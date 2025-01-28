Ирина Дибирова: «Не хочется проходить через поражения, но без них не обойтись»

Интервью главного тренера «Ростов-Дона» об итогах первой половины сезона и ожиданиях от второй.

Трехкратная чемпионка мира Ирина Дибирова начинала тренировать на высоком уровне в Македонии, а в Россию вернулась в 2023-м, возглавив «Ростов-Дон». Тогда южанки уверенно прошли большую часть сезона, но в упорной борьбе все же уступили ЦСКА в финале Кубка России и чемпионата страны.

Во втором сезоне под руководством Дибировой донской клуб демонстрирует впечатляющие результаты: набрав 38 очков, ростовчанки уверенно возглавляют турнирную таблицу OLIMPBET Суперлиги. В 20 матчах команда одержала 19 побед и лишь однажды потерпела поражение, от своего принципиального соперника и действующего чемпиона страны — столичного ЦСКА. «СЭ» связался с Дибировой и узнал ее мнение о текущих успехах команды и целях на будущее.

После проигрышей хочется поменьше разговаривать с прессой

— Мы еще продолжаем детальный анализ матча с ЦСКА, — отметила Дибирова. — Ищем причины, выясняем, что не получилось у нас, что дали сделать оппонентам, почему не пошла игра у наших вратарей. Полностью не согласна с теми, кто считает, будто нам победа в этой встрече была нужна меньше, чем сопернику. Игры с ЦСКА всегда принципиальные, это классика российского женского гандбола, и в них все всегда играют на 100 процентов, не заглядывая в таблицу.

— Многим тренерам очень важно видеть, как их команда реагирует на поражения.

— И мне тоже, конечно. Коллектив смотрит на реакцию тренеров, мы — на них. Поражения, когда что-то не получается, — это всегда стресс, после которого нужно приходить в себя. Но в то же время еще и важный опыт. Через него не хочется проходить, но ведь без этого не обойтись. В прошлом сезоне мы ЦСКА обыгрывали трижды по ходу регулярного чемпионата (а четвертую встречу команды провели молодежными составами. — Прим. «СЭ»), теперь же получился вот такой матч дома. Зато сразу видны наши проблемы и недоработки. Думаю, мы сделаем правильные выводы из поражения и станем только сильнее.

— Оборвалась серия «Ростов-Дона» из 19 побед подряд. Можно сказать, что теперь команде станет легче психологически?

— Не думаю, что она на нас как-то давила. Пожалуй, эту тему больше раскручивала пресса. А у нас не стояло задачи обязательно не проиграть ни разу. Сейчас вообще в игровых видах спорта такой интенсивный календарь, что побеждать все время невозможно. Конечно, хочется, чтобы было так, ноль в графе поражений — красиво. Но на практике мы видим, что доминирующих команд не так много. С другой стороны, во время такой длительной серии у всей команды немного замыливается глаз, наступает небольшое расслабление, ведь на площадке все получается. А поражение всегда это обнуляет. Самое главное в жизни — после неудач не опускать руки, просыпаться утром и продолжать трудиться.

— Игра армейского клуба стала сюрпризом?

— Не могу сказать, что мы так удивились, что впали в ступор. Мы предполагали, что матч предстоит сложный. И игроки ЦСКА, и тренерский штаб отлично отработали. Хотя были новые для нас моменты, которые мы еще рассмотрим подробно. И хорошо, что все это случилось в январе, а не как в прошлом сезоне — в апреле-мае. Соперники показали, на что способны. Начало сезона у них вышло турбулентным — тренерский штаб менялся, игроки были не в лучшей форме. А сейчас мы увидели, что перед нами действующий чемпион России и просто так забрать у них титулы не получится. Надо продолжать работать с удвоенной силой. Да и вообще после проигрышей хочется поменьше разговаривать с журналистами и побольше работать. (Смеется.)

Фото ГК «Ростов-Дон»

Главное — командная работа

— Какие впечатления остались от первой половины сезона?

— Были тяжелые отрезки, у нас очень непростая логистика по известным причинам. Например, в начале января мы дома играли с «Черноморочкой», а уже через четыре дня — на выезде в Астрахани. Со стороны все могло выглядеть более гладко, чем на самом деле. Были у нас и очень тяжелые матчи. Но в целом все прошло неплохо — девчонки трудились на тренировках, в играх в нужный момент собирались. И ЦСКА на выезде мы обыграли, хотя в том матче у нас многое не получалось. Но на эмоциях вытащили.

— В чем можно еще прибавить до плей-офф?

— Поработать над качеством игры, над тем, чтобы меньше допускать собственных ошибок, над рядом моментов, как в защите, так и в нападении. Главное — командная работа. Надо трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Отрабатывать переходы, нападение, вариативность в обороне. Глубина состава позволяет это делать. Иногда из-за сложных разъездов не получается чуть больше тренироваться, потому что нужно восстановить игроков. Ведь одна из главных задач — подойти к концовке сезона без травм.

— Как оцените силы конкурентов?

— Про ЦСКА уже сказали, добавлю, что у них длинная скамейка, по два-три игрока на позицию, как и у нас. Очень прибавила «Черноморочка». У «Астраханочки» традиционно сильная команда, стартовая семерка впечатляет. «Лада» кусается, с ними не расслабишься, «Динамо-Синара», «Кубань». Все игроки стараются, тренеры что-то придумывают. Лично для меня нынешний чемпионат очень интересный, мне очень нравится. Ко всем соперникам готовимся максимально серьезно.

Наша цель — выигрывать трофеи

— Принято считать, что оптимальный срок для построения команды, необходимый тренеру, — три сезона. У вас сейчас идет второй в «Ростов-Доне», чувствуете прогресс по сравнению с прошлым годом?

— Чем дольше тренер работает с командой, тем проще — ты чувствуешь своих игроков, они понимают твои требования. Если брать нынешнюю ситуацию и то, что было год назад, то вот эта притирка уже произошла. И сейчас тренировочный процесс основан на том, чего мы хотим добиться. Сами девчонки уже понимают, к чему мы стремимся, какой у нас план, для чего мы сегодня делаем одно, а завтра — другое, у кого в команде какие функции. Это главное отличие. Ведь, когда приходит новый штаб, игрокам всегда непросто — не хочу сказать, что мы кардинально все поменяли, но у каждого тренера свое видение, он что-то привносит в командную атмосферу. Да, мы понесли пару кадровых потерь, уехала в Европу Лера Кирдяшева, завершила карьеру Алина Решетникова, но пришли Анастасия Шавман и Юлия Бабенко — состав в целом стабильный, и это для нас плюс.

— Второй этап, где нужно играть только против команд из топ-6, всегда жестче. Есть рецепт, как его правильно пройти?

— Рецепта нет. Есть кое-какие секреты, которые не хочется выдавать. (Улыбается.) А если серьезно, обстоятельства постоянно меняются, идет рабочий процесс, который нужно контролировать. Смотришь на состояние команды, отталкиваешься от него и идешь по турнирному пути.

— На Кубок России задачи тоже максимальные?

— Наша цель — выиграть трофей. Победа в Кубке, несомненно, способна стать тем бустером, который мобилизует команду на остаток сезона. Нам, конечно, повезло получить в четвертьфинале «Университет», который нас явно слабее. Есть возможность попробовать в игровой обстановке кое-какие моменты. Зато туда очень тяжелая и долгая дорога, а нужно победить, вернуться домой и восстановиться перед ответным матчем. И уже 9 февраля у нас игра второго этапа с «Астраханочкой», после которой ждет выезд в Москву.