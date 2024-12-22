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Гандбол
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Сегодня, 17:00

Чемпионы забуксовали на старте, соперники этим пользуются. OLIMPBET Cуперлига радует своей интригой

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Гандболисты «Зенита» благодарят болельщиков за поддержку.
Фото ГК «Зенит»
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Итоги первой части чемпионата России.

В чемпионате России по гандболу наступил новогодний перерыв. У мужчин следующий тур стартует 17 января, у женщин промежуток между матчами меньше — первые поединки пройдут 5 января. В образовавшуюся паузу самое время подвести промежуточные итоги регулярного cезона.

Лидерство «Зенита»

Претендентами на золото в мужском розыгрыше в нынешнем сезоне выглядят четыре команды. На данный момент в турнирной таблице двоевластие — одинаковое количество очков набрали «Чеховские медведи» и «Зенит». По дополнительным показателям впереди клуб из Санкт-Петербурга, что смотрится немного непривычно. Новая глава в их истории началась в октябре 2022 года, когда после соглашения с «Газпромом» команда «Университет ЛЕСГАФТА — Нева» была переименована в «Зенит». Новый бренд вынуждает бороться за высокие места. В сезоне-2023/24 питерцы добрались до бронзы, а в этом пока идут на первой строчке.

Из пятнадцати прошедших встреч регулярки «Зенит» уступил в двух: «Динамо-Сунгулю» и ЦСКА. Матч с действующим чемпионом проходил в Москве и получился вполне равным: 26:24 в пользу красно-синих. Надо сказать, что тогда у клуба из Санкт-Петербурга был не самый простой отрезок в чемпионате, ведь за неделю до матча с армейцами «Зенит» добыл тяжелую домашнюю победу над «Чеховскими медведями» — 28:27.

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Самый титулованный клуб России в целом играет довольно стабильно. Оба поражения чеховцев были на выезде и с разницей в один мяч. Уступили «Зениту», как уже было сказано, и «Виктору». Причем со ставропольской командой подопечные Владимира Максимова уже успели поквитаться в 2024-м, обыграв их на своей площадке.

«Виктор» идет на четвертом месте и уверенно забирает очки там, где должен. К тому же по разу были обыграны финалисты прошлого розыгрыша. Поэтому не будем отсекать ставропольский клуб от тройки лидеров, как и «Пермских медведей», которые идут пятыми.

Не все ладится у действующего чемпиона — ЦСКА. В прошлом сезоне на этом отрезке красно-синие были непобедимыми, а сейчас в графе поражений стоит цифра 4. К тому же два из них — от команд, которые находятся вне лидирующей пятерки — «СГАУ-Саратова» и «Динамо-Сунгуля». Главный тренер ЦСКА Олег Ходьков в интервью «СЭ» объяснил неудачи команды недостатком концентрации в определенных моментах и кадровыми проблемами. У армейцев на старте сезона много травм. Например, до конца сезона выбыл белорусский разыгрывающий Артур Рудь, который в матче с «Зенитом» порвал крестообразные связки. Серьезно сказывается на игре команды и потеря Юлиана Гирика.

Фото ГК «Ростов-Дон»

Безупречный «Ростов-Дон»

Одним из главных положительных итогов первой части чемпионата можно назвать сохранение клуба «Воронеж» на гандбольной карте России. В начале ноября в связи с отсутствием средств команда объявила, что прекращает свое существование и снимается с OLIMPBET Суперлиги. Однако cитуацию не без помощи ФГР и местных структур управления удалось выправить, и «Воронеж» все-таки продолжил свое выступление в чемпионате. Причем делает это довольно успешно, уйдя на новогодние праздники на девятом месте турнирной таблицы. А вот в женских соревнованиях в элите сохранились не все. По финансовым причинам сильнейший дивизион покинул клуб «Ставрополье». Взвесив свои возможности, команда решила выступать в Высшей лиге.

Таким образом, в женском чемпионате теперь выступают 11 команд, где абсолютным лидером идет «Ростов-Дон». Серебряный призер прошлого сезона за 16 встреч не проиграл ни одной. Сейчас клуб имеет сильный, вариативный и глубокий состав. Помогают сохранять идеальную статистику и безупречное лидерство в чемпионате осечки главного конкурента — ЦСКА.

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Действующий чемпион забуксовал на старте сезона, уступив в трех матчах и дважды сыграв вничью. В результате в клубе по ходу регулярки пошли на смену главного тренера: вместо Олега Кулешова команду возглавила трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева. Всех проблем пока решить не удалось. Новый год москвички встретят на третьем месте турнирной таблицы. Могли быть и выше, но в заключительном перед паузой поединке проиграли «Черноморочке».

Клуб из Новороссийска, который был образован в 2022 году, по итогам первой половины чемпионата можно назвать претендентом не только на медали, но и даже на чемпионство. В прошлом сезоне «Черноморочка» финишировала четвертой.

Конечно, многое еще может измениться. Все решится весной, которая, судя по первой половине сезона, обещает быть жаркой. И это здорово, что в российских гандбольных турнирах мы продолжаем сохранять высокий уровень соперничества и интригу.

Гандбол
ГК Ростов-Дон
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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