Валерия Кирдяшева: «В сборную нужно приезжать, даже если нет товарищеских матчей»

Одна из самых талантливых российских гандболисток покоряет Румынию.

Разыгрывающая Валерия Кирдяшева прошлым летом пополнила российский гандбольный легион в Европе, перебравшись из «Ростов-Дона» в чемпионат Румынии. Там она уже выдала несколько ярких матчей, например забросив девять мячей словенскому «Криму» в Лиге чемпионов.

Кирдяшева рассказала «СЭ», как идет ее адаптация в «Глории», почему сорвался изначально запланированный переход в «Будучность» и планирует ли она откликаться на вызовы в национальную команду.

Готова регулярно приезжать в сборную

— На самом деле об отъезде за границу я задумывалась еще год назад, хотелось посмотреть, каково это, играть в Европе против лучших команд и гандболисток Старого Света, — начала Кирдяшева. — Но я ведь до этого играла только в «Ладе», поэтому в итоге решила — пусть первый переход будет внутри России.

— Что в плане развития карьеры дал вам год, проведенный в «Ростов-Доне»?

— Очень благодарна ростовскому клубу. До сих пор вспоминаю прошлый сезон, скучаю и по девочкам, и по тренерскому штабу. Хотя я впервые уехала из родной команды, в «Ростов-Доне» мне было очень комфортно, приняли меня там просто супер. Для первого подобного опыта это очень важно. Я получила много положительных эмоций, смогла раскрыться и по-новому почувствовать свою игру.

— Почувствовали разницу между переездом из Тольятти в Ростов и из России в Европу?

— Конечно, морально намного тяжелее. В Ростове я понимала, что могу при желании видеться с близкими людьми, родители приезжали в гости, пусть и не так часто. Сейчас же приходится просто созваниваться. Но надеюсь, что в ноябре поеду в сборную России, а после сборов останется пара дней, чтобы повидаться с родными.

— С тренерским штабом национальной команды поддерживаете связь?

— Да, и с Людмилой Бодниевой, и с Марией Сидоровой. Если меня будут вызывать и клуб будет не против, то я с удовольствием готова приезжать в сборную на регулярной основе. Надеюсь, в ближайшее время все получится. Считаю, что даже если на сборе нет матчей, то все равно нужно прилететь, повидаться со своей командой, потренироваться вместе с девчонками, перестроиться с клубных дел и зарядиться новыми эмоциями. Смена обстановки всегда полезна.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пера поприветствовал по-русски

— При этом у вашего трансфера получился лихо закрученный сюжет — вы подписали контракт с черногорской «Будучностью», а в итоге оказались в румынской «Глории». Как так вышло?

— Было очень неожиданно. У меня на руках уже были билеты в Подгорицу, а в итоге за три дня до вылета все изменилось. «Будучность» внезапно прекратила сотрудничество с главным спонсором и оказалась на грани банкротства. Ситуация была очень туманной, и пришлось срочно искать другой клуб. Потому что моей главной целью было играть в Лиге чемпионов, а черногорская команда рисковала сняться с турнира. Хорошо, что на связь быстро вышла «Глория», которая была заинтересована во мне. И все решилось очень быстро. Правда, пришлось делать новую визу, и я фактически пропустила предсезонный сбор, подъехала уже, когда команда готовилась к товарищеским матчам.

— Сейчас уже наверстали упущенное?

— Да, у нас очень хороший тренер по ОФП. Еще когда я сидела дома в Тольятти, он скидывал мне программу тренировок. Конечно, одной заниматься все равно не так, как вместе с командой, но я старалась ничего не пропускать и быть в форме. По прибытии я сразу сдала все тесты, которые раньше выполняли остальные гандболистки. Так что все в порядке.

— Что сказал вам при встрече главный тренер «Глории» Флорентин Пера, отлично знакомый российским болельщикам по работе с ЦСКА?

