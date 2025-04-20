В 12-й раз. «Ростов-Дон» спустя четыре года выиграл Кубок России

В Астрахани определился обладатель женского Кубка страны

Кубок России. Полуфиналы. Женщины

Ростов-Дон — Лада — 34:24 (21:13)

Астраханочка — Черноморочка — 30:29 (13:14)

Финал

Ростов-Дон — Астраханочка — 31:26 (17:10)

Матч за третье место

Черноморочка — Лада — 22:30 (10:18)

На выходных в астраханском «Звездном» состоялся «Финал четырех» женского Кубка России. Впервые за четыре года у трофея появился новый хозяин — победитель трех последних розыгрышей ЦСКА вылетел в четвертьфинале от «Черноморочки». Новороссийский клуб, основанный в 2022 году, впервые добрался до решающей стадии второго по значимости российского турнира.

Другими участниками были «Ростов-Дон» — рекордсмен по победам в Кубке (11), «Лада» — победитель первого в истории розыгрыша турнира в 2006 году, а также хозяйки — «Астраханочка», — лишь раз добиравшиеся до финала в 2016-м.

Сила Белоруссии

Незадолго до первого матча в Астрахани состоялось заседание высшего совета Федерации гандбола России. Помимо организационных моментов было принято решение о внедрении системы видеопросмотров во всех матчах чемпионата России, женской «Уфе-Алисе» дан зеленый свет на участие в OLIMPBET Суперлиге следующего сезона. Сергею Шишкареву предложили выдвинуть кандидатуру на выборы президента Международной федерации гандбола, которые состоятся в декабре.

А потом начался гандбол. Правда, стартовая встреча немного разочаровала любителей интриги. «Лада» сопротивлялась только 15 минут, потом «Ростов-Дон» просто переехал соперниц. К перерыву дончанки повели 21:13, а по ходу второй половины у них было «плюс 14». После этого фаворит снизил обороты, но победил все равно разгромно — 34:24 и вышел в десятый финал за 11 последних лет.

Вторая встреча дала кубковый накал. «Черноморочка» дебютировала в «Финале четырех» со счета 4:0. «Астраханочка» впервые забросила лишь на пятой минуте. В середине первой половины хозяйки сменили оборонительную схему, после чего начали сокращать разницу в счете.

Качельная игра после перерыва шла до последних минут. Удачливее были волжанки — 30:29. Героиней оказалась Яна Сотникова — у нее половина командных голов «Астраханочки»! Белорусская полусредняя вывела команду во второй финал в истории, вернув 2016-й — тогда также в «Звездном» «Астраханочка» играла с «Ростов-Доном».

Фото ГК «Ростов-Дон»

Армейская серия прервана

В матче за 3-е место «Лада» снова не смогла навязать борьбу, тольяттинки уступили «Черноморочке» со счетом 22:30.

— Игра показала, что нужно прекращать надеяться на некоторых людей, — главный тренер «Лады» Екатерина Маренникова была недовольна. — Те, на кого мы рассчитывали, провалили все начало. Это позор, что мы проиграли совсем без борьбы.

Финал, как и недавно в мужском Кубке, прошел в не самой горячей атмосфере на площадке, однако на трибунах было жарко. «Астраханочка», как и «Зенит», накануне решающего матча оставила гораздо больше сил, чем соперник, потому бороться до последних секунд ей было трудно. «Ростов-Дон» уверенно стартовал и начал методично наращивать преимущество уже с первой половины тайма — 7:3 на 15-й минуте. К перерыву дончанки вели 17:10. Во вторые полчаса волжанки изменить ход встречи не смогли, «Ростов-Дон» довел матч до победы (31:26) и выиграл первый трофей с 2022 года.

— Мы долго работали, берегли девочек от травм, за счет ротации держали темп, — делилась после матча рулевая «Ростов-Дона» Ирина Дибирова. — Командная работа дала свои плоды. Игроки пахали две недели на тренировках, и, если бы не удалось победить, они перестали бы нам верить.

Это 12-я победа дончанок в Кубке, юбилейный 10-й успех на счету олимпийской чемпионки Анны Сень. Больше титулов только у экс-голкипера команды Галины Мехдиевой (Габисовой) — 11. Также «Ростов-Дон» прервал победную серию ЦСКА — до этого красно-синие выиграли восемь последних российских трофеев.

Самым ценным игроком «Финала четырех» признана правая крайняя «Ростов-Дона» Юлия Манагарова, Яна Сотникова стала лучшим бомбардиром с 25 голами. Все участники отметили хорошую организацию турнира, а ФГР выразила благодарность руководству региона в лице губернатора Игоря Бабушкина за содействие в проведении «Финала четырех».