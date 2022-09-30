Гандболисты стартовали в международном турнире. В первом матче победили «Чеховские медведи»

Сыгран первый матч SEHA-Gazprom League.

SEHA — Gazprom League

Дивизион «Восток»

Первый тур

«Чеховские медведи» (Чехов) — «СКА-Минск» — 34:26 (19:13)

Сейчас участие российских клубов в еврокубках ни в одном виде спорта невозможно. Но наш гандбол выжимает из сложившейся ситуации максимум. Четыре отечественные команды впервые примут участие в SEHA — Gazprom League. На первом этапе соперники только из Белоруссии, но весной, если будет позволять политическая ситуация, пройдет плей-офф с участием топовых коллективов из Европы.

Что вообще такое SEHA — Gazprom League?

Этот турнир был создан 11 лет назад. На Балканах гандбол любят, но в национальных чемпионатах, как правило, по-настоящему сильными были одна-две команды. В остальном календарь был проходным. SEHA-лига объединила ведущие клубы и стала для них спасением. В первом розыгрыше приняли участие лучшие команды из Боснии, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Словакии и Черногории. Со временем список обновлялся, в турнире принимали участие клубы из Венгрии, Украины и Белоруссии, а в 2020 году даже московский «Спартак» и китайский «Пекин».

Турнир имеет хорошие рейтинги и пользуется зрительским спросом. В 2013-м его генеральным спонсором стал «Газпром». Отсюда и нынешнее название.

И что, наши клубы будут ездить в Европу?

Формат нынешнего розыгрыша тщательно продумывался. Понятно, что полноценные разъезды в нынешних реалиях невозможны. Да и сами игры могут обернуться скандалами — посмотрите, что происходит с футбольным товарищеским матчем с Боснией. Однако лига совместно с ФГР и БФГ нашла выход, был предложен вариант с двумя дивизионами. На «Западе» будут играть балканцы, а вот «Восток» отдан на откуп России и Белоруссии. В нашем дивизионе восемь команд — по четыре лучших из обеих стран по итогам прошлых национальных чемпионатов. Они разбиты на две группы.

Группа А: «Чеховские медведи», СКА, «Гомель», «Пермские медведи».

Группа Б: «Мешков Брест», ЦСКА, «Нева», «Машека» (Могилев).

Команды играют между собой в два тура. Закончится предварительный этап 30 января. По окончании все команды выходят в плей-офф, где сформируют пары по принципу крест-накрест. При идеальных раскладах четыре победителя первой стадии игр на вылет проходят в четвертьфинал, где их будет ожидать квартет лучших команд дивизиона «Запад». Понятно, что железных гарантий сейчас нет, но, вполне возможно, уже весной российские команды сыграют с ведущими европейскими. Больше того, президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что финал может пройти в Санкт-Петербурге.

Первая игра

В матче открытия сошлись доминирующие десятилетиями в России «Чеховские медведи» и обладатели Кубка Белоруссии-2022 «СКА-Минск». Фаворитами были первые. Во-первых, состав покрепче, во-вторых, играли в Подмосковье. Реальность совпала с ожиданиями. После первого тайма команда Владимира Максимова вела плюс шесть. Правда, во втором армейцы сократили отставание до одного мяча и могли даже сравнять счет, но «Медведи» перетерпели тяжелый отрезок и все-таки довели дело до победы. Первой в истории клуба в SEHA — Gazprom League.

— На мой взгляд, мы стали свидетелями знакового и очень важного события в российском гандболе, — сказал после игры Сергей Шишкарев. — В период отстранения наших спортсменов, команд и сборных от участия в официальных международных турнирах стартовал турнир SEHA — Gazprom League дивизион «Восток», где будут соперничать сильнейшие мужские российские и белорусские клубы. Убежден, это позволит командам двух государств поддерживать высокий соревновательный уровень и, насколько это возможно, развиваться в нынешних условиях. Мы благодарны руководству SEHA LEAGUE и компании «Газпром» за ту работу, которая была проведена в рамках организации турнира в дивизионе «Восток». Запуск этого проекта стоит дорогого.

Что касается самого поединка, то он, как и предполагалось, оправдал ожидания поклонников гандбола. Команды порадовали болельщиков и телезрителей (встреча транслировалась в прямом эфире на центральном канале) красивой, содержательной игрой, которая вызывала соответствующие эмоции на трибунах. На мой взгляд, у турнира с такими сильными и интересными командами отличные перспективы. Желаю всем участникам дивизиона «Восток» успехов и ярких побед.