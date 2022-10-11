«Нанес лежащему на земле многочисленные удары в лицо». В Бресте вынесен приговор российскому гандболисту

Двукратный чемпион России Александр Синицын легко отделался, получив все три месяца ареста.

В Белоруссии вынесен приговор российскому гандболисту Александру Синицыну, который во время сборов в Бресте в августе этого года стал участником бытового конфликта и драки в кафе. Игрок таганрогской команды «Донские казаки» Александр Синицын обвинялся в хулиганстве, и ему грозило до трех лет тюрьмы. К счастью, до крайностей дело не дошло, и 25-летний спортсмен получил всего три месяца ареста. Это значит, что совсем скоро он сможет выйти из СИЗО, вернуться в Таганрог и начать выступление в чемпионате России за свой новый клуб. Конечно, если «Донские казаки» не наложат на него дополнительное взыскание.

Александр Синицын. hc-taganrog.ru

Вы, русские, убирайтесь отсюда

«Обвиняемый 10 августа 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте — на дворовой территории ресторана «Жемчуг» в Бресте, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, используя незначительный повод, обусловленный правомерно сделанным предложением потерпевшего прекратить нарушать обвиняемым и иным лицом общественный порядок, в присутствии иных граждан применил насилие в отношении потерпевшего, умышленно нанес ему один удар в лицо, от чего потерпевший упал на землю, после чего, продолжая свои хулиганские действия, умышленно нанес лежащему на земле потерпевшему многочисленные удары в лицо и туловище. В результате противоправных действий обвиняемого С. потерпевшему были причинены менее тяжкие телесные повреждения», — цитирует решение суда издание «Виртуальный Брест».

Ранее родственница Синицына Кристина Андреева на своей странице «ВКонтакте» излагала другую версию событий: «После победной игры команда отдыхала в караоке-баре, где был спровоцирован конфликт сотрудником заведения, а итогом стала потасовка между Сашей и работником этого заведения. Вместе с Сашей были еще ребята из его команды. 10.08.2022 в 06:00 все участники потасовки были задержаны и отвезены в изолятор временного содержания. Спустя некоторое время всех отпустили, а Сашу оставили в ИВС». Женщина уверяла, что «потерпевший не имеет никаких визуальных телесных повреждений, кроме синяка под глазом, хотя дежурный адвокат с белорусской стороны писал, что у него многочисленные осколки».

«Случившееся мы считаем провокацией против российского гражданина, — говорил в интервью ТАСС генеральный директор таганрогского клуба Евгений Семак. — Представьте, что в другой стране вам в лицо скажут: «Вы, русские, убирайтесь отсюда». Что вы сделаете? Есть факт, подтверждающий, что такие слова были сказаны. Ситуация не очень приятная. Но поскольку разбирательство проходит в дружественной нам стране, надеемся на справедливый исход. Сейчас гандболист может покинуть изолятор только при условии выплаты 10 тысяч долларов пострадавшему сотруднику караоке, а также залога следствию в размере 800 тысяч рублей. Пострадавший пользуется ситуацией, чтобы заработать денег».

Александр Синицын. hc-taganrog.ru

С уважением относиться к национальным традициям

Федерация гандбола России еще до вынесения приговора призвала всех членов гандбольного сообщества «во время посещения иностранных государств для игр или тренировочных сборов неукоснительно соблюдать местное законодательство и с уважением относиться к национальным традициям». «ФГР оказывает максимально возможное содействие, конструктивно взаимодействуя с посольством России в Белоруссии, российским консульством в Бресте и Белорусской федерацией гандбола... ФГР призывает до вынесения решения воздержаться от любых публичных оценок и комментариев по этому делу, в том числе и в социальных сетях, которые могут быть расценены как давление на следствие и суд и усугубить положение Синицына», — говорилось в заявлении Федерации.

«Профессиональный спортсмен обязан тщательно взвешивать свои действия в общественных местах и понимать, что за них необходимо отвечать, — отмечается в заявлении ФГР по поводу вердикта суда. — Считаем, что с учетом всех обстоятельств суд вынес объективное решение, назначив нарушителю наказание в виде ареста сроком на три месяца. Надеемся, что Синицын сделает правильные выводы из случившегося и осознает, что один нелепый поступок вполне мог стать причиной преждевременного завершения профессиональной карьеры. Кроме того, такие моменты негативным образом сказываются на имидже российского гандбола».

Как бы то ни было, можно считать, что гандболист легко отделался. Хотя его семье пришлось потратить немалую сумму на адвоката и поддержку спортсмена в СИЗО. Компенсирует ли эти затраты клуб — большой вопрос. Потому что, с одной стороны, своих надо поддерживать, а с другой — спортсмен проявил несдержанность, устроив международный скандал в тот момент, когда это было совсем некстати. Привлекавшийся в сборную страны Синицын только перед нынешним сезоном перебрался в «Донские казаки» из «Чеховских медведей», где он дважды становился чемпионом страны. Ранее воспитанник санкт-петербургского гандбола провел восемь сезонов в основном и молодежном составах «Университета Лесгафта — Невы». Контракт Александра с командой из Таганрога рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.