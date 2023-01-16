Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

16 января, 23:55

Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года Юрий Житников

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников умер на 62-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

Церемония прощания пройдет в Краснодаре 18 января.

Житников по ходу карьеру он выступал за краснодарские «Урожай» и СКИФ, ЦСКА и венгерский «Веспрем». Вместе с армейским клубом Житников выиграл Кубок европейских чемпионов (1988), Кубок кубков (1987) и чемпионат СССР (1987). В составе «Веспрема» стал обладателем Кубка кубков (1992).

Житников является родным дядей шестикратного чемпиона России, победителя кубка и суперкубка страны Дмитрия Житникова, выступающего в польской «Висле», и Владимира Житникова, играющего в казанском «Зиланте».

Источник: https://tass.ru/sport/16812421
0
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Глава МИД Австрии отверг идею полного запрета на выдачу виз россиянам
Читатели Le Figaro раскритиковали Столтенберга за новые поставки оружия Украине
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Умерла победительница Олимпиады 1980 года по гандболу в составе сборной СССР Валентина Лутаева