Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 21:50

Армейцы в Перми сделали весомый шаг к заветному титулу

Антон Бабошин
Корреспондент
Матч ЦСКА и «Пермских Медведей».
Фото ГК ЦСКА
Telegram Дзен
Финал чемпионата России стартовал с выездной победы ЦСКА

«Король умер, да здравствует король!» — так говорили в средневековой Франции при смене правителя. В OLIMPBET Суперлиге сейчас ситуация схожая. После поражения в полуфинале «Чеховские медведи», бывшие гегемоном чемпионата больше 20 лет, сложили полномочия. А вот кто сменит их на троне, только предстоит узнать.

Гандболистки ЦСКА. ЦСКА дважды прорвался в финал. Москва претендует на оба трофея в гандболе

За право стать новым королем в финале собрались поспорить клубы, не раз становившиеся вторыми в последние годы. ЦСКА в нынешней инкарнации попал в третий финал подряд, «Пермские медведи» дважды бились за золото в 2015-м и 2016-м. Интересно, что при этом команда с берегов Камы не играла именно финальных серий, потому что плей-офф в российском чемпионате появился с сезона-2016/17. Так что нынешний решающий матч стал для Перми первым в своем роде.

Шансы команд можно было расценивать как примерно равные — даже в регулярном чемпионате они по разу обыграли одна другую. В активе пермского клуба — более высокое место в прошедшем регулярном чемпионате и выход в недавний финал Кубка России. А на стороне ЦСКА, пожалуй, более длинная скамейка запасных плюс та уверенность, которую в команду вселили две подряд победы над «Чеховскими медведями».

Фото rushandball.ru

Армейский гамбит

Пермяки сразу же показали боевой настрой — за шесть с небольшим минут вратарь армейцев Дмитрий Кузнецов пять раз спас ворота, и только благодаря этому стартовый натиск «Медведей» не закончился серьезными последствиями. ЦСКА после невнятного начала опомнился и наладил атаку, в которой поначалу выделялись белорус Юлиан Гирик и шикарно играющий в нынешнем плей-офф ветеран Даниил Шишкарев. Благодаря им гости создали задел в три мяча.

Игрово эпизод матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Сберегли интригу. В чемпионате России по гандболу остались самые важные матчи

Хозяева, которых громко поддерживал зал, бросились в погоню, но до конца первого тайма им так и не удалось хотя бы еще раз повести в счете. Впрочем, и отпускать соперника вперед они были не согласны — хотя при счете 6:10 в пользу ЦСКА к середине тайма показалось, будто красно-синие безоговорочно перехватили инициативу. У них здорово работало позиционное нападение, особенно по правому краю. Но при необходимости армейцы и в отрыв могли убежать. И все это в отсутствие одного из лидеров команды Дмитрия Киселева, который из-за повреждения, полученного в полуфинале, провел в среду на площадке только три с небольшим минуты.

Но «Медведи», надо отдать им должное, не поплыли, а ответили ударом на удар и выровняли положение. Их оружием стали семиметровые от Максима Саликова и самоотверженность в атаке. ЦСКА уже при равном счете ненадолго сменил в воротах Кузнецова на Станислава Третынко и принялся оборонять отрыв. С помощью Сергея Иванова и Алексея Фокина гости ушли на перерыв лидерами.

Фото ГК ЦСКА

Обмен ударами

Второй тайм начался ураганно — четыре гола за пару минут. Соперники были похожи на отдохнувших между раундами боксеров, которые сошлись в центре ринга и осыпают друг друга ударами, не особо заботясь о защите. Хозяева вновь были близки к тому, чтобы захватить лидерство, но словно по волшебству опять обнаружили себя на расстоянии двух-трех мячей позади оппонента.

Иванов, Фокин и Гирик по-прежнему солировали в атаке ЦСКА, а едва вышедший на площадку Киселев тут же довел перевес гостей до четырех мячей. Десятиминутный отрезок второго тайма «Пермские медведи» уступили со счетом 1:6, и он стал ключевым. Продолжая аналогию, можно сказать, что хозяева побывали в нокдауне.

Гандболисты &laquo;Чеховских медведей&raquo;. «Чеховские медведи» впервые без золота с 2001 года. Прервалась самая длинная чемпионская серия

Нельзя сказать, что «Медведи» бросили играть, но энтузиазма в их атаках стало заметно меньше. Получив основательный перевес, армейцы стали действовать так, как и положено. Подсушили игру, подключили резерв, не суетились и спокойно довели дело до первой победы в серии. Теперь они имеют шансы завершить ее в свою пользу 28 мая на домашней площадке в Москве.

OLIMPBET Суперлига. Мужчины
Финал. Первый матч
«Пермские медведи» — ЦСКА — 28:35 (16:17)
П: Рябов (5), Семенов (5), Саликов (5)
Ц: Фокин (9), Гирик (6), Иванов (6)

Гандбол
ГК ЦСКА
1
0
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
Умерла певица Тина Тернер
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Минобороны показало видео отражения украинской атаки на корабль «Иван Хурс»
Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трофеи для Новокузнецка и Глазова, праздник для всех