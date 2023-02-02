Слово и дело. Сергею Шишкареву — 55

2 февраля день рождения празднует генерал российского гандбола и с недавних пор вице-президент ОКР.

Иногда поражаешься, каким многогранным может быть человек. Вот простое перечисление: закончил иняз с красным дипломом и знает четыре иностранных языка, служил в морской пехоте и имеет звание полковника запаса, является одним из известнейших болельщиков футбольного «Спартака» и участвует в создании гандбольных клубов по всей России, имеет несколько высших образований и степень доктора юридических наук, стал создателем одной из крупнейших логистических компаний страны и провел 12 лет в кресле депутата Государственной думы, отец пятерых детей и почетный гражданин родного Новороссийска. Список, кстати, далеко не полный.

Кому-то и нескольких жизней может не хватить на то, чего Сергей Шишкарев добился за одну еще далеко не полную. Сегодня ему исполняется 55, с чем редакция «СЭ» Сергея Николаевича сердечно поздравляет!

Сергей Шишкарев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сигналы для Месси

«В мире богачей, должно быть, весело», — задорно пела в незабвенном хите группа АВВА. У некоторых образ жизни богатых и знаменитых действительно прочно связан с реками шампанского, джакузи в Куршевеле, пляжами в Сан-Тропе и вечеринками до утра. Другие многозначительно повторяют: «Деньги любят тишину» — и при словосочетании «список Форбс» представляют себе застегнутых на все пуговицы мужчин в безупречном костюме, которые даже сны видят исключительно про слияния и поглощения.

Оба этих стереотипа от Шишкарева далеки максимально. В скандальную хронику никогда не попадал, впрочем, и в светскую тоже. При личном общении всегда улыбчив, приветлив. В декабре, буквально через несколько минут после избрания вице-президентом ОКР, в лицах показывал журналистам, как за несколько дней до того сидел в первом ряду на финале футбольного ЧМ и перемигивался с Лионелем Месси: «Не знаю, как он, но я ему знаки подавал!» А тем же вечером на Форуме олимпийских чемпионов и призеров шутил, что не смог, будучи в Катаре, заманить на праздник в Москву Месси и Мбаппе.

— Сергей Николаевич очень коммуникабельный руководитель, — недавно отзывался о своем шефе генеральный директор ФГР Лев Воронин. — У него настоящий талант вести переговоры — когда он что-то говорит, сразу хочется выполнять. Шишкарев умеет убеждать и аргументировать свою позицию.

Сергей Шишкарев. Фото «СЭ»

Гореть делом

Но, наверное, другие люди и не попадают в число самых преуспевающих в стране. А Шишкарев не просто так сделал прекрасную карьеру в бизнесе. А в мир гандбола попал уже состоявшимся человеком. Когда он только пришел в федерацию, многие думали, что он — родственник нынешнего капитана мужской сборной России Даниила Шишкарева. Но нет, они, как в известном анекдоте, даже не однофамильцы.

Среди болельщиков московского «Спартака», одним из которых является Сергей Николаевич, очень популярна легенда о том, что известнейший защитник красно-белых, столп обороны команды образца девяностых Дмитрий Хлестов вообще не интересовался футболом. Ему игра миллионов за пределами поля была по барабану. И разницы, играет «Спартак» сегодня с «Реалом» или урюпинским «Металлургом», не было правому защитнику никакой — из соперников он никого не знал и Васю Петрова не отличил бы от Рауля, если бы не предматчевая установка. Можно подумать, что и Шишкарев к гандболу, где оказался во многом волею случая, может относиться так же прохладно. Но нет. Он привык жить тем, что делает. И не изменяет себе в любых условиях. Приезжает на турниры — даже на ковидной Олимпиаде в Токио поддерживал команду. Смотрит трансляции, в какой бы точке мира ни находился. Всегда на связи с главами международных организаций.

Спустя год с небольшим после прихода Шишкарева в федерацию женская сборная России стала олимпийским чемпионом. Но это стало для него не победным аккордом, после которого можно ослабить галстук и почивать на лаврах. Напротив, лишь поводом еще глубже погрузиться в гандбол. В итоге, как соглашаются многие, за почти восемь лет при Сергее Николаевиче ФГР сделала большой шаг вперед в развитии, превратившись в мощную организацию.

Сергей Шишкарев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новороссийск — не Васюки

В этом, конечно, заслуга не одного Шишкарева. Он часто повторяет слово «команда» и сумел собрать в федерации отличный коллектив единомышленников. Но ведь это еще один признак хорошего руководителя — найти правильных людей и расставить их по нужным местам. А еще заразить всех энтузиазмом, чтобы совместными усилиями общее дело двигалось в нужном направлении.

Повторимся, Сергей Николаевич умеет говорить и убеждать. Поэтому с его помощью, куда бы глава ФГР ни приехал, по стране появляются новые клубы, новые региональные федерации, новые участники Суперлиги и высшей лиги. И для Шишкарева все это не какие-то Нью-Васюки, а вполне реальные проекты.

Что уж говорить о родине бизнесмена. За последний год в Новороссийске появилась женская «Черноморочка», спорткомплекс «Дело Спорт» в Абрау-Дюрсо, где проводятся сборы и турниры. Прошлой осенью Шишкарев стал инвестором и футбольного «Черноморца», и за какие-то несколько месяцев клуб преобразился. Болтавшийся больше 10 лет во второй лиге бывший участник еврокубков пригласил тренером Константина Зырянова и лидирует в своей группе. В городе началась реконструкция стадиона, есть планы по строительству новой арены, запуску полноценной академии.

И все это не по мановению волшебной палочки, а ценой больших усилий. Как шутил Шишкарев, став вице-президентом ОКР, в сутках часов уже начинает не хватать. Но мы-то знаем, что их там ровно столько, сколько нужно, чтобы все успевать. С праздником, Сергей Николаевич!