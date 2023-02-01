Символ перемен и новая должность Шишкарева. Что решила Федерация гандбола России

На внеочередной конференции Федерации гандбола России была изменена структура управления организацией.

С 1 февраля Сергей Шишкарев перестал быть президентом Федерации гандбола России — этот пост он занимал с весны 2015-го. Но никакой ошибки или сенсации здесь нет. Просто на конференции ФГР такая должность была упразднена, а также поменялись названия органов управления организацией.

Теперь у ФГР нет и исполкома. Согласно новой редакции устава федерации, коллегиальным руководящим органом будет являться высший совет ФГР. Его председателем, который отныне и будет первым должностным лицом, единогласно утвержден Шишкарев, а пост генерального директора ФГР остался за Львом Ворониным.

Новая расстановка

При этом сам руководитель федерации утверждает — это перемены не ради простой смены вывесок. Пусть повестка конференции и носила в основном технический характер. Но результаты сегодняшних решений призваны задать вектор развития ФГР на ближайшие годы.

— Не всегда от перемены мест слагаемых не меняется сумма, — подчеркнул после завершения заседания Шишкарев. — Этот ребрендинг — очередная ступень в развитии нашей организации, создании команды. Я раньше как-то не задумывался, но за последние годы мы стали по-настоящему всероссийской федерацией. Мы присутствуем во всех федеральных округах. Появилась федерация на Сахалине, думаем об открытии в Якутии — кто бы мог раньше такое представить. Поэтому эти технические перемены носят и символический характер.

Интересно, что среди полутора десятков членов нового высшего совета оказались не все из тех, кто входил в распущенный исполком. Впервые за долгое время в составе руководящего органа нет штатных сотрудников федерации — в основном в списке представители регионов. Как пояснил Шишкарев, это обычная практика для крупных компаний в бизнесе, исключающая разного рода конфликты интересов.

Окно в мир

Внеочередную конференцию, собравшую в Москве представителей более чем трех десятков регионов, логично было использовать как площадку для подведения итогов прошедшего года. Тем более что он выдался непростым. И по словам Шишкарева, ему было очень важно рассказать коллегам, чем сейчас живет федерация.

Особое внимание в текущих условиях было уделено международному сотрудничеству. Новоиспеченный председатель высшего совета ФГР отметил, что контакты с соседями из Белоруссии вышли на новый уровень — такого количества матчей разного уровня между сборными двух стран не было в прежние годы. Широко развернуты партнерские отношения с Китаем. Возможно, скоро в Поднебесной сыграют и российские сборные.

— Думаю, будет странно, если мы не поедем на Азиатские игры, куда нас хотят пригласить, — считает Шишкарев. — Кроме того, я недавно был в Иране, где мы получили официальные приглашения провести матчи мужской сборной. По роду своей основной деятельности я часто бываю в ОАЭ и уверен, что в течение ближайшего года матчи наших национальных команд пройдут и в Эмиратах.

Как добавляет Воронин, у мужской сборной России также есть предложения о матчах со сборными Туниса, Марокко и Кувейта.

Лев Воронин (слева) и Сергей Шишкарев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В мужском клубном гандболе появился такой интересный проект, как дивизион «Восток» СЕХА-лиги, в котором принимают участие четыре российские команды. Кроме того, на гандбольной карте России появляются новые точки. По словам Шишкарева, проектом преобразования мужской «Невы» в «Зенит» и включения команды в большую семью сине-бело-голубых он занимался несколько лет, долго велась работа и по возрождению профессионального гандбола в Казани. А особенная гордость главы федерации — женская «Черноморочка», представляющая родной для Шишкарева Новороссийск и уверенно лидирующая в высшей лиге.

Словом, работа за прошедший год проделана большая. И у старого нового руководства ФГР есть уверенность, что не за горами и возвращение на международную арену.

— Огромное количество стран понимает, что без сборных России международные соревнования, особенно женские, являются ущербными, неполноценными, — отметил Шишкарев. — Любой выигравший такой турнир — квазичемпион. Поэтому нас поддерживают Испания, Италия, Венгрия, Турция, все балканские страны. Франция тоже понимает, что с Россией лучше сражаться не заочно, а в финалах.