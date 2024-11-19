Олег Ходьков: «Не можем быть довольны, глядя в таблицу»

После завершения первого круга чемпионата России действующие обладатели титула из московского ЦСКА занимают третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и «Чеховских медведей». При этом красно-синие завершили этот отрезок сезона двумя поражениями.

Главный тренер армейцев Олег Ходьков поделился с «СЭ» впечатлениями от старта сезона, ожиданиями от следующего этапа, рассказал, как обстоит ситуация с травмированными игроками и ждать ли усиления состава по ходу сезона.

Конкуренты показали, что нас не боятся

— Прежде всего не можем быть довольны позицией в таблице, на которой сейчас находимся, — начал Ходьков. — И это, пожалуй, наша вина. Ведь из трех поражений два мы потерпели от команд, сейчас не входящих в топ-5: «СГАУ-Саратов» и «Динамо-Сунгуль». Хотя от первого места мы отстаем всего на два очка, разница небольшая. Естественно, мы беседуем с игроками, постоянно проводим анализ игр, ищем пробелы в тактике. Ведь такая команда, как ЦСКА, всегда должна быть в лидерах на внутренней арене. Катастрофы из третьего места не делаем, но видно, что у нас сейчас есть определенные проблемы.

— В чем они заключаются?

— Есть и сложности с кадрами, и недостаток концентрации в определенных моментах. Стали мазать много семиметровых, чего раньше не было. Во встрече с «Динамо-Сунгуль» у нас возникли проблемы с реализацией атак, да еще и их вратарь Иван Шаров потрясающе сыграл, парировал 24 броска — почти половину от общего количества! И в целом нет ощущения, что кто-то из наших игроков провалился, скорее невнятно выглядела вся команда. Но это все рабочие моменты. Нужно сделать правильные выводы, постараться второй круг пройти лучше, чем первый, и занять место как можно выше. Понятно, что основная борьба за медали начнется только в плей-офф, но это не значит, что в регулярном чемпионате стоит расслабляться. Да, можно стать чемпионом и с четвертого места, и с пятого, и даже с восьмого. Но при этом первая позиция перед играми на выбывание дает небольшое, но преимущество перед конкурентами.

— Для многих главным матчем первого круга стала встреча ЦСКА и «Чеховских медведей», в которой ваша команда также уступила. В чем причины неудачи?

— Здесь обидно не то, что мы уступили, а то, как это произошло. Игра у нас совсем не сложилась. Считаю, что мы неплохо разобрали соперника, подготовились к матчу. Но на площадке против активной защиты чеховцев «5-1» не удалось реализовать все, над чем работали на тренировках. Не преуспели ни в нападении, ни в обороне, да и вратари не помогли. Мы не ищем оправданий, мы действующие чемпионы и должны защищать титул. Конкуренты уже доказали, что не боятся ЦСКА и готовы нас обыгрывать.

Фото пресс-служба ГК ЦСКА

В первом круге сыграли слабее, чем год назад

— Если смотреть на сухую статистику, то год назад у вашей команды не было поражений, а сейчас сразу три. Это ЦСКА стал слабее или соперники сильнее?

— Считаю, что мы однозначно выступили слабее, чем год назад. Конечно, и конкуренты усилились, взять тот же «Зенит», ставящий задачу побороться за чемпионство. Но ведь мы в очной встрече петербуржцев обыграли. Плюс победили и «Пермских медведей», и «Виктор». То есть показали, что можем удачно играть с любыми соперниками. Проблема в том, что порой не добираем, что называется, «свои» очки. Такое впечатление, что у некоторых наших игроков появилась излишняя успокоенность после двух титулов подряд — а, сейчас проиграли, в плей-офф нагоним. Но в спорте так не бывает. Поэтому, повторюсь, мы в последнее время много разговариваем с ребятами.

— Какой линией команды больше довольны по первому кругу?

— Нельзя выигрывать матчи ни одним нападением, ни одной защитой. Понятно, что многие стремятся действовать попроще, отсидеться сзади, убежать в контратаку. Но и так постоянно нельзя добиваться успеха. У нас примерное равенство по линиям, есть как хорошие встречи для нападающих или обороны, так и неудачные дни. Понятно, что порой и нагрузка на игроков неравномерно распределяется, но ведь это у всех так.

