Рождественский подарок. Молодые россияне против белорусских звезд

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Для гандбольных болельщиков новогодние праздники уже давно ассоциируются с матчами мужской сборной страны. Сильнейшие российские игроки по традиции собираются в самом начале января и после небольшого сбора проводят матчи на Рождество.
Год назад на турнир в Москву, получивший название OLIMPBET Кубок дружбы, приезжали Белоруссия и Иран. Теперь же иранцы готовятся к грядущему чемпионату мира по другой программе, и в ФГР решили провести «Игры дружбы» — по два матча между собой в Москве провели основные сборные России и Белоруссии, а также юниорские команды U17.
Игры дружбы
Белоруссия — Россия — 28:26 (14:11)
Б: Вайлупов (7). Р: Киселев (7).
Россия — Белоруссия — 28:32 (16:18)
Р: Киселев (7). Б: Хмельков (10).
Местом проведения матчей на этот раз была выбрана не волейбольная арена «Динамо» в Филях, а одноименный зал на улице Лавочкина. Гендиректор национальной федерации и главный тренер мужской сборной Лев Воронин в недавнем интервью «СЭ» приглашал всех любителей гандбола в конце новогодних каникул отвлечься от праздничного стола и приятно провести время на гандболе. И действительно, матчи «Игр дружбы» собрали неплохую для начала января аудиторию. При этом организовано все было на привычно высоком уровне.
Что же касается спортивной части, то в том же самом разговоре с «СЭ» Воронин обещал продолжить курс на омоложение сборной, начатый еще летом. И не обманул — из 18 игроков, вызванных на январские игры, 30-й день рождения отметил только Дмитрий Киселев. Зато в составе оказались два дебютанта — 19-летний Иван Шельменко из «Чеховских медведей» и 18-летний Иван Ерканов, выступающий в высшей лиге за МССУОР № 2 — «Академия». Причем второй стал настоящим открытием «Игр дружбы».
Белорусы же привезли оптимальный на данный момент состав — даже с учетом отсутствия из-за травм хорошо знакомых российским болельщикам Юлиана Гирика и Артура Рудя, а также, к примеру, Кирилла Самойло из польской «Вислы». Зато в Москву, помимо сразу восьми игроков российского чемпионата, прибыли семеро легионеров из Европы, в том числе такие звезды, как Никита Вайлупов из «Веспрема», Артем Королек из «Кельце», Владислав Кулеш из «Ганновера», Игорь Белявский из «Загреба». Понятно, что при таком раскладе фаворитами были гости.
И эти прогнозы дважды оправдались на площадке, хотя невозможно упрекнуть кого-то из молодых россиян в отсутствии желания бороться и побеждать. Чего стоит хотя бы эпизод в концовке второго матча, когда на арене едва не вспыхнула потасовка. Хорошо известный своей цепкостью в защите армеец Илья Белевцов сфолил на бывшем одноклубнике Артеме Кулаке — за того зачем-то решил заступиться Вайлупов, и дело обернулось для обоих удалениями.
Обе игры прошли по похожему сценарию — эпизодами сборная России смотрелась ничуть не хуже именитых оппонентов. Но в целом белорусская команда владела инициативой и большую часть времени вела в счете. В первой игре хозяевам удалось создать задел к середине первого тайма — 8:5, но соперники тут же выровняли положение, а затем и ушли вперед на четыре мяча. Ценой больших усилий россиянам удалось сравнять счет к 51-й минуте — Анатолий Филиппов точно бросил по пустым воротам. Но и тут Белоруссия быстро ушла вперед и спокойно довела дело до победы — 28:26.
Во втором матче преимущество гостей к финальной сирене оказалось более весомым. Большой вклад в это внес Дмитрий Хмельков из петербургского «Зенита», добравшийся до отметки в 10 голов. У подопечных Воронина же вновь выделялись Киселев, Белевцов и окончательно осмелевший Ерканов. Но класс сборной Белоруссии сказался.
— В первой встрече мы неплохо сыграли в защите, но тяжело в нападении, во второй — наоборот, — отметил Воронин. — В ключевые моменты, когда могли сравнять или выйти вперед, сделали те же ошибки. Они произошли в то же время, что и вчера. Это говорит и об усталости игроков, и о нехватке игрового опыта. На площадку у нас выходят Антон Аксюков, Иван Ерканов, Кирилл Акрамов — все они 2005 и 2006 годов рождения. А играют против гандболистов, которые выступают в Лиге чемпионов и старше примерно на 10 лет.
Что же касается матчей юниоров, то и они вышли боевыми. После ничьей 34:34 в первом матче второй с минимальным преимуществом остался за россиянами — 36:35.