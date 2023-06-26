Лев Воронин: «Это лучший сезон за мою жизнь в гандболе»

Итоги чемпионатов России от олимпийского чемпиона и гендиректора ФГР.

Завершившийся сезон стал для всего российского гандбола сложным, но интересным. В интервью «СЭ» его итоги подвел гендиректор национальной федерации Лев Воронин. Он рассказал, что произвело на него наибольшее впечатление, предположил, почему «Чеховские медведи» уступили титул после двух десятков лет доминирования, порадовался за молодежь в женском чемпионате, рассказал, как обстоят дела у сборных, и много чего еще.

— Это лучший сезон, который я видел за свою жизнь в гандболе, — начал Воронин. — Забыться могут какие угодно детали, но я всегда буду помнить, что на решающем матче женского чемпионата России на арене был полный зал и очень крутая атмосфера. Ну и борьба во всех турнирах до последнего.

— Были опасения, что зрительский интерес к российским соревнованиям упадет, в том числе и по причине отъезда как легионеров, так и ряда отечественных звезд. Но вот мы говорим про аншлаги, которые были ведь не только на финалах. В чем причина?

— Важно еще и то, что на финале между ЦСКА и «Ростов-Доном» полные трибуны собрались в Москве. Где есть огромное количество спортивных и развлекательных мероприятий, помимо гандбола. Но нельзя стоять на месте, мы хотим расти в этом плане и дальше. Что касается причин, то важно отметить клубы. Большинство из них работают с болельщиками, пытаются привлекать их на арены. В регионах, на мой взгляд, это сделать проще, если выбрать верное направление. С другой стороны, поскольку наши спортсмены остались без международных турниров, все внимание зрителей обращено на чемпионаты страны. Я вот, например, вообще не смотрел чемпионат мира по хоккею без России. Уверен, что такая позиция у большинства наших сограждан. Это такой своеобразный внутренний бойкот. Потому что в любом виде спорта сложно называть себя победителем, если ты не соревновался со всеми сильнейшими.

— За счет чего можно дальше увеличивать посещаемость?

— Не секрет, что даже в элите не все клубы обладают хорошей спортивной инфраструктурой. И хотелось бы, чтобы они совместно с властями городов и регионов нашли возможность обеспечить себя достойными аренами. Потенциал в этом. Например, в Саратове достраивают зал, где, надеюсь, будут играть гандболисты вместе с женской волейбольной командой. Потому что сейчас «СГАУ-Саратов» выступает в таких условиях, что туда хоть целый телеканал отправь, все равно нормальную картинку не сделать. То же касается, например, Ижевска.

Матч «Чеховских медведей» и ЦСКА. Фото ГК «Чеховские медведи»

«Чеховские медведи» недооценили ЦСКА

— Главные для вас интриги сезона в OLIMPBET Суперлиге?

— У мужчин, уверен, многие не верили не то что в чемпионство ЦСКА, а что команда попадет в призеры. Потому что армейцы не смогли выйти в финал Кубка России, уступив «Чеховским медведям», в «регулярке» финишировали на четвертом месте, причем не показывали стабильной игры. Но получилось так, что москвичи к развязке чемпионата подошли в лучшей форме — и игровой, и физической. И заслуженно одержали в плей-офф все свои победы. Рад за своего товарища по золотой олимпийской команде Олега Ходькова, который непросто адаптировался в команде в качестве главного тренера. Это всегда сложный процесс, нужно находить общий язык с игроками, формировать атмосферу. У Олега за два года это получилось. ЦСКА стал чемпионом в интересной борьбе.

— Что скажете о серебряном призере и финалисте Кубка России «Пермских медведях» и взявших бронзу «Чеховских медведях»?

— Пермская команда мне импонировала на протяжении всего сезона. У них не самая длинная скамейка, но каждый, кто получал игровое время, был готов умирать на площадке. По самоотдаче и эмоциям «Пермские медведи» показали себя с самой лучшей стороны. Они провели шикарный сезон именно как коллектив, продемонстрировали качественный гандбол. И начали еще в августе с серебра на Спартакиаде сильнейших. Как бы то ни было, не могу не отметить и «Чеховских медведей». За бронзу играть очень тяжело, это вам любой спортсмен подтвердит. Тем не менее ребята нашли в себе силы и уверенно завоевали свои награды.

— Этой бронзой завершилась целая эпоха — ведь чеховцы более 20 лет неизменно становились чемпионами. Для их болельщиков это почти как конец света, а для остальных?

