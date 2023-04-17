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Сегодня, 20:15

Трагически погибла трехкратная чемпионка России по гандболу. Не стало Виктории Дивак

Отдел спорта «СЭ»
Гандболистка Виктория Дивак.
Виктория Дивак.
Фото ГК «Астраханочка»
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Тело 29-летней спортсменки нашли под окнами многоквартирного дома в Астрахани.

Левый полусредний женского гандбольного клуба «Астраханочка» Виктория Дивак погибла, не дожив три недели до своего 30-летия. По сообщению астраханских СМИ, сегодня днем девушка выпала с восьмого этажа жилого дома и скончалась на месте от полученных травм. По факту смерти Следственный комитет завел уголовное дело. Федерация гандбола России и руководство команды, за которую выступала спортсменка, выразили соболезнования в связи с трагедией. Виктора была родом из Волгограда и являлась младшей дочерью легенды «Ротора» 1970-1980-х годов Виктора Дивака.

Гандболистка Виктория Дивак.
ГК «Астраханочка»

Игрок юниорской сборной России

«Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак, — говорится в сообщении на сайте организации. — Виктория — воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в «Динамо-Синаре», с родным клубом трижды становилась чемпионом России. Также выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». Стала чемпионом Белоруссии и двукратным обладателем Кубка Белоруссии, выиграла вторую лигу Франции. В 2021 году Виктория перешла в «Астраханочку». В составе юниорской сборной России Дивак завоевала серебро чемпионата Европы 2009 года и серебро Юношеских Олимпийских игр 2010 года».

Виктория Дивак. Гандболистка «Астраханочки» Дивак погибла на 30-м году жизни

«Сегодня трагически оборвалась жизнь игрока нашей команды Виктории Дивак, — говорится в телеграм-канале гандбольного клуба «Астраханочка». — Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктории, соболезнуем ее родным и близким! Вике было всего 29 лет... Ты навсегда в наших сердцах! Виктория Дивак выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Виктория — мастер спорта, трехкратный чемпион России».

«Клуб полностью берет на себя все расходы по похоронам, — заявила «СЭ» «Астраханочки» Дарья Краснова. — Клуб окажет всю необходимую поддержку семье. Причины смерти? До завершения следственных мероприятий никаких комментариев дать не можем».

Гандболистка Виктория Дивак.
ГК «Астраханочка»

Причины трагедии не называют

«Сегодня в обед в Кировском районе Астрахани произошла трагедия, — сообщает arbuztoday.ru. — Из окна 15-этажного дома №10 по улице Софьи Перовской выпала женщина. Ее тело обнаружили в палисаднике возле многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по региону. Причины произошедшего правоохранители пока не называют».

«Астраханочка» в настоящее время завершает предварительный этап чемпионата страны и идет на третьем месте в суперлиге. 16 апреля команда принимала столичный ЦСКА и уступила со счетом 28:37. Виктория забросила в той игре два мяча. 21 апреля астраханскому клубу предстоит матч против «Динамо-Синары» в Волгограде — родном городе Дивак.

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В 2016 году Дивак, выступавшая тогда в составе краснодарской «Кубани», вышла замуж за гандболиста краснодарского СКИФа Дмитрия Копосова. Прошлым летом этот правый крайний перебрался в омский СКИФ.

На прошлой неделе в турецком Стамбуле выпала из окна своего гостиничного номера и погибла 18-летняя волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума. Причины этой трагедии, ставшей шоком для всего европейского волейбола, также не обнародованы.

Гандбол
ГК Астраханочка
Сборная России по гандболу
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