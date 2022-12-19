Наша звездная гандболистка остается в Норвегии. Вяхирева продлила контракт на два года

Зарплата для «гандбольного Месси в юбке» не решающий фактор.

«Вайперс Кристиансанд» продлил контракт с двукратной MVP Олимпийских игр Анной Вяхиревой до конца сезона-2024/25. Текущее соглашение россиянки заканчивалось летом 2023 года. Интересно, что норвежский клуб пошел на такой шаг, несмотря на травму 27-летней гандболистки и решение главного тренера Оле Густава Йестада покинуть команду по окончании текущего сезона. Специалист, который дважды подряд приводил «гадюк» к победе в Лиге чемпионов, признался, что пяти лет во главе одного клуба для него более чем достаточно. Таким образом, летом «Кристиансанд», вероятно, ждет перестройка, но правой полусредней сборной России она не коснется.

Анна Вяхирева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фактор Лиги чемпионов

Вяхирева переехала в Норвегию в конце августа этого года. Перед этим она в пятый раз в карьере выиграла чемпионат России с «Ростов-Доном» и в третий раз была признана MVP турнира (также становилась лучшей гандболисткой в сезона-2015/16 и 2019/20). По этому показателю она сравнялась с Дарьей Дмитриевой.

Дмитриева также покинула чемпионат России этим летом. Разыгрывающая перешла в словенский «Крим». В интервью «СЭ» олимпийская чемпионка признавалась, что осталась бы в ЦСКА, если бы российские клубы продолжили выступать в Лиге чемпионов. «Спасибо руководству, что пошли навстречу и на правах аренды отпустили в «Крим». Если в следующем сезоне еврокубковый бан снимут, сразу вернусь», — отмечала Дмитриева.

У Вяхиревой была схожая мотивация (покинула «Ростов-Дон» по истечении контракта). «Бухарест» был готов был сделать россиянку самой высокооплачиваемой гандболисткой мира, но Румынии она предпочла Норвегию. «Кристиансанд» пять лет подряд выигрывал чемпионат, а два последних сезона — еще и Лигу чемпионов.

После девяти сыгранных туров группового этапа новый клуб Вяхиревой идет на втором месте в группе А (команды, финишировавшие в топ-2, напрямую выходят в четвертьфинал). Команда Дмитриевой идет на седьмом месте из восьми (три победы в девяти матчах) и рискует остаться без места в плей-офф (надо закончить групповой этап в топ-6).

Новые клубы лидеров сборной России сошлись между собой в середине сентября. Дмитриева забросила восемь мячей, Вяхирева — пять, но победа осталсь за норвежским коллективом (27:21). Отметим, что на счету Дмитриевой 41 забитый гол. Она входит в топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На счету Вяхиревой — 31 гол, но зато 41 передача (Густав Йекстад часто ставит Анну на позицию в розыгрыше). Это второй показатель в турнире после разыгрывающей «Будуночности» Матеа Плетикошич (53 передачи). Правда, у представительницы Черногории на три сыгранных матча больше.

Анна Вяхирева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В топ-5

Последние игры Вяхирева пропускает из-за травмы бедра. Олимпийская чемпионка даже перенесла операцию во время проведения чемпионата Европы-2022, который завершился в конце ноября в Словении, Северной Македонии и Черногории. Россиянка должна вернуться на паркет в январе-феврале. Дополнительной мотивацией для восстановления станет новый контракт с «Кристиансанд». Клуб из одноименного города дал новые двухлетние контракты Вихиревой и 42-летней двукратной олимпийской чемпионки бессменному вратарю сборной Норвегии Катрин Лунде.

«Это клуб с большими амбициями, я хочу быть частью этого проекта, — призналась Вяхирева в интервью TV 2. — У меня фантастические партнеры. Как на паркете, так и за его пределами. Они во многом являются причиной того, что я решила остаться».

Анна отмечает, что в других клубах она могла бы зарабатывать больше, но с «Кристиансанд» есть хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов. Напомним, что в своей карьере Вяхирева пока ни разу не добиралась до этого престижного титула. Ближе всего к этому она была в сезоне-2018/19, но тогда «Ростов-Дон» обидно уступил концовку венгерскому «Дьеру» (25:24).

В свежем рейтинге лучших игроков мира от TV2 Вяхирева расположилась на пятом месте. Выше оказались только норвежская правая полусредняя «Эсбьерга» Нура Мерк, Катрин Лунде, румынская левая полусредняя «Бухареста» Кристина Нягу и норвежская полусредняя «Эсбьерга» Хенню Рейстад. Также в топ-50 вошли еще четыре россиянки: разыгрывающая ЦСКА Екатерина Ильина (42), правая крайняя «Ростова» Юлия Манагарова (33), левая полусредняя ЦСКА Елена Михайличенко (17) и Дарья Дмитриева (7).