— Не секрет, что, если чемпион очень долго не меняется, болельщикам может стать скучно. Зачем следить за чемпионатом, если победитель заранее известен? Примерно то же самое было у нас в баскетболе, но и там ЦСКА уже два года остается без титула. Для нас, я считаю, это показатель того, что клубы подравнялись по силам, нет пропасти между лидером и остальными. У нас есть минимум шестерка хорошо укомплектованных команд, которые могут навязать борьбу любому сопернику. Наш ориентир — немецкая бундеслига, где фаворит может приехать к команде, замыкающей таблицу, и не факт, что выиграет. Если у нас будет такая интрига в каждом матче, то это повысит привлекательность.

— Вы в свое время поиграли под началом Владимира Максимова в сборной. Как вам кажется, для патриарха нашего тренерского цеха эта неудача — сильный удар?

— Думаю, для Владимира Салмановича это стало неожиданностью. Его команда в какой-то мере недооценила ЦСКА. Не знаю, как они готовились, но я присутствовал на матче в Чехове и был поражен — «Медведи» не бежали и были совсем не похожи на себя. Не знаю, что произошло, я минут через восемь после начала уже спросил у коллег: что происходит? Чеховцы совсем не напоминают фаворита и бессменного лидера чемпионата. Очень уж академично играли. Как бы то ни было, Максимов после игры вел себя достойно, не было криков или разговоров о том, что «Чеховских медведей» засудили. Поражение было принято. Но в любом случае — как максималист, Владимир Салманович, я уверен, очень переживает. С моей точки зрения, на золотые медали «медведи» в этом сезоне не наиграли.

— Осенью очень здорово выглядел ставропольский «Виктор», но в итоге остался без трофеев. Не хватило опыта?

— В какой-то степени ставропольцев жаль, ведь первую половину сезона команда очень здорово выглядела, шла первой и обыграла всех конкурентов. Но после новогодней паузы что-то надломилось. Про нехватку опыта не согласен — в «Викторе» очень хорошее, практически оптимальное соотношение опытных игроков и молодежи, причем уровня сборной. Команде есть куда расти, и отмечу, что в клубе ведется в этом направлении хорошая работа.

— Кто расстроил?

— Астраханцы — «Динамо» провалило первую половину чемпионата. Во второй команда раскрылась совсем с другой стороны. Вспомните — они на выезде обыграли ЦСКА, показывали неплохой гандбол. Но было уже поздно.

— Ну и пару слов о втором эшелоне чемпионата, там ведь тоже было очень интересно?

— Даже не помню, чтобы в высшей лиге был такой накал борьбы и столько команд, претендующих на повышение в классе. Три клуба во что бы то ни стало хотели попасть в элиту, а два аутсайдера OLIMPBET Суперлиги, омский «Скиф» и «Акбузат» из Уфы, так же сильно хотели в ней остаться. В результате из «вышки» задачу решил только волгоградский «Каустик».

Фото ПГК ЦСКА

ЦСКА вытаскивал важные матчи «на зубах»

— У девушек почти всю дистанцию на двух этапах без осечек прошел ЦСКА, но в плей-офф мы тоже увидели рубку. Что запомнилось вам?

— И здесь сезон получился очень интересным. В этом есть заслуга той формулы, которую мы использовали: два этапа плюс плей-офф с сериями до двух побед в финале. Кстати, она сохранена и на будущий чемпионат. Каждая команда сыграла с каждой, и даже когда они поделились на две шестерки, у второй остались шансы попасть в плей-офф и побороться там. Противостояния в плей-офф получились крайне интересными. Это мы и увидели на примере волгоградского «Динамо-Синары», которое дало бой «Ростов-Дону», а в утешительном полуфинале прошло «Астраханочку» и стало шестым. Отдаю должное Олегу Кулешову — он провел хорошую работу с командой, собранной из молодежи, и показал хороший результат.

— Титул вернул себе ЦСКА. Какое впечатление осталось от армейской команды?

— ЦСКА ровно прошел сезон, без провалов. Но столкнулся с кадровыми проблемами, причем довольно ощутимыми. Многие игры, в том числе в «Финале четырех» Кубка России, команда вытащила на зубах. Потеряв по разным причинам лидеров — Антонину Скоробогатченко, Екатерину Ильину, Карину Сабирову, команда осталась, по сути, с одним разыгрывающим. Наталья Чигиринова за сезон поиграла, по-моему, на всех возможных позициях, причем достаточно эффективно. Но в кадровых проблемах есть и плюс — у москвичек раскрылась новая перспективная гандболистка, которой только исполнилось 20.

— Вы о Юлии Баевой?

— Да. Она показала и характер, и спортивную злость. А ведь до начала сезона ее мало кто знал, и в ЦСКА она перешла из «Луча» только в начале ноября. И посмотрите, какого прогресса добилась — очень редко такое бывает. Она еще в январе — феврале была только на подходе к основе. Но именно в решающих матчах Кубка и чемпионата Баева брала на себя ответственность, забивала в нужные моменты. Это очень важное качество.

— «Ростов-Дон» не смог защитить титул, но бился до конца. У них были реальные шансы?

