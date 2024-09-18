Ульяновск примет третий Осенний кубок ФГР

Детский турнир на Осенний кубок ФГР, в котором примут участие 12 команд из разных регионов России, состоится в Ульяновске с 30 сентября по 5 октября. Площадкой его проведения станет ФОК «Орион».

По традиции в соревнованиях примут участие шесть команд юношей 2013 года рождения и шесть команд девушек 2014 года рождения. Им предстоит провести однокруговой групповой этап, по итогам которого определятся четыре полуфиналиста, а две оставшихся коллектива в стыковых матчах разыграют пятое место.

— Проведение детских турниров уже стало доброй традицией, — приводит слова гендиректора ФГР Льва Воронина пресс-служба организации. — Мы видим, как подобные мероприятия способствуют популяризации гандбола и расширению географии нашего вида спорта в России. Взять, к примеру, последний Весенний кубок, проводившийся в мае в Подмосковье. На турнир заявились команды из Владикавказа и выступили очень достойно. Девушки и вовсе добились победы. А совсем недавно Федерация гандбола Северной Осетии вошла в состав ФГР. В том числе и ради таких историй мы проводим данные состязания. Местом проведения третьего Осеннего кубка был выбран Ульяновск — еще одна точка на карте России, где можно и нужно развивать гандбол на серьезном уровне. Как всегда, для участников фестиваля будут подготовлены насыщенная культурная и развлекательная программа.

По итогам рассмотрения поступивших в федерацию заявок было решено, что у юношей помимо хозяев турнира выступят представители Ярославской и Оренбургской областей, Приморского края, Карачаево-Черкесии и Ханты-Мансийского автономного округа. А у девушек компанию гандболисткам Ульяновска составят команды из Ростовской, Ленинградской и Ярославской областей, Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа.