Дружба продолжается. Москва снова примет международный турнир по гандболу

На втором OLIMPBET Кубке дружбы сыграют сразу две женские сборные России.

В апреле прошлого года одним из первых турниров с участием зарубежных команд, прошедших в России после отстранения отечественных спортсменов от международных стартов, стал женский гандбольный OLIMPBET Кубок дружбы. Соревнования понравились и игрокам, и зрителям, поэтому их решено было сделать традиционными.

В первых числах марта на той же арене «Динамо» в Москве пройдет второй розыгрыш турнира с участием четырех команд. Давайте узнаем, что же изменилось.

Двумя составами

Главное отличие, если смотреть на состав участников, ждет нас со стороны хозяек. Год назад в турнире приняли участие основная и молодежная сборная России. Теперь же решено выставить два взрослых состава — об этой задумке «СЭ» еще в декабре рассказывал гендиректор ФГР Лев Воронин. При этом деление на первую и вторую команду, похоже, будет чисто номинальным.

— Составы двух сборных мы определим по ходу сбора, — сказала пресс-службе ФГР главный тренер команды Людмила Бодниева. — Планируем сделать примерно равные по силам команды. В первую очередь будем отталкиваться от защитников, их, признаю, поделить сложнее.

Фото rushandball.ru

Сборная, точнее сборные России, будет готовиться к турниру на подмосковной базе — гандболистки соберутся в Новогорске 25 февраля. Впервые под руководством Бодниевой будут работать почти три десятка игроков, среди которых и выступающая за словенский «Крим» Дарья Дмитриева.

— Считаю, что 28 гандболисток — максимальное число для организации качественного тренировочного процесса, — отмечает рулевая национальной команды. — Мы хотели собрать всех сильнейших, но, например, Анна Вяхирева и Валерия Маслова еще не до конца восстановились от недавних травм, и мы не стали их вызывать, хотя с обеими девушками я на связи. Всего же по объективным причинам мы недосчитались семи человек из первоначального списка.

По словам Бодниевой, при составлении списка в штабе старались соблюсти баланс между опытными и молодыми игроками. Что из этого получится, можно будет увидеть на OLIMPBET Кубке дружбы.

Фото rushandball.ru

Три дня классного гандбола

Поменялась и формула соревнований, которые пройдут на этот раз в течение не двух, а трех дней — с 1 по 3 марта. Если в прошлом году зрители увидели два полуфинала, матч за третье место и финал, то теперь четыре команды ждет полноценный круговой турнир.

Компанию двум сборным России, как и в прошлом году, составят гандболистки из Белоруссии и Китая. К первым команда Бодниевой осенью летала на товарищеские матчи в Минск. Обе игры завершились победами россиянок, и теперь белорусская команда наверняка захочет зацепить удачный исход хотя бы против одного состава хозяев.

Что касается гостей из Поднебесной, то от них мы тоже вправе ждать подвигов. Прошлой весной в Москве под названием Goldhand United играл экспериментальный состав китаянок, пусть и под управлением самого Евгения Трефилова. Но с тех пор гандболистки завершили длительный сбор в Москве и под названием «Феникс» заявились в чемпионат России. Там базовый клуб сборной Китая выглядит достойно, на первом этапе он замкнул топ-10. Кроме того, команда успешно выступила на недавнем чемпионате Азии, взяв бронзовые медали и отобравшись на ЧМ-2023.

— Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы обеспечить наши национальные команды игровой практикой, — сказал «СЭ» Воронин. — Надеемся, что второй OLIMPBET Кубок дружбы будет как минимум столь же успешным, как прошлогодний. Билеты на турнир уже поступили в продажу, их можно приобрести на сайте билетного оператора Kassir.ru. Помимо этого, мы ведем переговоры с рядом других стран об организации товарищеских встреч. Надеюсь, уже в ближайшее время у нас будут хорошие новости для всех любителей гандбола.

OLIMPBET Кубок дружбы

1 марта, среда

17:00 Россия 1 — «Феникс»

19:30 Россия 2 — Белоруссия

2 марта, четверг

17:00 Россия 1 — Белоруссия

19:30 Россия 2 — «Феникс»

3 марта, пятница

17:00 Белоруссия — «Феникс»

19:30 Россия 1 — Россия 2

Состав сборной России

Вратари: Эвелина Аношкина, Анастасия Рябцева (обе — «Астраханочка»), Полина Каплина, Кира Трусова (обе — ЦСКА);

Левые крайние: Софья Васильева («Динамо-Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Екатерина Левчина («Кубань»), Виктория Шичкина («Астраханочка»);

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА), Анастасия Старшова («Динамо-Синара»), Ольга Фомина («Лада»);

Линейные: Алёна Амельченко («Лада»), Олеся Горячева («Динамо-Синара»), Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе — ЦСКА);

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»);

Левые полусредние: Елена Михайличенко (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»), Анастасия Шавман («Кубань»), Полина Шаркова («Астраханочка»);

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Крим», Словения), Екатерина Долматова («Динамо-Синара»), Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА), Милана Таженова («Ростов-Дон»).