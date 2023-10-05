Осенний кубок ФГР — у Краснодарского края и Нижегородской области

Новый розыгрыш детского турнира от Федерации гандбола России прошел на берегах Волги.

Всего за год турнир детских команд на Кубок ФГР стал традиционным и легко узнаваемым среди многочисленных проектов федерации. Вслед за дебютным осенним Кубком в Абрау-Дюрсо и весенним в Кемерове право принимать команды со всей страны досталось Нижегородской области.

Местом его проведения была выбрана база отдыха «Изумрудное», расположившаяся на Волге неподалеку от древнего Городца. Эти места хорошо известны организаторам различных спортивных мероприятий, но вот гандбольные соревнования прошли здесь впервые.

Фото Павел Новиков/ФГР

Эмоции на площадке, жара на трибунах

Впрочем, за предыдущие турниры в ФГР накопили большой опыт, и в организационном плане никаких нареканий не возникло. К тому же в распоряжении детей оказался целый лагерь со спорткомплексом, где и прошли все матчи.

— На территории, кроме участников, никто больше не находился, — рассказала «СЭ» начальник отдела спортивных мероприятий и специальных проектов ФГР Алина Князева. — Все было рядом — жилые корпуса, арена, столовая, не надо было тратить время на переезды. Поэтому мы благодарны руководству базы «Изумрудное» за очень теплый прием.

Для участия в турнире федерация отобрала по шесть команд мальчиков 2012 года рождения и девочек 2013 года рождения. В мужской части турнира, помимо хозяев, оказались представлены коллективы из Татарстана, Курской, Белгородской, Орловской и Брянской областей. А у девочек — из Краснодарского края, Ростовской, Ленинградской, Брянской и Орловской областей.

Фото Павел Новиков/ФГР

— Принцип комплектования остался прежним — мы пригласили ребят из городов, в которых нет команд OLIMPBET Суперлиги, — отмечает гендиректор ФГР Лев Воронин. — Для некоторых это был первый опыт участия в подобных турнирах. Они получили игровую практику и незабываемые эмоции. Равнодушных не было, ребята радовались успехам, а после поражений огорчались порой до слез.

Кстати, Воронин в качестве олимпийского чемпиона провел еще и встречу с юными гандболистами. Он пообщался с ребятами, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими. Но это было в предпоследний день турнира, а до того на арене уже состоялось немало напряженных игр.

— Так как площадка на этот раз была только одна, матчи у мальчиков и девочек шли друг за другом, — говорит Князева. — При этом почти все команды между своими играми оставались в зале и болели друг за друга. Кстати, в этот раз также приехало много родителей из разных регионов, поэтому атмосфера на матчах была очень жаркой.

Дети на экскурсии. Фото Павел Новиков/ФГР

Титулы и экскурсии

По итогам группового этапа по четыре лучших команды вышли в полуфиналы, а две оставшихся разыгрывали пятое-шестое места. У мальчиков в решающем матче сошлись хозяева турнира и гости из Брянской области, и нижегородцы одержали победу со счетом 21:17. У девочек катком по всем соперницам прошлись представительницы Краснодарского края, в финале они разгромили соперниц из Ленинградской области — 23:3. А за день до окончания соревнований состоялся необычный матч.

— С каждым турниром мы развиваемся, придумываем что-то новое, — считает Воронин. — На этот раз у нас состоялся матч с участием тренеров и судей. При этом капитаны команд, участвовавших в турнире, стали тренерами, а остальные дети выступали в роли болельщиков. Все было организовано по образцу матчей чемпионата России или сборных страны — гимны, представление составов. Ребята остались в восторге.

Фото Павел Новиков/ФГР

Матч из двух таймов по 10 минут между командами, получившими имена «Сокол» и «Изумруд», завершился боевой ничьей — 10:10. Но не надо думать, что детей на протяжении недели интересовал только гандбол, организаторы предусмотрели и культурную программу.

— В выходной между групповым раундом и плей-офф у нас состоялась обзорная экскурсия в Городец, — рассказала Князева. — Дети посетили музей Александра Невского, где в мультимедийном формате узнали о биографии знаменитого князя и жизни Руси в Средние века. А также музей «Городец над Волгой» — он больше интерактивный, там ребята смогли посмотреть, например, на модели пароходов, узнали, кто такие волгари, и даже поработали бурлаками.

Осенний кубок ФГР, как и два предыдущих турнира, получил положительные отклики как от детей, так и от тренеров. А значит, практика организации таких стартов обязательно будет продолжена.