«Какие бы препятствия нам ни ставили, федерация будет развиваться». Сергей Шишкарев переизбран на пост главы ФГР

Отчетно-выборная конференция прошла в Москве.

В здании Олимпийского комитета России состоялась очередная конференция Федерации гандбола России, на которой прошли выборы председателя Высшего совета ФГР, а также органов управления и контрольных органов федерации. Сюрпризов и неожиданных поворотов на конференции не было. Следующие четыре года наш гандбол продолжил жить с прежней командой руководителей.

Объективный выбор

На выборах главы ФГР интриги не наблюдалось. Сергей Шишкарев, который руководит организацией почти 10 лет (с апреля 2015 года), был единственным официально зарегистрированным кандидатом. Его кандидатура была выдвинута Федерацией гандбола Московской области. По результатам голосования его избрали единогласно.

«Покритиковал свою команду за единодушие. Взывал, молил о критике. Но кроме конструктивных предложений и оценок нашей работы, не побоюсь этого слова, «комплиментарных», не было. Шел на конференцию и думал, что почти 10 лет прошло с моих первых выборов. Было приятно слышать, что гандбол в стране стал на совершенном ином качественном и событийном уровне по сравнению с тем, что было до 2015 года. Благодарен коллегам за доверие к моей команде, — говорил Шишкарев журналистам. — Конкуренции нет. Может быть, это хорошо. Хотя сам говорил, что конкуренция — это двигатель прогресса. Так сложилось, что наша команда работает уверенно, знает, за что борется, и добивается своих целей. Какие бы препятствия нам ни ставили, федерация будет развиваться. 25,5 тысячи ребят пришло в детские спортивные школы в этом году. Наверное, это мало. Должно быть на порядок больше. Но это уже иная цифра в сравнении с тем, с чего мы начинали в 2015 году».

Глава ФГР Сергей Шишкарев. Фото Максим Серегин/ФГР

В общении с журналистами председатель Высшего совета Федерации гандбола России особенно подчеркивал свое главное желание — возвращение на международную арену. Напомним, что наши представители в командных видах спорта не имели шансов выступить на Олимпиаде из-за соответствующих рекомендаций МОК.

«Хочется, чтобы быстрее наша женская сборная положила на лопатки всю планету, прежде всего норвежек и француженок, которые показали на Олимпиаде, что, по сути, бороться с норвежками некому, кроме сборной России. Хочу, чтобы звенели наши имена, чтобы по праву Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева признавались лучшими гандболистками в европейском и мировом гандболе. Мы искренне так считаем», — объяснял глава ФГР.

Быть готовыми вернуться

Вновь избранный глава федерации уверенно заявил, что долгожданное возвращение состоится совсем скоро: «Это политическое чутье и политический опыт. У меня нет сакрального знания. Но, по ощущениям, после выборов президента МОК в марте лед, может быть, не сразу, но достаточно быстро растает».

В ходе общения журналистов с председателем Высшего совета ФГР Сергеем Шишкаревым и генеральным директором федерации Львом Ворониным, который также сохранил свой пост по итогам выборов, корреспондент «СЭ» спросил, какие задачи стоят перед главными сборными при условии нашего международного допуска.

— Быть готовым выйти в любой момент и доказать, что мы сильнейшие, — заявил Шишкарев.

— Три года назад на выборной конференции вы говорили о победе женской сборной на Играх и выходе мужской сборной на Олимпиаду. Это остается?

— Задачи не изменились. Давайте реально оценивать систему координат. Мы в мужском гандболе чуть слабее, чем в женском. Не зря женская сборная Норвегии без участия сборной России добралась до финала, где растерзала француженок. Была бы там наша команда, такого бы не было. По мужской сборной и аппетиты, и оценка чуть скромнее. Я считаю, что с такими ребятами мы поборолись бы за топ-5 на европейском уровне.

Лев Воронин. Фото Максим Серегин/ФГР

Лев Воронин, который является и главным тренером мужской сборной, поделился своей стратегией на ближайший период. «Даже за последние четыре года при Велимире Петковиче было видно, что прогресс у нас однозначно был. В любом случае мы двигаемся вперед. С учетом сегодняшней ситуации у нас есть возможность сделать отбор молодых игроков. Объективности ради, это делают все команды. Мы должны смотреть, чтобы игроки к 2028 году подходили в «золотом» возрасте — 27-28 лет, с хорошим международным опытом и уже физически и технически подготовленными», — сказал олимпийский чемпион.

Также в рамках мероприятия Сергею Шишкареву, являющемуся генеральным продюсером фильма «Федя. Народный футболист», была вручена статуэтка как лауреату ежегодной премии российской ассоциации спортивных комментаторов «Голос спорта».

Теперь после конференции ФГР ждем других выборов — президента МОК. Они назначены на 20 марта этого года. Верим, что чутье Сергея Шишкарева не подведет и лед действительно растает.