— Конечно. Южанки проиграли в финале первый матч, но во втором дома проявили себя при отличной поддержке болельщиков. Хороший матч провела их молодая разыгрывающая Алина Решетникова. Юный вратарь Анастасия Казьменко — стопроцентный кандидат в сборную. Как и у ЦСКА, у «Ростов-Дона» не было откровенных спадов по ходу сезона, в этом их отличие от конкуренток.

— Мы упомянули уже нескольких перспективных молодых игроков. Можно сказать, что в этом смысле отъезд легионеров пошел на пользу и новое поколение россиянок воспользовалось шансом?

— Да, однозначно. Если бы, скажем, в ЦСКА на позиции Баевой осталась иностранка, та же Ана Грос, увидели бы мы Юлию в такой роли? И еще раз отмечу календарь — даже в таком сложном графике есть возможность для развития молодых игроков. Нужно просто ставить такую цель.

— Перед финалом в состав ЦСКА вернулась Дарья Дмитриева, что стало сюрпризом даже для соперниц. «Ростов-Дон» подавал сразу несколько протестов, эта история сейчас завершена?

— Пока еще нет, ростовский клуб подал апелляцию, которая будет рассмотрена 29 июня. На мой взгляд, наш арбитраж четко разобрался в ситуации — если игрок отдан в аренду, клуб может в любой момент его вернуть. Что и произошло, только ЦСКА не отзывал Дмитриеву, просто в Словении сезон уже закончился. Сколько Дмитриева провела на площадке в первом матче? Три-четыре минуты, и отдала один результативный пас. Какие тут могут быть вопросы? На мой взгляд, прежде всего стоит искать причины неудач в себе. А так получается, что «Ростов-Дон» едва ли не в оптимальном составе не смог в двух московских играх ничего противопоставить обескровленному потерями лидеров ЦСКА.

— Кстати, очень жарко было и в серии за третье место. Кто больше понравился?

— Не могу не отметить «Звезду». Видел матчи с «Ладой» — в упорной борьбе подмосковные девушки сумели на последних минутах вырвать бронзу. Тольяттинскую команду даже жаль, она показывала хороший гандбол, но проиграла финал Кубка и осталась без медалей в чемпионате. Хотя задняя линия у них, пожалуй, самая мощная в стране.

— А кто выступил слабее, чем мог?

— Как и у мужчин, тоже назову команду из Астрахани. «Астраханочка», имея неплохой состав, играла очень неровно. Я считаю, что девушки вполне могли побороться за чемпионство, а в итоге после третьего места в регулярке вслед за ЦСКА и «Ростов-Доном» вылетели в первом раунде плей-офф и стали только седьмыми.

— Еще одной командой, привлекавшей внимание, стал китайский «Феникс» — девушки сначала провели несколько месяцев на сборах в Москве, а потом заявились в OLIMPBET Суперлигу. И, вопреки мнению многих, не стали там заведомыми аутсайдерами. А сборная Китая в итоге отобралась на чемпионат мира. Даже жаль, что «Феникс» решил не выступать в следующем сезоне — эта история закончена?

— История действительно получилась интересная. Закончена она или нет, не знаю. Если у «Феникса» возникнет желание вернуться, мы этот вопрос, конечно, рассмотрим. А вообще будет здорово, если мы в конечном счете придем к созданию коммерческой лиги по образцу хоккейной КХЛ или баскетбольной Единой лиги. Куда бы вошли не только представители России и Китая, но и других стран, готовых поучаствовать. Что же касается китайской команды, то для нее это был хороший опыт. Нужно учитывать, что в каждой стране своя специфика в каждом виде спорта, и гандбол не исключение. Возможно, что методы наших тренеров порой расходились со взглядами китайских коллег. Тем не менее надеюсь, что сборная Китая исполнит мечту и отберется на Олимпийские игры.

Анна Вяхирева с одноклубницами по «Кристиансанду». Фото Соцсети

Вяхирева кайфует от гандбола

— Девушки провели сезон без международных матчей, тогда как мужские клубы вместе с белорусскими участвовали в восточном дивизионе СЕХА-лиги. В какой степени этот турнир можно считать заменой еврокубкам?

— Однозначно, полноценной заменой это быть не может. Но то, что это удачное дополнение внутренним матчам, — сто процентов. И для зрителей, и для клубов. Ведь когда нет еврокубков, важно играть с представителями другой школы — можно увидеть, на каком уровне ты находишься. Конечно, с точки зрения нагрузки, физической и эмоциональной, это тяжело. После окончания сезона разговаривал с некоторыми ребятами, все говорят, что такого сложного года у них еще не было.

— Чисто белорусский финал СЕХА-лиги подстегнет российские клубы на будущий сезон?

