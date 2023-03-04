Матч звезд. Гандбольный турнир в Москве завершился российским дерби

Победителем второго розыгрыша OLIMPBET Кубка дружбы стала первая женская сборная России.

OLIMPBET Кубок дружбы

Матч за 3-е место

Белоруссия — «Феникс» — 32:22 (15:11)

Б: Кулак (5), Сотникова (5). Ф: Лю Чань (5), Лю Юйтин (5)



Финал

Россия 1 — Россия 2 — 35:34 (18:19)

Р1: Илларионова (8), Кирдяшева (7). Р2: Таженова (6)

Перед решающим матчем международного турнира в Москве для российских болельщиков было сразу две хорошие новости. Во-первых, при любом исходе встречи главный приз выигрывали хозяйки соревнований, ведь на него претендовали два состава сборной России. А во-вторых, зрителей ждала настоящая схватка двух равных по силам команд. И пусть одна из них формально называлась Россия 2, в душе каждая из сборных считала себя первой и намеревалась это доказать.

— Мы получили то, на что и рассчитывали, поделив команду на два состава, — сказала накануне главный тренер сборной России Людмила Бодниева. — Мы в течение года все сборы, после которых не было запланировано матчей, завершали двусторонними играми на базе. По накалу они были очень хороши, даже жаль, что проходили в закрытом режиме и их не видели болельщики. Из шести таких встреч только одна завершилась разрывом в два мяча, остальные — в один. И мы подумали: а что, если это перенести на большую арену, со зрителями, формой и так далее?

Белоруссия — «Феникс» — 32:22. Василий Пономарев / ФГР

Равные с равными

С точки зрения турнирного положения заключительная игра действительно была финалом, хотя команды играли и не по олимпийской системе. В первые дни оба состава россиянок одержали по две победы, но лидером по разнице мячей был номинально первый. Так как дополнительное время регламентом было не предусмотрено, в случае ничьей чемпионом становилась Россия 1.

При этом тренеры белорусской и китайской команд Александр Сытько и Наталья Дерепаско после двух туров единодушно отмечали, что обе российские сборные примерно равны по силам. Разве что во второй собраны более опытные игроки. Это, кстати, тоже могло стать важным фактором по ходу золотого матча.

Как выяснилось вечером четверга, в стане сборной России приняли решение, что по ходу очной встречи первый состав возглавит Бодниева, а второй — ее помощник Михаил Измайлов. И в этом тоже таилась настоящая интрига. Обычно тренеры перед матчами разбирают соперника, знакомят с его возможностями своих игроков. Здесь же все друг друга отлично знают, и чтобы удивить на площадке, нужно было меньше чем за сутки придумать что-то из ряда вон.

И еще одна деталь — два «полуторных» состава национальной команды оказались действительно максимально близки по силам. При разделении составов тренеры сохранили некоторые связки из внутреннего чемпионата, но при этом очень многие подруги по командам оказались на площадке по разные стороны баррикад. Можно сказать, что мы увидели некоторое подобие Матча звезд OLIMPBET Суперлиги, вот только игра носила вовсе не показательный характер. На кону стоял титул.

Людмила Бодниева. Василий Пономарев / ФГР

В пользу Бодниевой

Болельщики размялись матчем, в котором команда Белоруссии уверенно обыграла «Феникс», и жаждали главного зрелища. И сборные России охотно откликнулись на это желание — мы увидели 60 минут концентрированного классного гандбола.

Было очень сложно отдать предпочтение кому бы то ни было. Обе команды были достойны победы, что доказывало табло. Высокие скорости, обилие красивых атак, бросков и спасений вратарей. И те и другие, пропустив, сразу бросались в атаку. Нападение явно превалировало, но не сказать, что защита была окончательно и бесповоротно задвинута в чулан и закрыта на щеколду. Жесткости хватало, матч не скатывался в шоу а-ля «Гарлем Глоубтроттерс».

— Было сложно, ведь у нас одни и те же комбинации, — отметила олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева. — Мы друг друга знаем как облупленных, приходилось что-то придумывать, пробовать. Комбинации, «воздушки», чтобы и болельщикам было интересно, и нам.

Очень любопытно было смотреть на дуэли одноклубниц, выступавших в разных составах. В воротах в первом тайме соревновались на разных концах площадки Полина Каплина и Кира Трусова, второй начинали Анастасия Рябцева и Эвелина Аношкина. Но затем Бодниева вернула в игру Каплину — и это еще раз доказывает, что все играли только на победу. Сходились лицом к лицу подруги Елена Михайличенко и Антонина Скоробогатченко, Дарья Стаценко шла на Екатерину Зеленкову, Анастасия Илларионова сталкивалась с Викторией Шамановской. Эти дуэли украшали матч — где еще такое увидишь?

— Не соглашусь, что мы выходили на площадку только ради удовольствия и красоты, задачи были серьезные — сыграть строго и просто, показать максимально качественный гандбол, — отметила Бодниева. — Не скрою, победить очень хотелось. Мы не наигрывали отдельных комбинаций для разных составов, поэтому матч был открытый. Оба состава пропустили много, но самоотдачей я довольна.

Более мотивированная Россия 2 начала бодрее — включили режим «засухи» в защите на шесть минут вскоре после начала и повели 7:3. После этого команда под руководством Измайлова лидировала в два-три мяча весь первый тайм. Но соперницы, которых активно подгоняла Бодниева, к перерыву сравняли счет. Вторая команда чуть лучше комбинировала, скидывала в линию, где активны были Шамановская и Алена Амельченко. Первая — чаще бросала с дистанции и регулярно попадала. К последней минуте игры россиянки подошли при равном счете, обменялись тайм-аутами и атаками. Дарья Дмитриева не смогла переиграть Каплину, а Скоробогатченко свой шанс реализовала. Снова победа одной из команд в один мяч, и Россия 1 побеждает в OLIMPBET Кубке дружбы.