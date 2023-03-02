На первый-второй рассчитаются

Финал OLIMPBET Кубка дружбы в Москве будет чисто российским.

Первые дни весны в Москве проходят под знаком классного гандбола — на ставшие традиционными международные соревнования в столицу снова приехали белорусская сборная и выступающий в российской OLIMPBET Суперлиге китайский «Феникс», к которым присоединились сразу два состава национальной команды России.

Перед турниром главной интригой было то, каким образом штаб Людмилы Бодниевой разделит на две команды имеющиеся в распоряжении 28 гандболисток. Можно было выделить основу команды и «честолюбивых дублеров», но главный тренер пошла по другому пути. Мы увидели два примерно равноценных состава — цифры 1 и 2 указывали скорее на порядок выхода команд на площадку, чем на ранг. Не первая и вторая сборные, а две «полуторных».

— При разделении сборной мы разбавили наш сыгранный, опытный костяк молодыми дебютантами и игроками, которые давно не вызывались, — сказала сама Бодниева.

Равные составы

О повышении уровня турнира можно судить прежде всего по соперницам российских сборных. Китайские гандболистки, год назад выступавшие почти с листа под руководством Евгения Трефилова, тогда выглядели бледно. Но с тех пор прошли большой путь. И сумели в матче открытия турнира создать проблемы первой команде России. Начав с 0:4, «Феникс» после удаления дебютанта Софьи Васильевой забил три мяча подряд, а затем сумел сравнять счет и даже уйти вперед на три мяча! Бодниевой потребовалось время и замена вратаря, чтобы встряхнуть своих игроков.

Конечно, все быстро встало на круги своя, тем более что китаянки начали суетиться и много ошибаться. За весь второй тайм они забили лишь восемь раз. Надо отметить и первые голы за сборную Васильевой, Олеси Горячевой и Екатерины Долматовой.

Второй матч дня получился более напряженным, но при этом вторая команда России ни разу не позволила белорусской сборной повести в счете, а равным он был только первые пару минут. При этом постоянно в работе были голкиперы россиянок Кира Трусова и Анастасия Рябцева, а Белоруссия не раз подбиралась на расстояние в один мяч и даже выиграла второй тайм. Кстати, и в этой встрече мы увидели голы дебютанток — отличились Анастасия Шавман, Екатерина Левчина, а также Виктория Шамановская, которая провела первый матч за сборную России после перехода как раз из белорусской дружины.

Россия 2 — «Феникс». Василий Пономарев / ФГР

Смена соперников

На второй день российские команды поменялись оппонентами, и теперь Белоруссия дала настоящий бой уже номинально первому составу. В отличие от первого тура, команде Александра Сытько удалось не просто выйти вперед, но и лидировать в один-два мяча до середины первого тайма. Но два мяча Карины Сабировой, ставшей в итоге лучшим бомбардиром команды, восстановили паритет, а Горячева и Виктория Шичкина завершили рывок 4:0. Настоящим героем встречи стала отыгравшая почти без замен вратарь Полина Каплина, вытаскивавшая порой «мертвые» мячи и набравшая 17 сейвов.

К перерыву белорусским гандболисткам снова удалось сравнять счет, а весь второй тайм они пытались догонять соперниц. Здорово, как и накануне выглядела Анастасия Кулак, но ее команде вновь немного не хватило.

— Мы создавали моменты, но их не реализовывали, и вратарь соперниц в эти моменты сыграла более надежно, — сказал Сытько. — А сами мы получали необязательные голы. Какая команда России сильнее? Они равны, но та, с которой мы начинали, чуть более опытная. И им будет что доказывать друг другу.

Но впереди еще был матч России 2 против «Феникса». Фаворита в нем определить несложно, но китаянкам вновь удались несколько всплесков — например, четыре гола подряд в середине первого тайма, заставившие Бодниеву брать тайм-аут. Но на второй тайм «Феникса» снова не хватило, и за 10 минут до конца преимущество россиянок стало двузначным. А еще у них голами в протоколе отметились все полевые игроки.

OLIMPBET Кубок дружбы

Россия 1 — «Феникс» — 37:20 (17:12)

Р1: Шичкина (6), Сабирова (6). Ф: Янь Синь (4)



Россия 2 — Белоруссия — 32:29 (14:9)

Р2: Зеленкова (6), Манагарова (5). Б: Кулак (6)



Россия 1 — Белоруссия — 31:28 (15:15)

Р1: Сабирова (7). Б: Кулак (7)



Россия 2 — «Феникс» — 38:25 (16:13)

Р2: Егорова (7). Ф: Янь Синь (4)