— Честно говоря, после жеребьевки «Финала четырех» все думали, что за титул поборются «Чеховские медведи» и «Мешков-Брест», но получилось по-другому. Хотя и «Пермские медведи» с Брестом очень хорошо сыграли — забей они во втором тайме хотя бы половину нереализованных моментов, попали бы в финал. Думаю, и у ЦСКА есть сожаления по поводу невыхода в решающую стадию, и «Зенит» подтянется.

— Российских клубов в еврокубках не было, но MVP женской Лиги чемпионов, как ни парадоксально, стала россиянка. Рады за Анну Вяхиреву?

— Скажу просто — она молодец! Было бы еще лучше, если бы Аня встретилась в финале с Дашей Дмитриевой, но, если серьезно, Вяхирева приняла решение сменить команду для поддержания высокого уровня. И стала не просто победительницей, а лучшим игроком турнира. По тем играм, что удалось посмотреть, видно — человек не просто играет, а наслаждается любимым делом. Не работает на площадке, а кайфует от игры. Вяхирева уникальна тем, что становится лидером везде, где бы ни играла. И не забудем еще о том, что Дмитриева стала лучшим игроком чемпионата Словении.

— В гандболе по традиции многие российские игроки уезжают играть за рубеж, не стал исключением и нынешний год. Учитывая обстановку и опыт других видов спорта, не было желающих сменить спортивное гражданство?

— С гордостью могу сказать, что у нас на сегодняшний день таких случаев нет. Более того, не было даже обращений в федерацию на эту тему. За что я благодарен всем спортсменам, четко определившимся с выбором и остающимся со своей родиной.

Тренировка сборной России по гандболу. Фото Дмитрий Христич/ФГР

Приезд сборной России станет событием для Китая

— У национальных сборных год получился непростым, с минимумом игровой практики. Как можете его оценить?

— Не секрет, что сборным приходится тяжело. Особенно женской. При всем уважении к сборным Белоруссии и Китая, у наших девушек сейчас нет соперниц, чтобы реально оценить свой уровень. Все близкие нам по силам команды — в Европе. Хотя отдадим должное китаянкам и особенно белорусским гандболисткам — между первым и вторым OLIMPBET Кубком дружбы они заметно прибавили. Но все равно лучшей по эмоциям на турнире стала игра между первым и вторым составами сборной России.

— Понятно ли, где выход из этой ситуации?

— Пока мы не можем найти оптимальные решения. Европейские страны заняли очень странную позицию и не соглашаются даже на неофициальные матчи.

— Те же белорусы в декабре ездили в Бахрейн. Может, тоже договориться с арабскими странами?

— Да, все готовы, заминка в том, чтобы договориться по срокам. Та же сборная Ирана готова была приехать в январе, но с учетом нынешних реалий они не могли отсюда напрямую выбраться на чемпионат мира. В итоге они отказались, как и Бахрейн. Хотя сейчас снова ведутся активные переговоры. Иранцы очень хотели сыграть в июне, но у нас самый разгар межсезонья и отпусков. Надеюсь, мы все-таки подберем дату — к примеру, на тот же январь, когда мы традиционно проводим рождественский турнир. Может, и мы получим приглашение от кого-то.

— Осенью все сборы национальных команд по-прежнему будут проходить в привычные сроки, предусмотренные международным календарем?

— Да. Плюс мы продолжим серию игр с мужской сборной Белоруссии. Команды достойны друг друга, и не случайно, что матчи между ними всегда получаются очень интересными и интригующими.

— А женская сборная в августе отправится с ответным визитом в Китай?

— В первую очередь это послужит популяризации гандбола в стране — для Китая это будет событие. Что это значит для нас? Да, мы объективно сильнее. Но нельзя команде все время вариться в собственном соку и безвылазно тренироваться на базе. Надо переключаться, менять обстановку. Как подготовка в межсезонье — увезти человека из дома, чтобы он как следует поработал, соскучился и вернулся назад. Так что для сборной России этот выезд как глоток свежего воздуха. Ну и возможность посмотреть Китай, это интересная страна. Точные даты и количество матчей еще не известны, китайская сторона сейчас верстает график. Но понятно, что игры будут в разных городах.

— Будут ли играть молодежные сборные?

— Юниорская женская команда недавно ездила в Чунцин на российско-китайские молодежные игры. Вернулись все под впечатлением. Команды юношей и девушек 2004 года рождения скоро отправятся на Игры стран СНГ в Брест. Сотрудничество с китайской и белорусской стороной мы однозначно продолжаем.

— А с другими странами?

— Контакты продолжаются, глава ФГР Сергей Шишкарев постоянно на связи с коллегами из ИГФ и ЕГФ. Например, 26 июня в Вене открывается Зал славы европейского гандбола, где в числе лауреатов значатся и россияне.

— Недавно прошел уже второй в своем роде детский Весенний кубок ФГР. Для чего он создан?