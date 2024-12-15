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Владычицы морские. «Черноморочка» хочет войти в элиту всерьез и надолго

«Черноморочка» занимает второе место в турнирной таблице гандбольной Суперлиги
Антон Бабошин
Корреспондент
Гандболистки «Черноморочки»
Гандболистки «Черноморочки».
Фото Юрий Березнюк, Павел Ларькин (ГК «Черноморочка»)
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Как живет самый молодой клуб OLIMPBET Суперлиги.

Когда по инициативе главы Высшего совета ФГР Сергея Шишкарева в 2022 году в его родном Новороссийске появился женский гандбольный клуб, многие относились к этой затее скептически. Ведь на юге России уже есть такие признанные центры развития этого вида спорта, как Ростов-на-Дону и Краснодар.

Но спустя всего два с небольшим года «Черноморочка» не просто убедила всех в том, что это серьезный проект, но и вошла в число лидеров чемпионата страны. Давайте познакомимся с этим клубом поближе.

В шаге от медалей

Действительно, история клуба насчитывает всего два с половиной года. Но «Черноморочке» уже есть чем похвастать. В первый же сезон после создания команда, собрав под свои знамена в основном воспитанниц местного, кубанского гандбола, выиграла турнир в Высшей лиге и получила место в высшем свете чемпионата страны.

Укрепив состав и тренерский штаб, который возглавил известный специалист Алексей Гумянов, новороссийский клуб удивил многих. Дебютантки до последнего бились за бронзу, но в итоге уступили более опытным соперницам из «Астраханочки». Итог — четвертое место.

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— Перед началом сезона не было уверенности, что мы заберемся так высоко, — говорит Гумянов. — У нас был еще не сыгранный состав, а желающих оказаться в четверке было много. Поэтому, когда мы попали в полуфинал, и попали заслуженно, для нас это была большая радость. Нам не всегда удавалось действовать стабильно, но девчонки весь сезон работали с воодушевлением и большим желанием.

По словам тренера, его подопечные больше огорчились тому, что не смогли показать уровень игры, который позволил пройти тольяттинскую «Ладу» и обыгрывать других соперниц. Летом «Черноморочка» точечно укрепилась, причем не только игроками, но и тренерами — так, штаб команды пополнил Евгений Зотин, ранее возглавлявший покинувшее элиту «Ставрополье».

И к середине декабря новороссийская команда вновь удивляет. Ей не просто удалось избежать печально известного «синдрома второго сезона», а еще и прибавить. Таблицу OLIMPBET Суперлиги безоговорочно возглавляет со стопроцентным результатом «Ростов-Дон», а «Черноморочка» уверенно занимает второе место. Команда Гумянова уже обыграла на выезде московский ЦСКА, а не так давно взяла реванш у «Астраханочки» — и за поражение в первом круге, и за упущенную бронзу.

Валерия Вайкум.
Фото Юрий Березнюк, Павел Ларькин (ГК «Черноморочка»)

— В нынешнем сезоне мы стали более слаженной командой, — отмечает правая крайняя «Черноморочки» и сборной России Валерия Вайкум. — У нас стало много интересных комбинаций, которые позволяют еще быстрее двигать мяч. Без индивидуальных действий, конечно, никуда, у нас много девочек, которые могут и бросить, и обыграть, но мы нашли баланс, и пазл начал складываться. Пока не ушла эйфория от победы над «Астраханочкой», назову именно этот матч лучшим в сезоне. Наконец переломили череду неудач во встречах с этими соперницами, ведь ЦСКА мы побеждали и в прошлом сезоне. Показали хорошие командные взаимодействия, слушали тренера, неплохо защищались.

Конечно, идеальной игру новороссийской команды назвать пока нельзя. При впечатляющей результативности, а «Черноморочка» редко забрасывает меньше 30 мячей за матч и даже в проигранной встрече с «Ростов-Доном» отличилась 33 раза, пропускают южанки тоже немало. Этакая игра «по бразильской системе». Об этом говорит и Гумянов, отмечая, что над обороной еще стоит поработать. Не раз по ходу чемпионата мы видели, как «Черноморочка», уверенно ведя в счете, сама себе создавала проблемы буквально на ровном месте.

