Даниил Шишкарев: «Приятно стать MVP, но главное — чемпионство ЦСКА»

Лучший игрок прошедшего чемпионата России подвел итоги сезона.

Даниил Шишкарев — один из самых опытных игроков в российской OLIMPBET Суперлиге. В его послужном списке две победы в Лиге чемпионов и не один крупный турнир в роли капитана сборной России. А вот звание самого ценного игрока отечественного чемпионата он в нынешнем сезоне завоевал впервые в карьере.

И сделал это заслуженно — его ЦСКА собрал все трофеи на внутренней арене, а переоценить вклад самого Даниила в эти достижения сложно. Например, в конце сезона он из-за кадровых проблем армейцев переквалифицировался из правого крайнего в правого полусреднего и был одним из лучших в плей-офф. Мы связались с Шишкаревым и обсудили с ним и решающие матчи суперлиги, и смену тренера в национальной команде, и даже проходящий в эти дни футбольный Евро.

— После окончания финальной серии и победы прошло уже достаточно времени, эмоции улеглись, — начал Шишкарев. — Несомненно, приятно, что меня признали самым ценным игроком, это оценка моего труда со стороны болельщиков и экспертов. Значит, они увидели что-то, что привлекло их внимание. Но я на протяжении всей карьеры к таким вещам стараюсь относиться спокойно. Не заостряю внимания на личных призах, главное — чтобы команда была на первом месте. Поэтому приятно, но не более того. Никакой эйфории нет. Сезон для ЦСКА действительно вышел хороший, это главное.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выиграть титул впервые было сложнее, чем защитить

— Какое осталось послевкусие от уже ушедшего сезона?

— Здорово, что во всех российских турнирах получилось стать первыми, это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Значит, мы движемся в правильном направлении, работа на тренировках дает плоды. Будем стараться и дальше держать этот уровень, планка установлена высоко.

— ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок России. За счет чего удалось преодолеть своеобразное «кубковое проклятие»?

— Это работа всей команды во главе с тренерским штабом. Мы очень тщательно готовились к «Финалу четырех», много работали с видео, разбирали всех соперников. Это дало результат. Провели два очень сильных матча, и против «Чеховских медведей» в полуфинале, и с «Пермскими медведями» за титул. В обоих все решили считаные эпизоды. Кому-то могло показаться, что с чеховцами матч сложился проще, чем мог бы, но это не так. Зато тяжелая победа, на мой взгляд, еще слаще, чем та, что далась малой кровью. Мы выстояли, когда было тяжело, прибавили в нужные моменты, хорошо сработали как команда.

— На высшем совете ФГР особо отмечали, что решающие матчи и мужской, и женской суперлиги прошли при полных трибунах. Популярность гандбола в стране растет?

— Сто процентов. Для спортсмена очень приятно выходить на площадку и слышать шум заполненного зала, будь то Чехов или Москва. Мы ведь играем в первую очередь для болельщиков. И хочется видеть на трибунах не только друзей и родственников, но и людей, которые просто любят гандбол, разбираются в нем. Надеюсь, что этот интерес и дальше будет расти. Да и клубы стараются развиваться в этом направлении. Могу сказать про ЦСКА, где отыграл уже два сезона, — число зрителей от матча к матчу растет, я вижу и тех, кто постоянно ходит, и новые лица. Значит, хорошо работаем и мы как команда, и клубный офис.

— Часто говорят, что защитить титул сложнее, чем завоевать. Как получилось у вас?

— Пожалуй, не так. Год назад было действительно трудно выиграть золото. А если окинуть взглядом весь нынешний сезон, то мы прошли его ровно. Не было таких спадов, как в предыдущем чемпионате, когда мы в регулярке заняли только четвертое место. Да, были отдельные неудачные матчи. Один пришелся на плей-офф SEHA-лиги (ЦСКА проиграл дома «Виктору» в четвертьфинале со счетом 25:33 и не попал в «Финал четырех». — Прим. «СЭ»), другой — когда мы в заключительном туре гладкого чемпионата получили оплеуху от «Чеховских медведей». Проиграли в три мяча, а по ходу встречи было и больше. Но, с другой стороны, та игра указала нам на наши слабые места, мы поработали над ошибками и сделали правильные выводы.

— Действительно, ответный матч четвертьфинала SEHA-лиги стал для ЦСКА настоящей ложкой дегтя. В чем причина этой неудачи?

— У нас второй год подряд на этой стадии турнира происходит какой-то необъяснимый провал. Что в прошлом сезоне, когда мы уступили минскому СКА, что в нынешнем. Казалось бы, удачно провели выездной матч, вели по его ходу «+10», в итоге получили преимущество в семь мячей. Но в Москве действовали из рук вон плохо.

— Почему, как вам кажется, во втором розыгрыше подряд в SEHA-лиге побеждает «Мешков-Брест», а год назад финал был чисто белорусским?

— Не знаю, есть ли тут какая-то закономерность. Не сказать, что это какой-то специфический турнир, — групповой этап, плей-офф, все привычно. Думаю, белорусские команды ничем не сильнее российских. Попытаемся исправить ситуацию в следующем сезоне.

