Четвертый подряд трофей ЦСКА. Как стартовал российский гандбольный сезон

Действующие чемпионки страны выиграли в Сибири Суперкубок.

На берегу реки Томи в Кемерове недавно появился настоящий спортивный кластер, которому позавидует любой другой город России, включая Москву и Петербург. К крытой ледовой арене для хоккея с мячом в сентябре прошлого года добавилась ультрасовременная «Кузбасс Арена».

И это не просто многофункциональный спорткомплекс, построенный к волейбольному ЧМ-2022. А настоящий спортивный город. Помимо основной арены на 7,5 тысячи зрителей здесь есть и тренировочный зал на две площадки, а также инфраструктура для более чем 20 видов спорта, включая 50-метровый бассейн и аэротрубу.

Новые горизонты

Федерация гандбола России обратила внимание на кемеровскую арену еще несколько месяцев назад, когда здесь с успехом прошел детский Весенний кубок ФГР. Опыт оказался успешным, и решено было именно здесь открыть уже новый сезон матчем за женский OLIMPBET Суперкубок между ЦСКА и «Ладой».

Фото ГК «Лада»

Впервые матч за престижный трофей отправился по ту сторону Уральских гор — раньше его принимали Астрахань, Тольятти, Ростов-на-Дону, Краснодар и Москва. Такой ход федерации в недавнем интервью «СЭ» горячо поддержал знаменитый тренер Евгений Трефилов.

— Мы должны идти в регионы, уходить от традиционных мест, открывать новые точки на гандбольной карте, — считает он. — Раньше ведь и в Сибири были самобытные команды, откуда можно было брать игроков. Надеюсь, все пройдет удачно и мы получим отдачу в будущем.

Под отдачей Трефилов, конечно, подразумевает возможность появления на Кузбассе нового клуба. Учитывая, сколько новых точек появилось на карте российского гандбола за последние годы, эта возможность не выглядит фантастической.

Конечно, были и объективные трудности — например, долгая дорога для обеих команд на нейтральную площадку. Но и ЦСКА, и «Лада» прибыли в Кемерово в хорошем настроении и заряженными на борьбу. Интересно, что москвички в прошлом сезоне с третьей попытки впервые взяли OLIMPBET Суперкубок, а у их соперниц неудачными были обе предыдущие попытки.

— Спасибо ФГР, что решили провести этот матч в Кемерове, — сказал новый рулевой «Лады» Дмитрий Тихон. — Думаю, не только я оказался здесь впервые — возможности арены и атмосфера на ней действительно поражают. Желаю городу, чтобы здесь побыстрее появилась женская гандбольная команда.

Фото ГК «Лада»

Максимальная интрига

В прошлом сезоне волжанкам ни разу не удалось обыграть ЦСКА, но они были к этому близки и в финале Кубка, и в полуфинальной серии. Нынешний матч в каком-то смысле пошел по тому же пути.

«Лада» открыла счет, но в дебюте матча это был ее единственный успех — второй мяч волжанки забросили на исходе восьмой минуты. И если бы не несколько спасений Дарьи Деревень, перевес ЦСКА не ограничился бы «+4». Чемпионки старались атаковать очень быстро, не задерживая мяч, — первые четыре мяча пришли после контратак и быстрых отрывов. Особенно запомнились выходы Сары Ристовски и «парашют» Виктории Шамановской после классной скидки Екатерины Ильиной, которая была одной из самых заметных на площадке.

Тихон взял быстрый тайм-аут и ответил широкой ротацией уже на первых минутах. При этом тольяттинки часто ошибались в передачах и выглядели бледно всей командой. К середине первого тайма их отставание достигло шести мячей, а после того самого «парашюта» Шамановской — семи. Казалось, игру можно закрывать. Но все-таки это только начало сезона, и не в оптимальных пока кондициях находится не только «Лада».

После ряда перестановок в составе встала атака уже у ЦСКА — красно-синие не могли забить больше 10 минут, даже с пенальти. У волжанок же, напротив, разыгралась белорусский новичок Алина Кишко, а ее соотечественница вратарь Юлия Кунцевич не только потащила несколько мячей, но и сама забила от ворот до ворот. В итоге к моменту, когда после сольного прохода отличилась Елена Михайличенко, от внушительного преимущества москвичек осталось три мяча.

Подобрав ключи к чужой обороне, «Лада» продолжила давить и после перерыва. В эти минуты у тольяттинок получалось почти все. Неудержима была Кишко, еще одним тайным оружием стала Надежда Решетникова — именно она сравняла счет на 40-й минуте. Интрига достигла максимума. ЦСКА в эти минуты тащили Михайличенко и вовремя разыгравшаяся Альбина Мурзалиева, а в воротах появилась Эвелина Аношкина.

Москвички балансировали на грани несколько минут, но так и не дали оппоненткам возможности выйти вперед. Затем, не пропуская несколько минут, забили трижды. А за семь минут до конца вернули себе перевес «+5», и стало понятно, что OLIMPBET Суперкубок вернется из Сибири в Москву вместе с ЦСКА.

— Позволили соперницам себя догнать во втором тайме, чувствовалась нервозность, — отметила главный тренер ЦСКА Ольга Акопян. — Но тем интереснее был матч для зрителей. Спасибо городу и ФГР за организацию — замечательная арена, хорошая поддержка, все на уровне. Думаю, мы доставили удовольствие болельщикам.

Суперкубок России

ЦСКА — «Лада» — 29:24 (14:10)

Ц: Михайличенко (8)

Л: Кишко (8)