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Мы строили, строили

В свое время собирать состав в «Черноморочке» пришлось буквально с нуля, потом — укрепляться для игр на более высоком уровне. Теперь же, когда девушки заявили о себе во весь голос, надо держать уровень. При этом в команде нет большого количества звезд, но, по словам Гумянова, «есть настоящая команда, где каждый знает, что ему нужно делать на площадке».

— Как говорят студенты, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя, — улыбается гендиректор клуба Олег Фролов. — Так и мы попытались за первый год работы создать коллектив, в который хочется попасть. В числе наших плюсов, конечно, расположение. Новороссийск — на море, а Абрау-Дюрсо, где расположена наша база, я называю русской Швейцарией — едешь по серпантину, потом спускаешься с горы и попадаешь к живописному озеру. Еще один наш плюс — тренер. Алексей Николаевич Гумянов — топ-специалист, нам с ним очень повезло. Считаю, что львиная доля успехов команды — его заслуга. И многие игроки хотят попасть именно к Гумянову, поработать с ним.

Часть гандболисток год назад пришла вместе с тренером из подмосковной «Звезды», где он до этого трудился семь лет — столько же, сколько до этого с «Кубанью» в родном Краснодаре. Например, это нынешний лидер «Черноморочки» и игрок сборной России Наталья Никитина, а также опытный вратарь Екатерина Кирикиас. С другими игроками Гумянов был знаком по молодежной и юниорской сборным России. Так в Новороссийске, например, появилась Вайкум, которая уже здесь доросла до вызова в национальную команду. Прошлым летом к команде в числе прочих присоединились Алена Ихнева, несколько лет отыгравшая в Турции, Анастасия Зотина из «Ставрополья», еще один выходец из «Звезды» Алина Синельникова. Все это позволяет усиливать игру, делать ее более вариативной.

— У нас созданы такие условия для подготовки, которые немного где увидишь, — думаю, по этому параметру мы входим в тройку лучших клубов страны, — считает Гумянов. — Руководство не только требует от нас результатов, но и создает для этого все возможности.

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Это не просто красивые слова — база в Абрау-Дюрсо, которую команда делит с футбольным «Черноморцем», действительно первоклассная. Два гандбольных зала, рядом поля с естественной и искусственной травой, где можно проводить занятия на воздухе, большой тренажерный зал, хорошая сауна. Также в Новороссийске есть общий на два клуба и оснащенный современным оборудованием медицинский центр. А столовая на базе на таком уровне, что Фролов шутит — стало тяжело организовывать питание команды на выездных матчах, как бы не пришлось в будущем возить с собой своего повара.

Добираться до базы из Новороссийска, где живут многие игроки, можно либо личным автомобилем, либо клубным автобусом. Дорога занимает около получаса — по меркам крупных городов это вполне приемлемо. Тем же путем на матчи едут болельщики, ведь домашние матчи «Черноморочка» с момента создания проводит на базе. Поклонников у команды все больше, и атмосфера в зале отличная. На трибунах порой можно увидеть и футболистов «Черноморца». А совсем недавно они вышли и на площадку, проведя с девушками товарищеский матч. Удовольствие получили и те и другие.

— Наше руководство делает многое для того, чтобы о «Черноморочке» услышали, — рассказывает Гумянов. — Существуя под одной крышей с футбольным клубом, который очень популярен в Новороссийске, мы этой известностью футболистов пользуемся — ходим на матчи, приглашаем их к себе, проводим различные совместные мероприятия. Помимо этого, для болельщиков организуются просмотры игр в спорт-барах, у нас здорово работает медиаслужба, растет аудитория в социальных сетях плюс реклама по городу. А в конце прошлого сезона матчи «Черноморочки» можно было посмотреть в одном из городских кинотеатров на большом экране — уникальный опыт. Работа на этом направлении идет постоянно.

