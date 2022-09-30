Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

30 сентября, 23:00

Гандболисты стартовали в международном турнире. В первом матче победили «Чеховские медведи»

Владимир Иванов
Обозреватель
Разыгрывающий Кирилл Котов («Чеховские медведи»).
Фото пресс-служба ГК «Чеховские медведи»
Сыгран первый матч SEHA-Gazprom League.

SEHA — Gazprom League
Дивизион «Восток»
Первый тур
«Чеховские медведи» (Чехов) — «СКА-Минск» — 34:26 (19:13)

Сейчас участие российских клубов в еврокубках ни в одном виде спорта невозможно. Но наш гандбол выжимает из сложившейся ситуации максимум. Четыре отечественные команды впервые примут участие в SEHA — Gazprom League. На первом этапе соперники только из Белоруссии, но весной, если будет позволять политическая ситуация, пройдет плей-офф с участием топовых коллективов из Европы.

Что вообще такое SEHA — Gazprom League?

Этот турнир был создан 11 лет назад. На Балканах гандбол любят, но в национальных чемпионатах, как правило, по-настоящему сильными были одна-две команды. В остальном календарь был проходным. SEHA-лига объединила ведущие клубы и стала для них спасением. В первом розыгрыше приняли участие лучшие команды из Боснии, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Словакии и Черногории. Со временем список обновлялся, в турнире принимали участие клубы из Венгрии, Украины и Белоруссии, а в 2020 году даже московский «Спартак» и китайский «Пекин».

Турнир имеет хорошие рейтинги и пользуется зрительским спросом. В 2013-м его генеральным спонсором стал «Газпром». Отсюда и нынешнее название.

Евгений Трефилов. Трефилов призывает вспомнить Ленина, а новый клуб из Новороссийска стартует с победы

И что, наши клубы будут ездить в Европу?

Формат нынешнего розыгрыша тщательно продумывался. Понятно, что полноценные разъезды в нынешних реалиях невозможны. Да и сами игры могут обернуться скандалами — посмотрите, что происходит с футбольным товарищеским матчем с Боснией. Однако лига совместно с ФГР и БФГ нашла выход, был предложен вариант с двумя дивизионами. На «Западе» будут играть балканцы, а вот «Восток» отдан на откуп России и Белоруссии. В нашем дивизионе восемь команд — по четыре лучших из обеих стран по итогам прошлых национальных чемпионатов. Они разбиты на две группы.

Группа А: «Чеховские медведи», СКА, «Гомель», «Пермские медведи».
Группа Б: «Мешков Брест», ЦСКА, «Нева», «Машека» (Могилев).

Команды играют между собой в два тура. Закончится предварительный этап 30 января. По окончании все команды выходят в плей-офф, где сформируют пары по принципу крест-накрест. При идеальных раскладах четыре победителя первой стадии игр на вылет проходят в четвертьфинал, где их будет ожидать квартет лучших команд дивизиона «Запад». Понятно, что железных гарантий сейчас нет, но, вполне возможно, уже весной российские команды сыграют с ведущими европейскими. Больше того, президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что финал может пройти в Санкт-Петербурге.

Первая игра

В матче открытия сошлись доминирующие десятилетиями в России «Чеховские медведи» и обладатели Кубка Белоруссии-2022 «СКА-Минск». Фаворитами были первые. Во-первых, состав покрепче, во-вторых, играли в Подмосковье. Реальность совпала с ожиданиями. После первого тайма команда Владимира Максимова вела плюс шесть. Правда, во втором армейцы сократили отставание до одного мяча и могли даже сравнять счет, но «Медведи» перетерпели тяжелый отрезок и все-таки довели дело до победы. Первой в истории клуба в SEHA — Gazprom League.

&laquo;Чеховские медведи&raquo; в&nbsp;девятый раз взяли Суперкубок. «Чеховские медведи» в девятый раз взяли Суперкубок

— На мой взгляд, мы стали свидетелями знакового и очень важного события в российском гандболе, — сказал после игры Сергей Шишкарев. — В период отстранения наших спортсменов, команд и сборных от участия в официальных международных турнирах стартовал турнир SEHA — Gazprom League дивизион «Восток», где будут соперничать сильнейшие мужские российские и белорусские клубы. Убежден, это позволит командам двух государств поддерживать высокий соревновательный уровень и, насколько это возможно, развиваться в нынешних условиях. Мы благодарны руководству SEHA LEAGUE и компании «Газпром» за ту работу, которая была проведена в рамках организации турнира в дивизионе «Восток». Запуск этого проекта стоит дорогого.

Что касается самого поединка, то он, как и предполагалось, оправдал ожидания поклонников гандбола. Команды порадовали болельщиков и телезрителей (встреча транслировалась в прямом эфире на центральном канале) красивой, содержательной игрой, которая вызывала соответствующие эмоции на трибунах. На мой взгляд, у турнира с такими сильными и интересными командами отличные перспективы. Желаю всем участникам дивизиона «Восток» успехов и ярких побед.

Гандбол
2
2
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Новый клуб из Новороссийска дебютировал с победы