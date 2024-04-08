Шишкарева удивил настрой гандболисток ЦСКА на финал Кубка России

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поделился впечатлениями от финала Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Ростон-Дон» (23:23, 7:6 пен).

«Главным открытием этого финала четырех для меня стало то, что команда ЦСКА наконец собрала все силы в кулак. Ведь на протяжении сезона она проигрывала ростовчанкам все свои матчи, и, на мой взгляд, им было особенно сложно настроиться на эту игру. То, что они показали максимальную самоотдачу и готовность бороться до последней секунды, для меня, наверное, было открытием», — приводит слова Шишкарева ТАСС.

Женский ЦСКА завоевал Кубок России третий раз подряд.