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Гандбол
Россия

29 сентября, 23:59

В ДТП с автобусом болельщиков ГК «Виктор» на Кубани пострадал 31 человек

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министерство здравоохранения Краснодарского края обновило информацию по количеству пострадавших в ДТП с участием автобуса, в котором были болельщики гандбольного клуба «Виктор».

«По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

29 сентября из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание автобуса.

Позже стало известно, что в автобусе находились болельщики ГК «Виктор». В клубе выразили готовность оказать помощь фанатам, пострадавшим в аварии.

Источник: https://t.me/opershtab23/8558

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