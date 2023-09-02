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Мужской ЦСКА впервые в истории взял гандбольный Суперкубок России. Мощный старт нового сезона

ЦСКА завоевал Суперкубок России по гандболу
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Гандболисты ЦСКА празднуют победу в Суперкубке.
Фото ГК ЦСКА
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Армейцы уверенно победили «Чеховских медведей».

OLIMPBET Суперкубок России. Москва
ЦСКА — «Чеховские медведи» — 31:26 (17:12)
Ц: Шишкарев, Гирик (10)
Ч: Корнев (6)

ЦСКА можно смело называть главной франшизой российского гандбола. В прошлом сезоне армейцы выиграли женский и мужской чемпионат страны, а нынешний оба красно-синих клуба начали с победы в OLIMPBET Суперкубке. Девушки в Кемерове справились с «Ладой» (29:24), а мужчины в Москве отвоевали трофей у грозных «Чеховских медведей».

Быстрый ЦСКА

До этого года «Чеховские медведи» никому не отдавали победу в матче за Суперкубок. Такой трофей начали разыгрывать с 2014 года, и отобрать его у подмосковного клуба не могли команды из Перми, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Но все бывает когда-то в первый раз. Армейцы стали главным барьером в истории «Чеховских медведей». Именно ЦСКА в прошлом сезоне прервал 22-летнюю гегемонию команды Владимира Максимова, взяв золото чемпионата России. Но «медведи» ответили победой в Кубке, подарив стартовому матчу нового сезона хорошую вывеску.

С первых секунд в Суперкубке пошла жесткая и вязкая игра. Однако армейцы казались быстрее оппонента. ЦСКА чаще убегал в стремительные атаки, которые точно завершали юркие крайние игроки Даниил Шишкарев и Дмитрий Ионов.

— Да, забросили много быстрых мячей. Мы в тренировочном процессе отрабатываем быстрый центр. В позиционном нападении приходилось сложнее. У «Чеховских медведей» одна из самых сильных защитных линий в российском чемпионате, — объяснил «СЭ» тренер армейцев Олег Ходьков.

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Гости тоже пытались не затягивать свои атаки, но делали много поспешных бросков, после которых мяч либо летел мимо ворот, либо выручал голкипер красно-синих Вадим Богданов. В итоге в первые 10 минут матча армейцы организовали отрыв в четыре мяча, который держался почти весь матч, иногда увеличиваясь до шести.

— У нас немного не хватает людей — трех задних игроков, — говорил «СЭ» после матча главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов. — Они выбыли из строя уже давно. Поставили игроков, одному из которых 18 лет, а другому 19. Для них такой напряженный матч был впервые. Слегка растерялись, поторопились, не доиграли и не сделали то, что должны были сделать.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом в пять мячей — 17:12.

Фото ГК «Чеховские медведи»

Историческая победа

Во втором тайме место в воротах «Чеховских медведей» занял Артем Грушко. В какой-то момент было ощущение, что он может потянуть на звание игрока матча. Грушко выходил в первой половине под семиметровые соперника, взяв два из трех пенальти, а во второй успел совершить пару эффектных сейвов. Однако в середине тайма он выбежал далеко из ворот, пытаясь перехватить пас под выход один на один, и снес Даниила Шишкарева. За это действие Артем получил красную карточку и отправился следить за матчем на трибуны. Болельщики подмосковного клуба на действия судьи ответили недовольным гулом.

— Там в принципе удаление было, — признает тренер Максимов. — Потому что вратарь не должен был там находиться. Но имела место и провокация. Мяч уже находился у вратаря. Шишкарев, как опытный игрок, понял ситуацию и просто прыгнул в Грушко. Его не за что винить. Такая ситуация может быть один раз в карьере. Ему нужно было просто выбрасывать мяч в аут и падать. Но это сейчас легко говорить после матча.

Тем не менее гостям удалось организовать хорошую погоню и сократить отставание до двух мячей. Но в ключевые моменты «Чеховским медведям» не хватало уверенности, а соперник, напротив, был надежен.

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— Не переживали, когда преимущество сокращалось до двух мячей? — вопрос к Ходькову.

— Волнение присутствует всегда. Главное, чтобы мандража не было. Я это постоянно говорю игрокам. Волнение — это нормальное чувство человека, который хочет победить.

— Приятно начинать сезон так?

— Всегда приятно. После чемпионства в прошлом сезоне появились дополнительные силы, эмоции и уверенность в собственных силах. Все прекрасно понимали, что будет непросто. «Чеховские медведи» на протяжении многих лет были победителями чемпионата страны и бессменными обладателями Суперкубка. У ЦСКА впервые получилось его взять. Считаю, что это был отличный матч за трофей. Уверен, что зрители и болельщики получили удовольствие.

ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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