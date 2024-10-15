Глядя в будущее. «Динамо-Сунгуль» пишет новую историю челябинского гандбола

Как живет самобытный клуб с Южного Урала.

В предыдущем сезоне представляющий Челябинскую область «Динамо-Сунгуль» впервые за несколько лет сумел попасть в плей-офф чемпионата России и не выглядел среди восьми сильнейших команд страны инородным телом. Хотя если быть точным, уральский клуб попал в эту стадию впервые, ведь в нынешнем виде существует лишь с 2021 года.

Новый розыгрыш OLIMPBET Суперлиги команда под управлением Дмитрия Карлова начала неудачно, но затем одержала четыре победы подряд, в том числе нанеся первое в сезоне поражение петербургскому «Зениту». Чем не повод присмотреться к этому коллективу?

Продолжая традиции

Итак, ныне выступающий в элитном дивизионе российского чемпионата «Динамо-Сунгуль» был создан летом 2021 года путем слияния челябинского «Динамо» и снежинского «Сунгуля». До этого область долгое время была представлена в высшем свете сразу двумя командами.

— Причины были как финансовые, так и инфраструктурные, — вспоминает гендиректор объединенного клуба Андрей Косачев. — К сожалению, в Челябинске на данный момент нет ни одного зала, который бы соответствовал требованиям ФГР. Поэтому в последние сезоны обе команды все равно проводили домашние матчи в Снежинске. А результаты давно оставляли желать лучшего. И чтобы регион вообще остался на гандбольной карте России, было принято соломоново решение.

До того, как стать единым целым, два клуба долгое время существовали параллельно. В Челябинске первым профессиональным клубом был «Полет», основанный в 1976 году при одноименном заводе. К 1980-му он пробился в высшую лигу чемпионата СССР, а расцвет клуба наступил в 1990-х, когда он трижды брал серебро и дважды — бронзу. Самые заметные игроки в истории «Полета» — Валерий Гопин, Станислав Кулинченко, Алексей Французов вызывались в национальную сборную, выигрывали с ней международные титулы.

Но в XXI веке наступили сложные времена. Команда несколько раз меняла название — «Локомотив-Полет», «Локомотив», «Динамо» — и даже вылетала во второй эшелон российского гандбола.

Что касается Снежинска, то это закрытый город чуть больше чем в сотне километров от областного центра, появившийся в 1957 году в рамках советской ядерной программы. И почти сразу же здесь стали играть в гандбол. Одним из главных его энтузиастов был Владимир Петрович Томилин, впоследствии тренировавший сборные города и области. Он был именно гандболистом, а приехавшие в Снежинск вместе с ним Валентин Какушкин и Геннадий Бокалов, например, параллельно занимались и другими видами спорта. Кстати, в городе до сих пор ежегодно проводится турнир ветеранов памяти Какушкина. Долгие годы снежинцы успешно выступали на любительском уровне, а в 1990 году появился профессиональный клуб, получивший название «Сунгуль».

Фото ГК «Динамо-Сунгуль»

— Многие интересуются, почему именно «Сунгуль», — говорит руководитель клубной пресс-службы Дарья Демакова. — Как мне рассказывал стоявший у истоков команды Сергей Анатольевич Тяктев, когда они с коллегами только искали финансирование для нового клуба, то приехали на так называемую 21 площадку, где когда-то располагалась секретная лаборатория Б. Средства им выделили, а в ответ они решили назвать команду в честь озера, на берегу которого и начиналась история Снежинска.

С 1992-го «Сунгуль» начал выступать в чемпионате России, добирался до медалей, завоевав бронзу в сезоне-2011/12, неоднократно выступал в еврокубках. Но к концу 2010-х, как и у соседей, дела перестали идти на лад. И в итоге вместо двух клубов в Челябинской области решили сделать один.

— Конечно, новость об объединении двух команд поначалу стала для болельщиков потрясением, — отмечает Демакова. — Плюс первый сезон для нового клуба был постпандемийным, и мы даже толком не могли проводить матчи при зрителях до весны 2022 года. Но постепенно мы с коллегой Ольгой Боруновой, которая работает в Челябинске, наладили работу. В конце каждого сезона подбиваем статистику и видим, что посещаемость растет, люди ходят, им интересно. В нынешнем году у нас появился официальный фан-клуб — в нем есть как друзья и родные игроков, так и просто люди, увлеченные гандболом. Не отказываемся от прошлого, но уже вместе пишем новую историю гандбола в области. Теперь мы — Южно-Уральский клуб.

