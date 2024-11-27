Четыре разгрома в Минске. Россиянки удачно съездили на товарищеские матчи

Сегодня, 21:15
Товарищеские матчи
Белоруссия — Россия — 21:43 (8:22)
Белоруссия — Россия — 18:34 (8:17)
Женская сборная России, даже находясь в международной изоляции, продолжает оставаться одной из сильнейших команд мира. Что подтвердила очередными товарищескими матчами с соседками из Белоруссии. Главным в обеих встречах в Минске был вовсе не счет на табло, а игра, которую показала команда Людмилы Бодниевой.
Россиянки давно не собирались составом, хотя бы близким к оптимальному. Штаб команды предпочитал не беспокоить без повода выступающих в Европе легионеров, к тому же в дело постоянно вмешивались проблемы со здоровьем у ряда игроков. Но вот теперь решили — пора!
На сбор в Новогорск приехали и Анна Вяхирева, и Дарья Дмитриева, и Валерия Маслова, и Валерия Кирдяшева — почти вся европейская гвардия. А также Антонина Санталова, которую болельщики помнят еще как Скоробогатченко, Виктория Шамановская, Дарья Стаценко и другие звезды российского чемпионата. Неделя в Подмосковье пролетела как один день, настолько теплой была атмосфера на тренировках. А в конце сбора Вяхирева и Дмитриева устроили сюрприз для юниорской сборной, тепло пообщавшись с юными гандболистками.
В понедельник россиянки прилетели в Минск, захватив с собой и юниорок. Девушкам из команды U-17 также предстояли два матча с белорусскими сверстницами, и в каждый из двух дней они задавали неплохой темп для основной команды. Обе игры завершились уверенными победами юниорской сборной России — 34:20 и 28:19.
Хозяйки площадки в последние годы стали основным спарринг-партнером для сборной России. И результаты говорили о том, что соперничество становится более равным. Белоруссия на этот раз собрала хороший состав, тем более что все больше игроков команды выступает в российской лиге, и надеялась дать настоящий бой грозным оппоненткам.
Но у сборной России был свой план на матч. Символично, что первый гол команды в Минске оказался на счету Вяхиревой, которая, как и Дмитриева, вышла на площадку с первых минут. А равная борьба продолжалась примерно до середины первого тайма и счета 7:6 в пользу России. После этого ворота Анастасии Рябцевой как заколдовали — мяч в них не попадал почти 13 минут! Вратарь гостей за это время оформила несколько классных спасений, но ей помогали и защита, и каркас ворот.
Россиянки же, пока соперницы мучились в атаке, провели 12 голов подряд и уже к перерыву решили судьбу встречи. Не слишком изменился характер игры и после перерыва. В итоге к финальной сирене преимущество команды Бодниевой составило убойные «+22», а Шамановская, ранее представлявшая Белоруссию, набросала бывшим подругам по команде 10 мячей.
За сутки, прошедшие между играми, вряд ли что-то могло кардинально измениться, но что сценарий повторной встречи окажется настолько близким к оригиналу, тоже стало неожиданностью. На этот раз хозяйкам даже не дали повести в счете в начале — первый гол в матче на счету Марианны Егоровой, которая в итоге была признана лучшей в российской команде.
Поначалу голов было немного с обеих сторон. Зато отличилась Дмитриева, которая в первой игре осталась единственной не забивавшей среди полевых у сборной России. После белорусского тайм-аута команды устроили настоящую перестрелку, очень быстро обмениваясь атаками, а затем атаку хозяек снова будто заклинило. Пока они пытались подобрать ключи к воротам Анны Верещак, пропустили рывок 0:6. И к концу тайма исход вновь был предопределен.
Бодниева и ее штаб могли спокойно дать поиграть всем, прибывшим в Минск. Тем более что уже в первой атаке после перерыва Анастасия Шкитина довела перевес до двузначного. Начало второго тайма вновь вышло бедным на голы, а затем хозяйки немного встрепенулись. Но их пыл тут же охладили два гола Екатерины Долматовой и бросок Вяхиревой.
Ближе к концу сборной России вновь удался отрезок с пятью голами подряд. А точку во встрече поставили броски Кирдяшевой и Анны Кайнаровой.