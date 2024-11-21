«Они гораздо круче и симпатичнее Месси и Роналду». Вяхирева и Дмитриева приехали в сборную

Женская национальная команда России по гандболу сыграет два товарищеских матча против сборной Белоруссии.

В Новогорске стартовал сбор женской национальной команды по гандболу, который завершится товарищескими матчами в Минске против сборной Белоруссии. Встречи пройдут 26-27 ноября. Однако, наверное, главным событием этого сбора стало возвращение в состав олимпийских чемпионок Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой. Чтобы увидеть лидеров мирового гандбола, на открытую тренировку команды приехали не только журналисты в большом количестве, но и глава федерации Сергей Шишкарев.

Уверенность Шишкарева

«Я сам очень рад приехать, чтобы увидеть Дашу и Аню. Это лучшие игроки мира на своих позициях. Мне кажется, безумно важно, что они сегодня со сборной, с перспективными молодыми девочками, — сказал председатель Высшего совета ФГР. — Далеко не самый сильный состав с точки зрения действующих игроков, но это сплав молодости и мастерства. Людмила Бодниева сознательно вызывает такой состав. Для всего российского спорта важно, чтобы лучшие игроки приезжали в сборную, с учетом предстоящих матчей с Белоруссией, когда можно будет услышать и гимн, и даже шелест поднимающегося флага. Думаю, что это важно для всех — для всего российского спорта, для тех, кто любит гандбол и понимает, что лучшие игроки мира и представляют свою страну».

Сергей Шишкарев на тренировке женской сборной России. Фото Василий Пономарев

Открытая тренировка женской сборной началась с поздравления с днем рождения начальника команды — заслуженного мастера спорта России Марии Сидоровой. После этого Сергей Шишкарев взял торжественное слово. Он выразил уверенность, что наша сборная сможет выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Позже Шишкарев еще раз поделился своими ожиданиями с журналистами.

— Не знаю, откуда берется эта уверенность. Наверное, на основании жизненного, политического, экономического опыта, — объясняет Сергей Николаевич. — Убежден, что мы будем допущены до международных соревнований, туда пробьемся, как угодно. В Лос-Анджелесе не будет легкого пути ни у французов, ни у норвежек.

— Правда ли, что никого не нужно было уговаривать приехать на сбор?

— Да, правда. Вы знаете, что у Ани была травма, вероятно, даже сотрясение. Может даже до конца в себя не пришла, но она уже здесь. Думаю, что дело даже не в уговорах, а что они скучают. Скучают по вам, журналистам, по болельщикам, друг по другу, по Москве. Думаю, что с большим удовольствием приезжают. В какой-то мере переключатся, отдохнут и побудут в родных стенах.

— В прессе пишут, что Анна и Дарья — это Месси и Роналду в одной команде. Согласны?

— Нет, конечно. Они гораздо круче, симпатичнее, интереснее, чем Месси и Роналду. Видел, что те только в рекламе в шахматы играют, а эти девчонки дружат между собой. Здорово, что у них нет между собой конкуренции на поле. Они играют за одну сборную. Мечтал бы их видеть в одном клубе, что и предложил. Сказал, чтобы приезжали, когда надоест Европа.

— Есть ли еще возможность сыграть с кем-нибудь товарищеские матчи? Или лучше с Белоруссией, чем с условным Брунеем?

— Я не хочу обсуждать, с кем и как играет другая сборная. Мне кажется, что лучше держать марку и соперничать с командами посильнее. Возможно, правильнее даже сыграть с ЦСКА в Москве или с той же «Звездой». Это будет более продуктивно и эффективно. Для галочки играть не совсем правильно. Мы все-таки лидеры в мировом женском гандболе. Думаю, что планку сильно понижать не надо. Будем пытаться найти достойного соперника.

Сергей Шишкарев. Фото Василий Пономарев

Мотивация Вяхиревой

Слова Шишкарева о травме Вяхиревой подтвердила сама гандболистка, но вместе с тем Анна сообщила, что готовится к матчам с Белоруссией.

— Я рада быть здесь, рада видеть девчонок. Чувство, что будто не уезжала. На этой базе провела очень много лет. Все какое-то родное. Где-то две недели назад получила сотрясение мозга. Не очень тяжелое, но не сильно приятное. Пропустила две игры в клубе, но тренеры списались и договорились. Людмила Валериевна меня немножко поберегла первые несколько дней сборов, потому что не могла по полной заниматься. Сегодня начала вкатываться в процесс.

— В игре мы вас увидим?

— Это зависит от тренера. Я надеюсь. Хочу поиграть, людей посмотреть, себя показать, почувствовать опять эту атмосферу. Немножко необычно, потому что 70 процентов игроков я не знаю. Все молодые девочки. Поэтому для меня это, можно сказать, новая команда.

— Что стало мотивацией приехать именно сейчас?

— Сейчас большой перерыв, чувствую себя более-менее нормально, если исключим мое сотрясение. По сути, ничего меня не останавливало. В прошлые годы я много травм получала. Поэтому использовала перерыв, чтобы пройти какое-то восстановление. Не было смысла, чтобы просто приехать и на лавочке смотреть тренировки.

— Сергей Шишкарев выразил уверенность, что поедем на следующую Олимпиаду. Вас это мотивирует?

— Абсолютно. Международные соревнования — это то, почему мы в сборной, почему мы хотим играть. Если мы понимаем, что сможем сыграть на Олимпиаде, чемпионате мира и Европы, то это будет запредельная мотивация.

— С какими чувствами смотрели Олимпиаду в Париже?

— Лежала на пляже и смотрела. Конечно, мне грустно. Хотела быть там. Я использовала время для себя. Есть как есть. Присутствует определенное разочарование, но это жизнь.

Фото Василий Пономарев

Глоток надежды

Рада видеть олимпийских чемпионок в команде и главный тренер сборной Людмила Бодниева.

— Как вы заметили, у нас пополнился состав старыми-новыми игроками. Абсолютно уверена, что они привнесли эмоции команде, особенно тем девчонкам, которые здесь играют и тренируются. Это приятно и волнительно. Думаю, что для тех, кто приехал, это тоже всплеск положительных эмоций.

— Сергей Шишкарев выразил уверенность, что мы поедем на следующую Олимпиаду. Добавило ли это эмоций?

— Сергей Николаевич — глава нашей федерации, вице-президент Олимпийского комитета России. Нам очень хочется верить в положительный сценарий. Ничего другого не остается. Как работали, так и будем продолжать работать. Позитивные ноты, которые прозвучали, очень обнадеживают.

— Есть ли понимание по тому составу, который сможет выступить на Олимпиаде?

— Многие могли заметить, что после так называемого бана мы очень сильно изменили состав. В списке 45 игроков, которые есть в нашем распоряжении. Большинство девушек 2000 года рождения и младше. Естественно, в ростере остаются игроки, которые, мы надеемся, станут спортивными долгожителями и на ближайшие четыре года сохранят свои оптимальные кондиции. Мы не отказываемся от их услуг. Но состав сбалансированный. Надеюсь, что через четыре года игроки будут в самом расцвете сил. С таким прицелом и формируется состав.

— Чего ждете от матчей с Белоруссией?

— В разы приятнее собираться и финализировать свои тренировки спаррингами. Нам сейчас не до выбора. Рады, что у нас есть такой соперник, как Белоруссия. Сверхзадач мы не ставим, но обязаны выигрывать. Впервые за три года после Олимпиады в Токио мы собрались в таком составе. Сразу хочу сказать, что это не первый состав. Здесь не хватает еще ряда игроков.