Вызов брошен

Конечно, при создании объединенного клуба планировалось, что команда будет базироваться в столице региона. В миллионном Челябинске и возможностей для развития больше, и аудитория болельщиков шире. Но пока «Динамо-Сунгуль» продолжает располагаться именно в Снежинске, где есть возможность играть, тренироваться и жить в одном месте.

— Со стороны кажется, что тяжело одной организации жить на два города, — говорит Демакова. — Бухгалтерия, юристы, генеральный директор — в Челябинске. Команда, тренеры и клубный офис — в Снежинске. Но надо отдать должное коллегам и руководству — мы нашли общий язык, понимаем, как нам взаимодействовать и как вместе решать рабочие вопросы. А медийно мы присутствуем и там и там. Все мероприятия, которые мы можем охватить в Челябинске, отрабатывает Ольга. Мы как бы сшиваем два города невидимой нитью, объединяем их. И кстати, очень любопытно, что на этом направлении в мужском клубе трудятся две девушки. Не знаю, почему, но вообще в женских командах пресс-атташе чаще всего мужчины, и наоборот.

Домом для клуба является УСК «Сунгуль», построенный в начале нулевых. Рядом и гостиница, и все необходимое для тренировок и восстановления как основного, так и молодежного состава.

— Снежинск — закрытый город, у него есть своя специфика, — подчеркивает Косачев. — Для команды внутри города условия максимально комфортные. Но порой возникают сложности с въездом соперников. У нас есть специальный сотрудник, который занимается только вопросами пропускного режима, да и все остальные команды давно знают об этих наших особенностях. Но все равно бывало, что кого-то из гостей не впускали на матчи. Самое сложное — иностранные игроки, согласование въезда которых по правилам занимает три месяца.

После объединения в клубе создали новую команду управленцев, пригласили опытного тренера Карлова. Под руководством чемпиона мира-1993 «Динамо-Сунгуль» обыграл на предварительном этапе «Чеховских медведей», а затем дал бой подопечным Владимира Максимова и в плей-офф.

— Отправной точкой стала еще победа над «Виктором» в стартовом туре прошлого сезона, — считает спортивный директор и тренер команды Вячеслав Нелюбин. — После этого я увидел, что ребята по-настоящему поверили в свои силы. Часто бывает, что ты тренируешься, вроде бы хорошо выглядишь на площадке, а побед нет. А тут команда преодолела этот психологический барьер. И теперь не делит соперников на сильных, слабых, первых, последних. У нас сплоченный, боеспособный коллектив с хорошей внутренней «химией». Причем не только между игроками, но и между гандболистами и тренерским штабом.

Фото ГК «Динамо-Сунгуль»

По ходу прошлого сезона многие отмечали отменную физическую готовность уральцев — в клубе над этим работает специальный тренер по ОФП Евгений Агеев. Да и в целом, как отмечает Нелюбин, тренировки у «Динамо-Сунгуля» очень интенсивные. В межсезонье особых корректив в процесс подготовки вносить не стали, но пришлось менять ряд ушедших в другие команды игроков — пришли два опытных края, Михаил Гредасов и Павел Аркатов. В начале сезона взяли из «Зенита» и брата Павла, разыгрывающего Александра Аркатова. К сожалению, Павел недавно получил травму и выбыл из строя на несколько месяцев. В команде появились и четыре молодых талантливых игрока: Данила Мерц, Владимир Меркулов, Виктор Холодов и Кирилл Медведков. Очень амбициозные парни, которые в хороших руках могут вырасти в перспективных гандболистов.

После неудачного с точки зрения результата начала сезона «Динамо-Сунгуль» выдал серию из четырех побед, в том числе обыграв двух лидеров отечественного гандбола последних лет — «Пермских медведей» и «Зенит».

— Может, для кого-то наши результаты и стали откровением, но я вижу ребят на тренировках каждый день, — говорит Нелюбин. — И считаю, что они и в прошлом сезоне были достойны более высокого места, чем итоговое восьмое. Немного, наверное, звезды не сошлись в плей-офф, а попали мы туда вполне закономерно. Давайте смотреть объективно — с «Чеховскими медведями» в четвертьфинале нам сложно было бороться, у них и скамейка длинней, и опыта таких игр больше. Не забывайте, что многие из наших ребят в таких матчах раньше вообще не принимали участия. А в нынешнем сезоне мы еще посмотрим.

