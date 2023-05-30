Трехкратная чемпионка мира Турей надеется на возвращение россиян на международные старты

Cеребряный призер Олимпийских игр Эмилия Турей в интервью «СЭ» заявила, что надеется на возвращение российских гандболистов на международные старты. Она также добавила, что важно сохранять контакты с зарубежными организациями.

— Вы верите, что наших гандболистов все же вернут на международные старты?

— Я не теряю надежды. И хочу, чтобы наши спортсмены тоже верили. А Олимпийский комитет России и национальная федерация дальше работали в этом направлении и не теряли надежды, контактов и связей с международными организациями. Надеюсь, что будет оттепель в этом направлении. Что будет у наших спортсменов возможность вступить на международных стартах.

— Не могу не спросить про нейтральный статус. Что думаете вы? Стоит выступать?

— Думаю, что стоит. Даже вне зависимости от того, что флага РФ не будет, все прекрасно поймут: это российские спортсмены, представители нашей страны.

Международная федерация гандбола (IHF) отстранила российские команды от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. 29 марта 2023 года в IHF сообщили, что сохранят отстранение в силе, несмотря на новые рекомендации МОК по допуску россиян до участия в турнирах.