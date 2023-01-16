Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года Юрий Житников

Победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников умер на 62-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

Церемония прощания пройдет в Краснодаре 18 января.

Житников по ходу карьеру он выступал за краснодарские «Урожай» и СКИФ, ЦСКА и венгерский «Веспрем». Вместе с армейским клубом Житников выиграл Кубок европейских чемпионов (1988), Кубок кубков (1987) и чемпионат СССР (1987). В составе «Веспрема» стал обладателем Кубка кубков (1992).

Житников является родным дядей шестикратного чемпиона России, победителя кубка и суперкубка страны Дмитрия Житникова, выступающего в польской «Висле», и Владимира Житникова, играющего в казанском «Зиланте».