— Пытался разговаривать со мной по-русски, было очень приятно (смеется). Так что, если я вдруг что-то не пойму в его установках, он может мне объяснить. Хотя основной язык общения в команде, конечно, английский, у нас интернациональный состав. Флорентин сразу сказал мне, что я нужна «Глории», рассказал, как видит нашу совместную работу.

— Кстати, тренировочный процесс в Румынии отличается от того, что принято в России?

— На самом деле нет. Чего-то сверхъестественного на занятиях не увидела. Упражнения в основном одни и те же, а вот игроки другие. И конкуренция отличается. Да, график насыщенный, два матча в неделю. Но восстановлению уделяется большое внимание, поэтому организацией я довольна.

— Как идет ваша адаптация в новой команде?

— Не скажу, что полностью адаптировалась. Сейчас только конец октября, нужно еще немного времени. Еще не чувствую, что раскрылась и показываю все, на что способна. Но не сомневаюсь, что эта уверенность в своих силах придет.

Гандболистка Валерия Кирдяшева (№ 35). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болеть на гандболе в Румынии умеют

— Что за эту пару месяцев успели понять о румынском чемпионате? В таблице там за лидерство бьются сразу пять команд.

— Даже не ожидала, что здесь каждая команда, вне зависимости от занимаемого места, бьется до последнего. И лидер вполне может проиграть сопернику из нижней части таблицы. Поэтому проходных игр в Румынии нет, расслабляться вообще нельзя — любой соперник в состоянии доставить массу проблем.

— Как в Румынии болеют на гандболе?

— В Бистрице очень хорошие болельщики, сравнила бы их с фан-сектором «Ростов-Дона». Такие же громкие, поддерживают с первой до последней минуты. Тем более что у нас новая арена, ее открыли два года назад — очень современная, на каждой игре у нас полные трибуны. Это заряжает эмоциями, здорово играть в такой атмосфере.

— В Лиге чемпионов «Глория» начала с победы, но потом последовала серия поражений. В чем видите причину?

— Возможно, мы пока слишком сбиваемся на индивидуальную игру, действуем не как команда, а каждый сам за себя. Думаю, еще поработаем над командными взаимодействиями — на тренировках уже наигрываем кое-какие комбинации с девочками, которые потом применяем по ходу игр. Я же стараюсь использовать каждую минуту, которую дает мне тренер.

— Какие матчи в еврокубках произвели особое впечатление?

— Мне запомнился домашний матч с «Кримом» — команда была очень заряженная, фанаты отчаянно болели. И мы большую часть матча шли на равных. «Метцу» в гостях проиграли только два мяча. Да и вообще, мы всем соперникам в Лиге чемпионов навязываем борьбу, и списывать «Глорию» со счетов еще рано. Жду, например, выездной игры с хорватской «Подравкой», которой мы неожиданно проиграли на своей площадке. Настроены бороться до конца.

Гандболистка Валерия Кирдяшева (№ 35). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Уже освоилась в Бистрице

— Что скажете о Румынии как о стране?

— Я бывала до этого в Румынии пару раз с юниорской сборной или молодежной, уже точно не помню. Конечно, очень отличается Бухарест — это столица, там все более продвинутое, в том числе в плане технологий. А Бистрица — маленький город, намного меньше и Ростова, и Тольятти. Зато уютный, такой чисто европейский. Сначала было очень непривычно, но потом я освоилась. Уже знаю интересные места, хорошие кафешки — почти как местная (улыбается). За пределы города пока выбраться не получается.

— В команде с кем успели подружиться?

— Мне очень повезло, что в «Глории» есть Ярослава Бурлаченко — она с Украины, но уже давно получила гражданство Румынии, знает и румынский, и английский. И сразу, как я приехала, она вызвалась мне помогать, мы с ней хорошо общаемся, дружим. Еще есть Дагмара Ночун и Наталия Носек из Польши. Причем я иногда даже понимаю, когда они между собой говорят на польском, а вот они по-русски — ничего. Так что общаемся на английском.

— В Румынии, кстати, играют и другие россиянки. Успели с кем-то пересечься?