ГК «Черноморочка»
Фото Юрий Березнюк, Павел Ларькин (ГК «Черноморочка»)

Полет нормальный

Как говорил рулевой команды год назад, перед ним и его командой, помимо прочих, стоит цель влюбить Новороссийск в гандбол. И частично она решена. Достаточно приехать на матч с участием «Черноморочки» и ощутить атмосферу на трибунах.

— Болельщики сидят прямо рядом с площадкой — я играю на краю и иногда даже слышу в паузах, что они обсуждают между собой, — смеется Вайкум. — В этом есть свой шарм. К тому же зрителям расслабляться нельзя, надо следить за игрой, иначе есть риск получить отлетевшим мячом.

Но плюсы в данном случае тесно соседствуют с минусами. Одному из ведущих клубов чемпионата страны явно необходима вместительная арена. Как говорит Вайкум, команда могла бы собирать аудиторию в два-три раза больше.

— Сказать, что мы переросли наш зал на 250 зрителей, — значит не сказать ничего, — подчеркивает Фролов. — Уже сейчас арена не может вместить всех желающих, хотя Абрау по местным меркам находится довольно далеко от Новороссийска. С другой стороны, мы сейчас отлаживаем все процессы, чтобы потом масштабировать их на большой арене: реклама, маркетинг, продажа атрибутики.

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Как рассказывает генеральный директор, разговоры и обсуждения переезда идут уже давно. У Сергея Шишкарева есть желание построить в Новороссийске новый футбольный стадион и при нем гандбольную арену. Но пока не выбрано подходящее место, ведь в городе не так много свободной земли для строительства, и рассматривается ряд проектов. Кроме того, городские власти планируют достроить Дворец игровых видов спорта «Черноморский», в составе которого тоже будет гандбольный зал. Но и там свои нюансы — работы на объекте надолго приостанавливались из-за различных проблем, сейчас их обещают возобновить в начале 2025 года. «Черноморочка» готова рассмотреть оба варианта.

Еще одна сложность, ныне характерная для большей части юга России, — логистика. Ближайшие к Новороссийску аэропорты в Геленджике и Анапе закрыты, до Сочи и Минеральных Вод добираться одинаково долго, организовать выезд на поезде для всей команды довольно сложно. Поэтому на большинство гостевых матчей «Черноморочка» добирается автобусом.

Гандболистки «Черноморочки».
Фото Юрий Березнюк, Павел Ларькин (ГК «Черноморочка»)

— Ко всему привыкаешь, — говорит Вайкум. — Да и автобусы сейчас куда комфортабельнее, чем были раньше. Тяжелее не ехать, а отходить после долгой дороги. Поэтому спасибо руководству, что на матчи мы приезжаем заранее: есть время восстановиться, потренироваться, погулять всей командой. А на обратном пути мы собираемся в конце салона и разбираем прошедший матч по горячим следам. Так что поездки в автобусе еще и тимбилдинг.

Несмотря на сложности, «Черноморочка» продолжает развиваться, и делает это гармонично, ставя задачи прогрессировать и на площадке, и в публичном пространстве. Например, клуб провел ребрендинг, который основан на уникальной истории, связанной с морской стихией. У «Черноморочки» появился новый логотип, а в ближайшей перспективе клуб представит новую игровую форму. В которой будет стремиться впервые в истории оказаться в числе призеров чемпионата России.

— Наше нынешнее место — приятный бонус для глаз, но решаться все равно все будет в конце чемпионата, — напоминает Гумянов. — Претендентов на места в тройке много, вопрос в том, кто как будет готов к решающим встречам. К ним нужно подходить здоровыми, крепкими и физически, и морально, и с большим желанием выигрывать. К тому же в плей-офф любой соперник не подарок, какое бы ты место ни занял. У нас есть и стратегия, и тактика, и понимание, как выстроить подготовку. Но в то же время мы выходим на каждую игру, чтобы доставить удовольствие зрителям, это один из самых важных компонентов.

И уже в ближайшие недели «Черноморочке» предстоят интереснейшие матчи — дерби Краснодарского края с «Кубанью» на Кубок России, домашняя встреча с ЦСКА. А 2025 год новороссийская команда начнет 5 января выездной игрой в Ростове-на-Дону.

Гандбол
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