— Упомянули кадровые проблемы — это связано с травмами?

— Да. К примеру, наш белорусский разыгрывающий Артур Рудь в матче с «Зенитом» порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона. После чего в этом амплуа у нас остался один Валентин Воробьев. Есть проблемы и с линейными — в лазарете с травмой плеча находится Вячеслав Касаткин, а Андрей Коркин надорвал мышцу. Только-только восстановился после «крестов» полусредний Александр Гребенкин, который уже успел сыграть в СЕХА-лиге, как он получил небольшое повреждение на тренировке. Во избежание рецидива мы решили провести углубленное обследование, нас заверили, что ничего страшного не случилось. Надеемся, к декабрю Саша будет готов на 100 процентов, пока не форсируем его возвращение. В общем, мы не сдаемся, ищем разные варианты, как перестроить игру. Например, пробовали в центре Юлиана Гирика.

— Удачный пример из прошлого сезона — в плей-офф Даниил Шишкарев передвинулся с края в полусредние, и вам удалось удивить соперников.

— Да, так получилось, что тогда у нас был не готов играть Сергей Иванов, а Даниил на правах капитана взял игру на себя, получилось хорошо. Думаю, в любой команде есть такие вынужденные ходы. Лучше, конечно, иметь по два-три игрока на каждую позицию и не экспериментировать. Но это идеал, достичь которого вряд ли возможно. Когда игроки выпадают из процесса, на то и нужны тренеры, чтобы пробовать разные сочетания и находить выход из сложных ситуаций.

Фото пресс-служба ГК ЦСКА

Вторая половина сезона будет интереснее первой

— Как оцените игру новичков команды, пришедших летом, и можно ли ждать усиления состава по ходу сезона?

— Естественно, мы с нашим исполнительным директором Игорем Левшиным обсуждаем варианты, например по поводу тех же разыгрывающих. Но все прекрасно понимают, что по ходу сезона рынок достаточно ограничен. Уже даже белорусских сборников всех разобрали. (Смеется.) И в данной ситуации не так просто найти игрока такого уровня, который нам нужен. Не для галочки, а чтобы человек приносил пользу. Что касается летних новичков, то возможности Касаткина всем хорошо известны. Мы брали его в основном под нападение, хотя у нас есть и схемы его использования в защитных действиях, будем по ним работать. К сожалению, у Славы перед игрой с «Зенитом» обострилась старая травма плеча, и сейчас он продолжает восстанавливаться. А вот у Станислава Шабельникова пока не получается попасть в свою колею после перехода — у него тоже была травма, он месяц пропустил, и возникли проблемы, как мне кажется, психологического плана, пропала уверенность. С ним мы тоже много беседуем, активно работаем, надеемся, что результаты придут.

— А кто приятно удивил из тех, кто в команде уже не первый год?

— Например, в последних играх в нападении здорово выглядит Илья Белевцов, хотя он известен как наш столп обороны. На привычно высоком уровне играет Гирик. В целом я доволен своим составом. Какие-то шероховатости всегда есть. Но это, как я уже говорил, рабочие моменты. У нас хорошие отношения с игроками, здоровая атмосфера в раздевалке. Будем работать над ошибками и стараться прогрессировать всей командой.

— Чего ждете от продолжения чемпионата?

— На мой взгляд, вторая половина сезона вообще интереснее первой. У нас ведь помимо чемпионата России есть еще и Кубок страны, и СЕХА-лига. Надеемся, что травмированные поскорее вернутся в строй и мы заберемся в таблице повыше, желательно на первое место. Все в коллективе понимают — раз наделали ошибок, надо исправляться. Надо биться с конкурентами по первой пятерке и обязательно вернуть должок «СГАУ-Саратов» и «Динамо-Сунгуль».

— Есть рецепт, как подойти к решающим матчам в оптимальной форме?

— Большое значение в этом имеют «физика» и отсутствие травмированных. Со вторым компонентом у нас сейчас проблемы, поэтому мы не форсируем некоторые моменты. В плей-офф, наверное, некоторые из тех, кто сейчас лечится, играли, а сейчас мы даем им возможность полностью восстановиться и набрать кондиции. Если брать физическое состояние, то в январе мы в паузе в чемпионате проведем недельный сбор в Сочи, который посвятим как раз ОФП.