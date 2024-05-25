Золото в овертайме. ЦСКА снова чемпион

Гандболистки ЦСКА защитили титул в невероятном матче.

OLIMPBET Суперлига. Женщины

Финал. Второй матч

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 33:31 2ОТ (13:13, 25:25)

Ц: Ристовска (8), Козаченко (5).

Р: Кирдяшева (7), Кожокарь (7).

Часы на табло отсчитывали уже 80-ю минуту второго финального матча OLIMPBET Суперлиги, когда белорусский легионер «Ростов-Дона» Алина Кишко вышла на ударную позицию и послала мяч мимо дальнего угла. В ответной атаке Юлия Козаченко забросила мяч, ставший для ЦСКА золотым.

Так закончился матч, ставший шикарным завершением сезона, матч-приключение, матч-спектакль. Его разберут на моменты и будут пересматривать еще долго, все летние месяцы. В этой игре обе команды были достойны победы. Но она была одна. И досталась, как и в первом матче серии, действующим чемпионкам. После победы в Ростове-на-Дону ЦСКА закрыл серию на своей площадке при заполненных трибунах.

Усердный «Ростов-Дон»

Матч начался для «Ростов-Дона» обескураживающе — с двух подряд потерь, обернувшихся быстрыми отрывами ЦСКА и голами Сары Ристовской и Полины Горшковой. Тогда как южанкам удалось распечатать Полину Каплину только к концу третьей минуты, и то с пенальти.

Вслед за резвым началом в атаке на площадке на несколько минут наступило торжество обороны. Учитывая цену этой встречи, такое развитие событий, пожалуй, было неизбежным. Поэтому голов стало не очень много — куда больше борьбы, вратарских спасений, попаданий в каркас, блокированных бросков.

Усилиями Валерии Кирдяшевой, которая во втором матче подряд показывала хорошую результативность, и Юлии Манагаровой «Ростов-Дон» ликвидировал отставание и впервые в матче вышел вперед. Да и вообще южанки в дебюте выглядели чуть более заряженными — оно и понятно, им отступать было уже некуда. Гостьи умело оборонялись и больше владели мячом и инициативой. Здорово смотрелась их вратарь Анастасия Лагина, тащившая один бросок за другим.

Проигрывать не входило и в планы ЦСКА, и когда отставание впервые составило «-2», Ольга Акопян провела рокировку вратаря. И Эвелина Аношкина, вышедшая вместо Полины Каплиной, тут же подтащила подруг — москвички «засушили» соперниц на пять минут и выравняли положение. По таким рельсам игра и доехала до перерыва, а счет на табло по-прежнему был равным. Все шло к тому, что судьбу встречи может решить даже не отрезок — эпизод.

Бесконечные пятиминутки

Вторая половина стартовала с того же, что и первая — два гола ЦСКА подряд. Это вышла из тени Михайличенко. Впрочем, Лагина продолжила коллекционировать сейвы, и развития эта история не получила. Голкипер «Ростов-Дона» вытащила даже первый армейский семиметровый в матче, случившийся только на 39-й минуте, оставив ни с чем Карину Сабирову.

В эти минуты бремя лидерства у хозяек на себя взвалила Ристовска — македонка выдала едва ли не лучший матч в сезоне, и когда ростовчанки начали под давлением зарабатывать семиметровые один за другим, Сара трижды подряд результативно подходила к «точке». И все сложнее становилось «Ростов-Дону» сдерживать Михайличенко. Да и в атаке команда Ирины Дибировой выдала очередной пятиминутный отрезок без голов.

После серии удалений сил у гостевой команды осталось еще меньше. И за 10 минут до конца основного времени ЦСКА впервые в матче сумел оторваться на три мяча. Учитывая обстоятельства, это уже была солидная заявка на успех. Но мало преимущество добыть, нужно его еще удержать. Вот с этим у хозяек возникли проблемы. «Ростов-Дон» в самый нужный момент быстро забил три мяча подряд, и в последнюю минуту игры команды снова вошли при равенстве. В последней атаке москвички заработали семиметровый, пробивать его пошла Екатерина Ильина. Но потенциальный золотой бросок парировала Анастасия Казьменко.

Это означало, что нас ждут минимум две дополнительных пятиминутки — ведь ничьих в финале не бывает. На овертайм «Ростов-Дон» после чудесного спасения вышел на невероятном кураже. И в первом дополнительном отрезке не дал соперницам забить ни разу, получив перевес «+2». Мы смотрели потрясающий гандбол, и так не хотелось, чтобы этот матч кончался. Того же мнения были и игроки ЦСКА, которые вновь сделали счет равным. И вновь могли забирать титул — в последней атаке первого овертайма Козаченко забила, но ростовчанкам хватило оставшися мгновений, чтобы счет сравнять. Сделала это Кишко, у которой был один бросок, пан или пропал.

Сезон продлился еще на 10 минут, и дело вполне могло дойти до серии пенальти. Но ЦСКА в этот вечер был чуть удачливее, чуть сильнее, и добился своего.