Тем более что матч с чеховцами уже в ближайшую пятницу, а в прошлом сезоне «Динамо-Сунгуль» на своей площадке обыграло грозного оппонента. Кстати, на данный момент у команды Карлова самая надежная оборона в лиге, а авторитетный портал «Быстрый центр» признал вратаря уральцев Ивана Шарова лучшим игроком чемпионата России в сентябре. Возможно, это поможет и в ближайшем матче.

Хоккей без амуниции и коньков

Пусть географически Снежинск ближе даже не к Челябинску, а к Екатеринбургу, но в областном центре связи с клубом и большим гандболом стараются не терять. Например, в городе проводится традиционный предсезонный Мемориал Давыдова, собирающий на трибунах немало местных зрителей.

— В городе богатые традиции — в свое время на матчи еврокубков 3,5 тысячи зрителей забивали трибуны ледовой арены «Юность» под завязку, — напоминает Косачев. — Надеюсь, у нас получится возродить такой интерес. Хотя многое, понятно, будет зависеть от результатов. Но в Челябинске есть люди, которые любят гандбол и помнят, что это такое. Конечно, мы не будем ждать, пока они сами придут к нам, будем активно с ними работать. Надо бороться за зрителя, в том числе и с другими дисциплинами. Своего болельщика мы найдем, я уверен. Гандбол — одна из самых зрелищных игр с мячом. Жесткая, быстрая, с силовой борьбой — почти как хоккей, только без амуниции и коньков.

И в перспективе «Динамо-Сунгуль» все-таки переберется в большой город. В конце 2025 года в Челябинске планируют открыть новый, современный и удобный универсальный спорткомплекс для игровых видов спорта, одним из хозяев которого будет и гандбольный клуб.

Впрочем, и про Снежинск не забудут — часть домашних матчей команда по-прежнему планирует проводить там, этот вопрос уже обсуждался на разных уровнях. Примером для руководителей «Динамо-Сунгуля» является «Виктор» — клуб долго базировался в Буденновске, потом переехал на новую арену в Ставрополь, но матчи СЕХА-лиги проводит на старом месте. Также на старом месте останется дубль уральцев.

Фото ГК «Динамо-Сунгуль»

— Считаю, что для развития молодежного гандбола Снежинск вообще идеальное место, — уверен Косачев. — Шикарная база, большие традиции — пацанам, которые растут в городе, не нужно объяснять, что такое гандбол. А чтобы оторвать новое поколение от гаджетов и дивана, нужно иметь все необходимое в шаговой доступности — и в Снежинске минут за 20 можно дойти до зала из любого уголка города. Сейчас ведем переговоры с руководством Челябинской области о том, чтобы к лету был отремонтирован паркет в зале.

Еще одна стройка, которая в перспективе начнется в Челябинске, — комплекс на две гандбольные площадки для местной детско-юношеской школы. На днях оформлены документы на земельный участок, и начинается разработка проекта.

— Чтобы моментально добиться успеха, нужно или сумасшедшее развитие детско-юношеского спорта в городе, постоянная подпитка молодыми талантами, или неограниченные финансовые возможности, чтобы взять всех лучших и предложить им такую зарплату, от которой невозможно отказаться, — говорит Косачев. — Пока у нас нет ни первого, ни второго. Поэтому нам надо понемногу продвигаться вперед, а направление выбрано верное.

Согласна с гендиректором клуба и Демакова, которую с полным правом можно назвать не просто сотрудницей «Динамо-Сунгуля», а хранительницей домашнего очага. Ведь ее муж Павел — один из заметных игроков команды.

— Очень нравится, что внутри клуба и вокруг него теплая, почти семейная атмосфера, — отмечает Дарья. — Мне бы хотелось, чтобы «Динамо-Сунгуль» развивался дальше именно в том направлении, которым мы сейчас идем. У нас большие планы на будущее. Хотим сбросить ярлык аутсайдеров, чтобы игроки проявили себя и все поняли — нам есть что показать. Вижу клуб уверенно стоящим на ногах, крепким, самобытным, но сохранившим ту самую обстановку, о которой я уже упоминала. Чтобы игроки, переходящие в клуб, знали, что они идут в настоящий коллектив. Со своими устоями и традициями, но где рады всем. Вот этот комфорт хотелось бы сохранить.