Фото Global Look Press

Со сборной еще не закончил

— В прошлый понедельник стало известно, что сборную России по истечении срока контракта покинет Велимир Петкович. Не могу не спросить вас как капитана национальной команды: как работалось с ним на протяжении этих четырех лет?

— Во-первых, хочется поблагодарить Петко за работу и тот опыт, который он нам передал. И молодежи, и более взрослым игрокам. Это тренер с большой буквы, который приехал сюда не просто заработать, а развивать наш гандбол, поднять новое поколение, что-то до них донести, объяснить, показать, добавить в команду свежей крови. И отчасти у нас получалось — вспомните чемпионат мира-2021 и особенно Евро-2022, где мы боролись за попадание в полуфинал. Петкович — большой профессионал, настоящий работяга и из тех игроков, что есть у нас в обойме, сделал боеспособную команду. А потом случилось наше отстранение. В итоге, думаю, Велимир до конца себя в сборной России не реализовал — не люблю сослагательное наклонение, но, если бы мы продолжали играть на крупных турнирах, могли бы выжать максимум. Желаю Петковичу удачи, где бы он ни продолжил тренерскую карьеру.

— Вы немало поиграли за рубежом — можете назвать Петковича тренером европейского класса?

— Безусловно. Петко — отличный мотиватор, чего нам, возможно, раньше не хватало. Может, он не самый выдающийся тактик, но на собраниях перед матчами и после них Велимир пытался достучаться до каждого, заглянуть в душу, и у него это прекрасно получалось. Вспоминается обстановка перед матчем ЧМ-2021 со Словенией, эта игра была ключевой для выхода во второй групповой этап. Обычно перед матчем проводится собрание, потом предыгровая разминка — так вот Петкович так нас зарядил на собрании, что можно было даже не разминаться, а сразу начинать матч. Настрой был такой, что поднеси зажженную спичку — и все взорвется.

— Новым рулевым сборной России стал олимпийский чемпион Лев Воронин, который будет совмещать этот пост с работой гендиректором ФГР. Что думаете об этом?

— Лев Геннадиевич в сборной не чужой человек. Он уже был в штабе команды во времена Дмитрия Торгованова. И сам говорил, что пусть сейчас и работает в офисе, матчи смотрит не глазами болельщика или чиновника, а как тренер — что-то подмечает, записывает. Воронин сам играл на высоком уровне, выигрывал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Ну и плюс надо делать поправку на текущую ситуацию.

— Сами как смотрите на свое будущее в сборной?

— В ближайшее время нужно будет сесть и поговорить с Львом Геннадиевичем, все обсудить. Важно, какой путь стратегического развития будет у команды, насколько я вписываюсь в планы. Мне все-таки на следующей неделе исполнится 36, возможно, уже можно наигрывать молодежь. Время ведь не стоит на месте. Да и в нынешней обстановке не думаю, что нам условно через полгода-год вернут допуск на международные соревнования. Так что будем смотреть, разговаривать, вместе решать. Хотя пока я не говорю, что все, закончил с национальной командой. Если нужно приехать на сборы, помочь, я всегда с удовольствием.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из участников футбольного Евро на ЦСКА похожи Нидерланды

— Уже начали подготовку к новому сезону?

— Да, я сейчас в гостях у родителей в Астрахани, но уже неделю работаю по индивидуальной программе. Осталось еще две недели отпуска, потом мы собираемся в Москве, проходим медосмотр и отправляемся в тренировочный лагерь в Кисловодск. Там пройдем три цикла, по возвращении сыграем предсезонный турнир, и примерно 22 августа нас ждет матч на Суперкубок.

— Какие ожидания от следующего чемпионата?

— Жду, что будет плотная борьба. Соперники усиливаются — и Чехов, и Пермь, и петербургский «Зенит». У нас тоже будут новички, которых надо интегрировать в игровую систему. Цели ЦСКА — повторить успехи в суперлиге и Кубке России, а также попасть в «Финал четырех» SEHA-лиги.

— Вы известный футбольный болельщик. Евро-2024 успеваете смотреть?

— Конечно, вот только у поздних матчей не всегда получается второй тайм посмотреть. А так слежу. За кого болею? За сербов и за грузин. Грузия мне очень симпатична как команда, а Сербия — наши братья, тем более я долго прожил на Балканах, и они мне близки по духу.

— Если попробовать провести неожиданную параллель — на какую команду Евро похож гандбольный ЦСКА?

— Наверное, на Нидерланды, если опираться на их игру в первом матче против поляков. Играли в атакующий футбол, имели много моментов, но были проблемы с реализацией. Хотя в итоге добились нужного результата, дожали соперника. И тренеры угадали с заменами.

— Прямо как армейский штаб, когда перевел вас с правого края на место полусреднего.

— Можно и так сказать (смеется). Хотя открою секрет: с тех пор как Дима Киселев перешел в «Зенит», я весь сезон тренировался то на краю, то на полусреднем, мне помогали то Илья Белевцов, то Юлиан Гирик. А когда стало понятно, что Серега Иванов не сможет сыграть концовку сезона, то меня окончательно сдвинули на эту позицию. Для меня это не проблема, мне кажется, что скорее ребятам было сложнее привыкнуть к каким-то моим нестандартным ходам при развитии атаки. Но мы вместе старались, чтобы взаимопонимание пришло как можно скорее. Результат все видели.