ЦСКА выиграл первый матч финальной серии в гостях

Москвички сделали шаг ко второму подряд титулу.

OLIMPBET Суперлига. Женщины

Финал. Первый матч

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 26:28 (10:15)

Р: Кирдяшева (9), Кожокарь (6)

Ц: Сабирова (6)

Есть вещи, которые не меняются с годами — солнце встает на востоке, за зимой приходит весна, а в финале чемпионата России у женщин играют «Ростов-Дон» и ЦСКА. Нынешняя серия стала для ведущих команд страны уже четвертой подряд.

И дважды, в 2021-м и 2023-м, успех праздновали москвички. Год назад они по сезону выглядели очень мощно и заслуженно вернули титул. Но в нынешнем по ходу регулярного чемпионата доминировал уже «Ростов-Дон». Но вот парадокс — хотя южанки выиграли все три встречи в OLIMPBET Суперлиге, которые команды провели основными составами, ЦСКА уже успел в нынешнем сезоне взять два трофея. Сначала Суперкубок, а затем Кубок России, причем в последнем случае победив в решающей игре ростовчанок. Поэтому назвать кого-то явным фаворитом было бы несправедливостью.

«Сухая» дюжина

Матч начался без раскачки, хотя и града голов зрители не увидели. «Ростов-Дон», например, впервые отличился только на пятой минуте встречи, успев немного отпустить соперниц вперед. В эти первые минуты у ЦСКА выделялись Полина Горшкова, открывшая счет и чуть позже заработавшая семиметровый, и Екатерина Ильина, реализовавшая этот пенальти и забившая еще пару раз. У хозяек поначалу бремя лидерства на себя взяла здорово игравшая в линии Анна Сень.

Стоит отметить, что игра не производила впечатления грубой, но работы у арбитров хватало. Они и видеоповторы смотрели, и пенальти назначали, и удаления раздавали одно за другим, и быструю желтую карточку Ксении Макеевой выписали. Накал борьбы соответствовал статусу — к середине первого тайма Горшкова и Дарья Стаценко уже висели на двух удалениях.

Стартовое отставание в два мяча ростовчанки легко наверстали всего за пару минут. Но останавливаться и не подумали — Юлия Манагарова в контратаке поразила пустые ворота, и «Ростов-Дон» впервые в финале вышел вперед, а затем отличилась Валерия Кирдяшева. Не успели болельщики опомниться, как хозяйки совершили рывок 4:0.

Этот перевес «+2» южанки держали вплоть до середины первого тайма, впрочем, оппонентки и не думали сдаваться. В линии у ЦСКА включилась Анастасия Илларионова, а штаб москвичек после нескольких перестановок нашел оптимальное сочетание в атаке. И игра качнулась уже в другую сторону — «Ростов-Дон» не забивал почти 12 минут, при этом команде не помог и тайм-аут Ирины Дибировой.

На первый план вышла Карина Сабирова — она сравняла счет броском по пустым воротам, а затем забила еще дважды подряд. Параллельно Полина Каплина трижды спасала ворота, а вот вратари «Ростов-Дона» не блистали. И красно-синие начали стремительно уходить в отрыв. Наконец, Ярослава Фролова, продравшись сквозь защиту, прервала «засуху» хозяек, пропустивших семь мячей подряд. Но характера игры в последние минуты первого тайма это не поменяло, и на перерыв команды ушли с перевесом ЦСКА «+5».

Ростовская жара

Задача перед южанками стояла невероятно сложная. Тем более что действующие чемпионки не думали сбавлять обороты. Сабирова штамповала голы, Виктория Шамановская и Илларионова удачно действовали в линии, и разрыв не уменьшался. Хорошей новостью для «Ростов-Дона» было то, что прибавила после перерыва Кирдяшева, у которой полетели броски. Плюс уже на 43-й минуте все-таки отправилась досрочно отдыхать Горшкова.

Но к середине второго тайма ростовские болельщики обнаружили, что ЦСКА ведет уже семь мячей. Для матчей такого уровня и накала — чересчур много. Впрочем, разница мячей в финальной серии никакой роли не играет — разницы в том, уступить один мяч или 10, никакой. И гандболистки «Ростов-Дона» честно попытались выжать из себя все. Наконец пошли сейвы у Анастасии Казьменко, начала забивать Стаценко, и хозяйки все-таки затащили соперниц в жаркую концовку!

За пять минут до конца от преимущества москвичек осталось всего два гола, а на последней разрыв стал минимальным. Но ЦСКА хватило запаса прочности, и решающий мяч в последней атаке забросила Юлия Баева. Теперь красно-синие могут оформить второй титул подряд уже 24 мая на своей площадке. «Ростов-Дону» же нужно побеждать, чтобы получить возможность вернуть серию домой и попробовать взять решающий матч в предпоследний день весны.