателем Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.

ФГР и китайские коллеги вот уже полтора года работают вместе в рамках меморандума о сотрудничестве. В 2022 году женская и мужская сборные Китая провели в России длительные сборы и ряд товарищеских матчей. А в нынешнем сезоне женская национальная команда Поднебесной выступает в российской OLIMPBET Суперлиге, защищая цвета клуба «Феникс». Также достигнуты договоренности о визите в Китай сборной России под руководством Людмилы Бодниевой.

В ходе встречи Шишкарев и Ван Тао обсудили широкий спектр вопросов по гандбольной тематике, в том числе дальнейшие шаги взаимодействия. Кроме того, одной из главных тем беседы стала подготовка женской китайской сборной к Азиатским играм, которые пройдут осенью текущего года.

— Мы довольны тем, как складывается наше сотрудничество в течение полутора лет, — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР. — Почти все, что мы планируем, выполняется. Гандболистки «Феникса» набираются опыта в российском чемпионате, а мужская команда выступает в белорусском сильнейшем дивизионе. Контакты на уровне сборных мы будем развивать, и, если позволит логистика, то в августе отправим в Китай женскую национальную команду для проведения сбора и товарищеских матчей. Важным моментом считаю и сотрудничество в сфере детского гандбола. Будем рады видеть в июне китайские команды на Фестивале гандбола в Тольятти, который пройдет уже в двадцать первый раз. Коллеги из Китая ставят задачу создания у себя Академии гандбола, и наши специалисты также окажут им в этом необходимую поддержку.